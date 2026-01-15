search
Joi, 15 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Alexandru Rogobete spune că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță

0
0
Publicat:

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat joi, 15 ianuarie, că pacienții oncologici își păstrează prioritatea la investigațiile imagistice de înaltă performanță și că, în cazul lor, „nu se schimbă absolut nimic”.

Alexandru Rogobete FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete FOTO: Facebook

„Pacienții de oncologie beneficiază de investigațiile de imagistică RMN, de exemplu, sau computer tomograf sau alte investigații de înaltă performanță în termenul de 5 zile, pentru că în cazul oncologiei se fac investigații seriate, adică se monitorizează tumora prin imagistică constant. Este nevoie și de 20 de computere tomografe, de exemplu, pentru un pacient oncologic care a făcut o cură de chimioterapie”, a spus Alexandru Rogobete la Antena 3 CNN.

„În zona oncologiei nu se schimbă absolut nimic, rămân cu aceeași prioritate ca timp”, a conchis el.

Rogobete a precizat că aceeași logică se aplică și pentru alte programe naționale, precum diabetul și cardiologia, în sensul respectării protocoalelor medicale. „Protocoalele și ghidurile medicale recomandă o investigație pe an, adică recomandă investigații de înaltă performanță o dată pe an”, a declarat ministrul. „Ori aceste investigații, care sunt recomandate de către protocoale, și anume o dată pe an, se vor deconta din programul Monitor”, a adăugat el.

Ministrul a susținut că urgențele rămân tratate ca urgențe, indiferent de regulă. „Dar și aici vreau să subliniez: dacă apare o urgență medicală, evident că pacientul are prioritate, fiind urgență. Iar dacă se recomandă investigație suplimentară față de cea obligatorie odată pe an pentru reevaluarea și evoluția bolii, ea se va face într-un ritm programat”, a spus Rogobete.

Rogobete a insistat că măsura nu vizează restrângerea accesului pacienților, ci alinierea la indicația medicală și stoparea unor decontări nejustificate. „Nu este împotriva pacienților. Dar gândiți-vă faptul că nu a existat această reglementare care să țină cont și de ghidurile și protocoalele medicaleAu existat o serie de abuzuri, RMN-uri peste RMN-uri, computere tomografe peste computere tomografe la pacienți care nu aveau indicație medicală de așa ceva. Or, este problema”, a explicat ministrul.

Ministrul a mai spus că programul Monitor se adresează celor deja diagnosticați și incluși în programele naționale.

„Dacă un pacient nu și-a descoperit boala oricum nu beneficia de programul Monitor, pentru că programul Monitor este destinat pacienților incluși în programele naționale de sănătate, adică cei diagnosticați”, a declarat Rogobete.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat lista serviciilor de care beneficiază de la 1 ianuarie 2026 persoanele înscrise în programele naţionale de sănătate.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a explicat modul în care sunt decontate investigațiile imagistice (RMN, CT, scintigrafie, angiografie) în România prin programele naționale și biletele de tip Monitor.

Astfel, investigațiile paraclinice pentru monitorizarea afecțiunilor cronice se pot face în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la solicitare pentru pacienții cu afecțiuni oncologice (decontare la nivel realizat).

Pentru pacienții diag­nosti­cați cu diabet zaharat, afecțiuni rare, boli cardiovasculare, boli cerebrovasculare, boli neurologice sau boală cronică renală, investigațiile de înaltă performanță (RMN, CT etc.) se pot face o singură dată pe an în termen de 5 zile de la data solicitării, iar restul investigațiilor se realizează conform programării și în limita valorii de contract.

Sănătate

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
digi24.ro
image
Lovitură neașteptată dată de SUA Republicii Moldova. Decizia luată la Washington este pe termen nelimitat
stirileprotv.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, cu „La Măruță”. O vedetă invitată des în platou a rupt tăcerea!
gandul.ro
image
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
mediafax.ro
image
Cu ce echipă de fotbal ține, de fapt, Nicușor Dan. Președintele României a recunoscut un singur lucru
fanatik.ro
image
Statele Unite au stabilit prețul pentru care vor să cumpere Groenlanda
libertatea.ro
image
O capitală europeană impune o limită de viteză de 30 km/h. La cât vor ajunge amenzile pentru șoferii care nu respectă legea
digi24.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Acuzații grave: ”Ne-au umilit! Ne-au lovit foarte tare”. Gino Iorgulescu, ”pus la zid”: ”Mi-a zis în față”
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
A fost dezlegat misterul fetei cu cască de la Crans-Montana, de la care a pornit totul. Cyane nu trebuia să fie acolo în noaptea fatală
antena3.ro
image
Vreţi să locuiţi într-un castel din Franţa? Visul poate deveni realitate la un preţ de apartament în Popeşti
observatornews.ro
image
Cauza morții Nicoletei Drăgușin. Boala nemiloasă de care suferea jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
Campioana, apariție îndrăzneață la 50 de ani: „Cine e mămica voastră?”
prosport.ro
image
Perla turismului românesc de care sigur nu ai auzit. Piscina, ciubărul, munţii şi mâncarea delicioasă îi atrag pe mulţi străini
playtech.ro
image
Moarte suspectă în Rusia! Fotbalistul a fost găsit fără suflare pe stradă
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Popeye” a murit. Ce a făcut pentru a avea bicepși de 73 de centimetri: ”Nu sfătuiesc pe nimeni”
digisport.ro
image
Resetarea energetică a UE: România devine cel mai mare producător de gaze din uniune / Programul a avansat mai repede decât se credea
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Ce adorabilă! Cu cine seamănă fetița Ginei Pistol și a lui Smiley FOTO ÎN PREMIRĂ
romaniatv.net
image
Se interzic manelele în România! Primul oraș care impune măsura
mediaflux.ro
image
Prezentatoarea DAZN, ținta unor critici dure după apariția într-o salopetă transparentă, într-o stațiune de schi: „Poate puțin mai multe haine”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes
click.ro
image
Trăsăturile pe care copilul le moștenește de la tată și care apar abia la maturitate
click.ro
image
Vremurile triste se încheie pentru trei zodii, după 15 ianuarie 2026. Ei sunt nativii care trec prin transformări radicale
click.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prințesa Yasmine și Prințul moștenitor al Iranului GettyImages 83290376 jpg
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme
okmagazine.ro
Gisele Bundchen sursa foto Profimedia jpg
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Zodia căreia i se deschid toate ușile în luna februarie. Are parte de noroc, iubire și succes

OK! Magazine

image
Iranul îi vrea înapoi! Prințul Reza Pahlavi și superba lui soție, Prințesa Yasmine, cuplul regal din exil. Regimul ayatollahului se teme

Click! Pentru femei

image
S-a măritat cu un sărăntoc? Familia topmodelului Gisele Bündchen trage semnale de alarmă!

Click! Sănătate

image
Forma feselor poate dezvălui riscul de diabet