Reclasificarea spitalelor face primele victime. Spitalul Colțea: „Va avea ca efect implicit un deficit de alocare a fondurilor”

Hotărârea de guvern prin care se propun criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică, lansată în transparență, a determinat primele reacții în sistem. Spitalul Clinic Colțea nu se califică, potrivit actualei forme a actului normativ, deși este vârf de lance în tratarea patologiei hemato-oncologice și a oncologiei ORL.

Reprezentanții Spitalului Clinic Colțea au reacționat după punerea în transparență decizională a Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat recent că este nevoie de reguli clare care să reflecte realitatea din teren și rolul fiecărei unități sanitare, pentru că astăzi sistemul sanitar funcționează după un model de organizare învechit.

În analiza pentru încadrarea în categoria spitalelor de importanță strategică intră următoarele tipuri de unități:

- spitale județene de urgență;

- spitale județene clinice de urgență (universitare);

- spitale clinice de urgență;

- spitale clinice monospecialitate;

- spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță.

Dacă acestea îndeplinesc criteriile stabilite în HG se vor regăsi pe lista spitalelor strategice. „În urma evaluării fiecărui spital, pe baza unor criterii obiective de performanță și accesibilitate, va fi stabilită lista spitalelor strategice și noua încadrare a acestora”, a mai anunțat Rogobete. Criteriile cumulative pe care un spital trebuie să le îndeplinească pentru a se încadra în categoria „spital de importanță strategică” sunt următoarele:

- structură UPU;

- structură de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;

- unitate de transfuzii sanguine;

- bloc operator cu minimum 10 săli de operație;

- secție ATI clasificată categoria I;

- dotări esențiale (CT, RMN, angiograf, radiologie digitală, laboratoare complete);

- activitate de învățământ, cercetare și educație medicală continuă;

- indicatori clari de calitate (ex.: proporția bolnavilor externați care se reinternează în alt spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externare, trebuie să fie ≤ 0,5%; proporția bolnavilor externați care se reinternează în același spital, pentru patologie de același tip, într-un interval de 48 de ore de la externarea anterioară trebuie să fie ≤ 0,5%).

După stabilirea listei spitalelor de importanță strategică se va trece la evaluarea celorlalte spitale, care urmează să fie reîncadrate în categoriile I, II sau III.

De ce Spitalul Colțea nu prinde lista spitalelor strategice

Pentru fiecare dintre categoriile analizate pentru includerea spitalelor în lista celor de importanță strategică (spitale județene de urgență, spitale județene clinice de urgență (universitare), spitale clinice de urgență, spitale clinice monospecialitate; spitale de psihiatrie și măsuri de siguranță) există și criterii specifice. În cazul spitalelor de specialitate, clinice, acestea trebuie să fie încadrabile într-unul dintre următoarele domenii de specialitate:

1. boli infecțioase;

2 pediatrie;

3. obstetrică-ginecologie și neonatologie;

4. ortopedie-traumatologie;

5. nefrologie;

6. urologie;

7. neurologie;

8. psihiatrie;

9. chirurgie plastică, estetică și microchirugie reconstructivă.

Spitalul Clinic Colțea, spital de vârf în tratarea cazurilor din domeniile oncologie - ORL oncologică și hemato-oncologie, s-a văzut astfel lăsat pe dinafară, deși a semnalat încă din noiembrie anul trecut, prin documente oficiale înaintate Ministerului Sănătății, importanța includerii acestor specializări în categoria celor prevăzute în proiectul de HG.

Printr-un comunicat oficial transmis duminică, 25 ianuarie, Comitetul Director al spitalului cere din nou revizuirea și completarea prevederilor art. 6, lit. b) din actul normativ aflat în consultare.

„În prezent, în art. 6, lit. b) din Hotărârea de Guvern - secțiune în care se încadrează Spitalul Clinic Colțea – este complet ignorat ansamblul specializărilor critice: oncologie, ORL oncologică și hemato-oncologie, specializări care reliefează în mod evident necesitatea integrării acestora în actul normativ, în considerarea importanței lor strategice.

Menționăm faptul că Spitalul Clinic Colțea funcționează ca unitate de primă linie în sistemul de urgență, fiind primul spital cu adresabilitate din Municipiul București pentru cazurile de oncologie și ORL oncologică”, se arată în comunicatul citat.

Mai mult, la nivelul spitalului funcționează și Centrul de Excelență în Chirurgia Oncologică Cervico-Facială „Prof. Dr. Cristian Radu Popescu”.

Numeroase spitale județene din regiunea Moldovei și din sudul României direcționează cazuri de urgență oncologică ORL către Spitalul Colțea, acesta fiind spitalul cu cea mai ridicată complexitate în chirurgia oncologică ORL din România, mai arată reprezentanții spitalului.

„În acest context, este justificat să solicităm clarificări cu privire la motivele reale care au condus la excluderea și declasificarea din categoria spitalelor cu nivel de competență foarte înalt IM, unde ne situăm încadrati în prezent prin OMS nr. 1408/2010. Specialitatea ORL este esențială în managementul urgențelor respiratorii, al hemoragiilor și al traumatismelor cervico-faciale, fiind integrată în fluxul de urgență al spitalului. Existența și funcționarea în regim 24/24 a secțiilor ATI, radiologie, CT și laborator, în condițiile în care institute de renume, incluse în lista strategică, nu asigură linii de continuitate și gărzi în aceste specialități, ne îndreptățește să solicităm ramânerea Spitalului Clinic Colțea ca spital monoprofil hemato-oncologic în lista și criteriile prevăzute la art. 6, lit. b), ca spital strategic”, cer reprezentanții spitalului.

