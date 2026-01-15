Alexandru Rogobete spune că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, 15 ianuarie, că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță și că, în cazul lor, „nu se schimbă absolut nimic”.

„Pacienții de oncologie beneficiază de investigațiile de imagistică RMN, de exemplu, sau computer tomograf sau alte investigații de înaltă performanță în termenul de 5 zile, pentru că în cazul oncologiei se fac investigații seriate, adică se monitorizează tumora prin imagistică constant. Este nevoie și de 20 de computere tomografe, de exemplu, pentru un pacient oncologic care a făcut o cură de chimioterapie”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

„În zona oncologiei nu se schimbă absolut nimic, rămân cu aceeași prioritate ca timp”, a conchis el.

Rogobete a precizat că aceeași logică se aplică și pentru alte programe naționale, precum diabetul și cardiologia, în sensul respectării protocoalelor medicale. „Protocoalele și ghidurile medicale recomandă o investigație pe an, adică recomandă investigații de înaltă performanță o dată pe an”, a declarat ministrul. „Ori aceste investigații, care sunt recomandate de către protocoale, și anume o dată pe an, se vor deconta din programul Monitor”, a adăugat el.

Ministrul a susținut că urgențele rămân tratate ca urgențe, indiferent de regulă. „Dar și aici vreau să subliniez: dacă apare o urgență medicală, evident că pacientul are prioritate, fiind urgență. Iar dacă se recomandă investigație suplimentară față de cea obligatorie odată pe an pentru reevaluarea și evoluția bolii, ea se va face într-un ritm programat”, a spus Rogobete.

Rogobete a insistat că măsura nu vizează restrângerea accesului pacienților, ci alinierea la indicația medicală și stoparea unor decontări nejustificate. „Nu este împotriva pacienților. Dar gândiți-vă faptul că nu a existat această reglementare care să țină cont și de ghidurile și protocoalele medicaleAu existat o serie de abuzuri, RMN-uri peste RMN-uri, computere tomografe peste computere tomografe la pacienți care nu aveau indicație medicală de așa ceva. Or, este problema”, a explicat ministrul.

Ministrul a mai spus că programul Monitor se adresează celor deja diagnosticați și incluși în programele naționale.

„Dacă un pacient nu și-a descoperit boala oricum nu beneficia de programul Monitor, pentru că programul Monitor este destinat pacienților incluși în programele naționale de sănătate, adică cei diagnosticați”, a declarat Rogobete.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a explicat modul în care sunt decontate investigațiile imagistice (RMN, CT, scintigrafie, angiografie) în România prin programele naționale și biletele de tip Monitor.

Astfel, investigațiile paraclinice pentru monitorizarea afecțiunilor cronice se pot face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru pacienții cu afecțiuni oncologice (decontare la nivel realizat).

Pentru pacienții diag­nosti­cați cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice sau boală cronică renală, investigațiile de înaltă performanță (RMN, CT etc.) se pot face o singură dată pe an în termen de 5 zile de la data solicitării, iar restul investigațiilor se realizează conform programării și în limita valorii de contract.