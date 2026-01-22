Rolul farmacistului în menținerea sănătății de sezon

Articol publicitar

Farmaciile, respectiv farmaciștii pot fi considerați repere atât pentru îngrijirea de zi cu zi, dar și în menținerea sănătății de sezon, când organismul nostru este suprasolicitat de temperaturi scăzute, de exemplu, pe lângă factorii externi obișnuiți care ne pot slăbi imunitatea.

Foto 1 Shutterstock gat png

Probabil că unul dintre cele mai frecvente și supărătoare simptome care ne determină să intrăm în sezonul rece într-o farmacie și să cerem ajutorul unui specialist sunt durerile de gât.

Adesea ignorat în speranța că va trece rapid, disconfortul la nivelul gâtului ne afectează starea de bine și adesea este un prim semnal că sistemul natural de apărare a organismului are nevoie de susținere.

Mix de uleiuri esențiale și extracte de plante

1920x1080px septocalmin gama forte v02 jpg

În contextul acesta, suplimentele alimentare precum Septocalmin Forte de la Naturalis, drajeuri de supt destinate confortului gâtului și cavității bucale, sunt opțiuni care pot avea un efect calmant asupra faringelului și corzilor vocale. Produsul se găsește în farmaciile Catena, lanț de farmacii cu o tradiție de peste 25 de ani pe piața românească.

Conținutul drajeurilor Septocalmin Forte, pe bază de vitamina C și extracte din plante și uleiuri esențiale atent selecționate, este destinat astfel atât sprijinirii sănătății gâtului, cât și funcționării normale a sistemului imunitar:

Eucalipt

Uleiul de eucalipt este un remediu care, conform diverselor studii, printre care și cel intitulat “Aplicații terapeutice ale uleiurilor esențiale de eucalipt”, publicat în National Library of Medicine, poate avea efect asupra căilor respiratorii, contribuind și la ameliorarea dinconfortului resimțit la nivelul gâtului, datorită efectelor antiinflamatorii și antibacteriene.

Mentol și extract de mentă  

Uleiul esențial de mentă are, la rândul său, proprietăți studiate antiinflamatorii, antibacteriene, cu efect de ameliorare la nivelul căilor respiratorii superioare.

Nalbă-mare

Extractul de Nalbă-mare (Althaea officinalis) are rolul de a forma o peliculă protectoare la nivelul mucoasei iritate ale corzilor vocale, grație mucilagiilor naturale, cu beneficii în cazul inflamațiilor și iritațiilor.

Lemn-dulce

Studiile indică faptul că extractul de lemn-dulce poate avea efect analgezic, de calmare a zonelor afectate, datorită compușilor pe care îi conține, precum glicirizină, glabridină și acid gliciretinic.

Soc

Extractul de soc completează efectul complex al celorlalte ingrediente amintite, prin susținerea sistemului imunitar, după cum a fost relevat în diverse cercetări științifice.

Tei

Binecunoscute sunt și efectele benefice ale extractului de tei, de la cel calmant la cele antiiflamatoare.

Vitamina C

O adevărată “regină” a vitaminelor, efectele vitaminei C pentru susținerea sistemului imunitar au fost documentate în numeroase cercetări, de-a lungul timpului, fiind esențială în prevenirea a numeroase probleme de sănătate.

Merită amintit că Septocalmin Forte de la Naturalis are avantajul că poate fi recomandat atât adulțior cât și copiilor cu vârsta de peste 6 ani, și că poate fi luat în orice moment al zilei.

1920x1080 png

Farmacia, reper de încredere pentru sănătatea zilnică

Prin urmare, într-o societate în care accesul rapid la informație este esențial, farmacia rămâne un punct central al sănătății cotidiene. Rețele precum Catena sunt adesea oferite ca exemplu de farmacii apreciate pentru rețeaua extinsă și serviciile constante, însă diferența reală este făcută de calitatea consilierii. Pentru că sunt căutate nu doar produse disponibile rapid, ci și informații corecte, furnizate de specialiști. Sfaturile oferite de o persoană cu pregătire temeinică, în cadrul unei farmacii, reprezintă adesea o modalitate simplă de confirmare și de control pentru oricine dorește, în cazul administrării unor tratamente sau suplimente. De aceea, alegerea unei farmacii de încredere și dialogul deschis cu farmacistul rămân pași esențiali pentru gestionarea corectă a nevoilor de sănătate.

Ce înseamnă o farmacie serioasă în România anului 2026

În mod firesc, farmaciile moderne s-au adaptat cerințelor unui public tot mai informat. Astfel, printre criteriile care definesc o farmacie apreciată se numără:

-        rețeaua extinsă, care permite acces rapid în cartiere sau zone centrale;

-        farmacii cu program prelungit, important pentru situații neprevăzute;

-        diversitatea produselor;

-        prezența unui farmacist care să fie disponibil pentru sfaturi utile, nu doar pentru eliberarea produselor.

Rețele precum Catena sunt adesea menționate ca exemple de farmacii apreciate și datorită acoperirii naționale, cu peste 950 de farmacii în palmares, sau pentru campaniile de informare derulate periodic, dincolo de consilierea de calitate oferită pacientului.

De ce contează proximitatea și serviciile de calitate?

Proximitatea unei farmacii influențează modul în care oamenii își gestionează problemele de sănătate de zi cu zi. De aceea, într-un peisaj urban aglomerat, farmaciile care oferă un echilibru între proximitate și servicii de calitate sunt cele care câștigă pe termen lung la capitolul încredere.

Iar o farmacie aflată în apropiere, cu program extins, permite acces rapid la o multitudine de produse (gât, răceală, imunitate etc), combinate cu: 

-        explicații clare despre modul de utilizare al produselor;

-        orientarea pacientului către produse potrivite situației sale;

-        programe de fidelitate, apreciate de pacienții care revin constant.

Responsabilitatea farmacistului în consilierea pacientului

În cazul unui disconfort minor, precum iritația gâtului sau nevoia de susținere a sănătății sistemului respirator, farmacistul este adesea primul specialist cu care pacientul intră în contact. Abordare care are rol și în utilizarea responsabilă a suplimentelor sau tratamentelor, dar și la creșterea nivelului de educație pentru sănătate.

Printre responsabilitățile farmacistului în relația cu pacientul se numără, astfel, și următoarele:

-        să explice diferența dintre medicamente și suplimente alimentare;

-        să atenționeze când este necesar consultul medical.

La fel de important este rolul farmacistului și în a oferi sfaturi suplimentare, la nevoie, care pot susține sau potența efectele benefice ale diverselor produse recomandate. De exemplu, în cazul disconfortului resimțit la nivelul gâtului, poate sfătui în ceea ce privește nevoia de:

-        hidratare corespunzătoare;

-        evitarea iritanților (fum, cofeină, alcool);

-        pauză vocală, de la caz la caz;

-        odihnă suficientă.

