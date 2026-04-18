Securitatea spitalelor, o glumă pe bani publici: de la bătăi cu topoare la furtul instalației de oxigen. Cine păzește, de fapt, bolnavii din România?

O breșă de securitate incredibilă pune sub semnul întrebării siguranța pacienților din România: un bărbat a pătruns nestingherit într-un spital, a furat o componentă vitală a rezervorului de oxigen și a dispărut fără urmă, lăsând secția de Terapie Intensivă la un pas de o tragedie. ,,Se pare că există o mare problemă în unitățile medicale din România cu serviciile de pază. Și sunt puși la risc și pacienții, și cadrele medicale. Se poate întâmpla orice!", atrage atenția Radu Gănescu, președintele Coaliției Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice (COPAC). Iar o serie de evenimente care au avut loc numai în ultimii câțiva ani îi dau dreptate. 

Ce s-a întâmplat la Spitalul Sf. Pantelimon

Joi seara, pe 16 aprilie, instalația de oxigen a spitalului s-a defectat, iar alimentarea s-a oprit  de două ori: o dată pentru 10 minute, a doua oară pentru 20. În aceste intervale, personalul medical a ventilat manual pacienții de la Terapie Intensivă, iar ISU a trimis o autospecială cu rezerve de oxigen. 

Ulterior, s-a aflat că s-a ajuns în această situație halucinantă după ce un bărbat a furat bucăți din instalația amplasată în curtea unității medicale. 

,,S-a stabilit că o persoană ar fi pătruns în curtea spitalului prin escaladarea gardului, ulterior ar fi distrus o componentă a instalației și ar fi sustras o țeavă de aproximativ un metru, precum și un robinet aferent rezervorului", a transmis Poliția Capitalei.

Reprezentanții unității medicale au preferat să nu dea multe detalii. 

Ulterior, presupusul autor al furtului - un bărbat de 65 de ani - a fost prins, iar țeava a fost găsită la un centru de colectare din Sectorul 2. 

,,O persoană să intre într-o unitate medicală, să fure și să plece cu țeava de la rezervorul de oxigen e o premieră mondială!", spune Radu Gănescu, președintele COPAC. 

Spitale păzite superficial

Alte situații greu de imaginat au mai existat însă. 

În septembrie 2024, tot la Spitalul Sfântul Pantelimon, mai mulți bărbați înarmați cu bâte, furci și topoare au intrat în camera de gardă a unității medicale. Conducerea spitalului a fost amendată atunci cu 3.000 de lei, pentru că nu avea asigurată corespunzător paza. Iar firma de pază Falcon Security a primit o sancțiune de 5.000 de lei. În continuare, aceeași firmă - cu un singur acționar - furnizează serviciile de acest tip pentru unitatea medicală. 

Captură de pe camerele de supraveghere de la Sfântul Pantelimon via Digi 24

Iar la Spitalul Floreasca, în 2023, Tudor Duma - zis Maru - s-a filmat în timp ce căuta medicamente prin unitatea sanitară, la ora 04:00 dimineața. Tânărul, care avea la el și un cuțit, s-a plimbat minute bune pe holurile spitalului,  a devastat farmacia și s-a semnat cu grafitti pe pereți, fără să fie ,,deranjat" de nimeni. A reușit să plece din unitatea medicală cu mai multe flacoane de ser fiziologic la el. 

„Moşul uscat, hai să îl lăsăm” / „Detubez tot, fii fără grijă”. Stenograme șocante în dosarul morților suspecte de la Spitalul Sfântul Pantelimon

 „Băi, sunt rupt în gură deja. Sunt și beat. M-am strecurat în Spitalul Floreasca (…) Ce medicamente fur și eu de aici? E gol, nu știe nimeni că sunt aici. Sunt aici ca la mine acasă. Fur tot ce vreau”, spunea sfidător Tudor Duma în filmarea pe care a postat-o pe Facebook și Tik Tok. 

Siguranța pacienților și a cadrelor medicale, în joc

În general, din ce am văzut, paznicii sunt la intrarea în unitatea medicală sau la intrarea în curtea unității medicale. Eu cred că ar trebui să existe - dar în funcție de felul în care se fac achizițiile pe aceste servicii - monitorizare a acestor instituții, la un centru de monitorizare. Și, cu siguranță, servicii de pază făcute profesionist. Ori serviciile de pază din cadrul unităților medicale, după cum se vede în viața de zi cu zi, se pare că sunt servicii făcute doar pentru a cheltui niște bani, nu pentru a oferi siguranță personalului medical și pacienților

, spune Radu Gănescu, reprezentantul pacienților. 

Radu Gănescu, președintele COPAC

O anchetă realizată de Europa Liberă în 2024 arăta că doar 10 dintre spitalele din București aveau la vedere contractele încheiate cu firmele de pază. Reprezentanții Administrației  Spitalelor din București (ASSMB), care au în subordine 19 spitale din Capitală, declarau atunci că fiecare unitate medicală își organizează propria procedură de selecție a firmelor de pază. Totodată, datele arătau că numai patru spitale au cumpărat servicii de pază prin achiziție directă din SEAP și doar alte șase au procedurile de licitație/selecție transparente. Celelalte au organizat proceduri de selecție internă, fără a mai trece prin SEAP. Contractele nu erau publicate nici pe site-urile instituțiilor. 

Președintele COPAC crede că autoritățile sunt cele care ar trebui să vină cu măsuri unitare, în lipsa responsabilității individuale a conducerii spitalelor. 

 Ar trebui să existe o strategie prin care să se impună niște reguli foarte clare unităților medicale cu privire la protecția pacienților și a personalului medical. Să se reglementeze niște responsabilități și să impună niște reguli clare, stricte. Altfel văd că nu se poate. (...) Se putea întâmpla o nenorocire, cu siguranță! Se pare că există o mare problemă în unitățile medicale din România cu paza, cu serviciile de pază. Și sunt puși la risc și pacienții, și cadrele medicale. Se poate întâmpla orice!

Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții Spitalului Sfântul Pantelimon, pentru un punct de vedere referitor la situația rezervorului de oxigen, dar până la momentul publicării articolului nu au oferit o declarație. 