Efectul direct al excluderii spitalului din lista unităților strategice va fi o alocare mai mică financiară.

„Noua Hotărâre de Guvern, din care Spitalul Clinic Colțea este exclus (art. 6, lit. b), va avea ca efect implicit un deficit de alocare a fondurilor la nivelul unității sanitare, conform Legii nr. 163/2025 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății, art. XI alin. (2): „unitățile sanitare publice care, prin natura specializării, complexitatea cazurilor tratate sau rolul strategic la nivel local, regional ori național, se află într-o situație particulară ce justifică aplicarea unor criterii de alocare a fondurilor prin raportare la complexitatea și diversificarea activității unității sanitare. Într-un mod constructiv, solicităm prim-ministrului Ilie Bolojan reanalizarea și completarea, de către Ministerul Sănătății, a Hotărârii de Guvern privind criteriile de încadrare în categoria spitalelor de importanță strategică - aflată în prezent în transparență decizională - prin includerea specializărilor menționate anterior, care reprezintă servicii medicale esențiale, cu rol determinant în managementul cazurilor critice și în funcționarea integrată a sistemului de urgență, în concordanță cu rolul funcțional real al Spitalului Clinic Colțea în rețeaua națională de urgență și cu principiile prevăzute de legislația în vigoare, din domeniul sănătății”, mai arată reprezentanții unității snitare.

„Unde erau spitalele strategice de pe listă atunci?”

Alți medici din cadrul spitalului, voci cu greutate în domeniu, au reacționat mult mai dur în spațiul public. Prof. Șerban Berteșteanu, medic primar ORL, doctor în științe medicale, evidențiază faptul că „la cutremur pacienții au fost aduși la Colțea, la Revoluție răniții erau operați la Colțea și gloanțele loveau spitalul, la Colectiv primii pacienți au fost aduși la Colțea, în pandemie am fost probabil singurul spital care nu și-a închis activitatea”.

„Când toți stăteau cu capul la cutie, la ORL Colțea am luat decizia să nu oprim activitatea. Am făcut o nouă sală de operație și practic ne-am dublat activitatea. TOATE cazurile oncologice din România se operau la Colțea. Unde erau spitalele strategice de pe listă atunci ? Unde erau institutele, spitalele de urgență, spitalele județene în pandemie? Unde sunt spitalele de urgență din București când sunt urgențe ORL? În mod normal conform legii nu ai voie să trimiți un bolnav de la un spital de rang superior la un spital inferior . Atunci de ce în fiecare gardă vin salvări de la MARILE SPITALE STRATEGICE DE URGENȚĂ la bolnița asta de la km o? Cred că toți dispecerii de la 112 sunt drogați când trimit salvările cu urgențe la "dispensarul " de la km 0. Dacă suntem așa de rangul doi cum de Clinica ORL Coltea este, prin ordin de ministru, Centru de Excelență în Chirurgia Oncologică Cervico Facială " Prof. Dr. Cristian Radu Popescu"”, scrie prof. Berteșteanu, pe contul său de pe o rețea de socializare.

Niciun alt spital care se califică pentru a figura în lista spitalelor strategice nu poate rezolva anumite cazuri complexe care sunt tratate cu suces la Colțea, a mai scris dr. Berteșteanu, dând un astfel de exemplu.

„Abia aștept să desființez garda de ORL, pe care și asa o mențin cu greu, pentru că nu mai e nevoie de noi. Există spitalele strategice care, din păcate, orlistic vorbind nu rezolvă NIMIC.

Știu oare cei din MS ce înseamnă să faci traheotomie/ ligatură de carotidă de extremă urgență în combinezon, cu ochelari de scafandru aburiți, călare pe bolnav, la lumina telefonului ținut de cine apucă și nu-i e frică că sare pe el COVIDU? Tot aștept un răspuns dar e VID. NOI, la Coltea, știm.

Cum să tai din fonduri la un spital unde Clinica de ORL are ICM ( indice de complexitatea cazurilor tratate) aproape 6, de 4-5 ori mai mult decât tot ce înseamnă ORL în Romania?”, și-a exprimat medicul indignarea.

„Nu militez pentru denumire! Pe mine scărpinarea porcului pe burtă nu mă caracterizează. Nu am făcut demersurile pentru centru de Excelență până nu am fost convins că merităm. Da MERITĂM! Suntem al treilea centru DIN LUME unde se face laringectomie totală transorală.

Dacă strategic din punctul de vedere al MS înseamnă să fii ANONIM mă bucur că nu suntem pe listă. Pe noi ne cheamă COLȚEA. Din punctul meu de vedere, al orelistului din bolnița de la km 0 al medicinei românești, ar trebui să existe o categorie de spitale SUPERstrategice care să aibă un singur spital: COLTEA. În conditiile actuale am un sfat pentru MS: cea mai bună strategie e să nu ai nicio strategie!”, și-a încheiat dr. Șerban Berteșteanu mesajul.

„Scopul sistemului de sănătate este să facem sănătate”

Încadrarea spitalelor în categoria atât de râvnită a celor strategice ar trebui să țină cont și de alte criterii care nu se regăsesc în proiectul propus, este de părere Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților.

„Spitalul Colțea, pe lângă faptul că are niște specialități care s-au format în timp, are o tradiție. Au adus acolo medici care au colaborat și au creat acolo o structură de personal, pentru că toate acestea nu se pot întâmpla numai cu mașini, cu aparate, ci cu oameni în primul rând. Și oamenii aceștia au creat acolo (n.r. – un sistem) încât dacă duci un caz de cancer ORL ei chiar îl optimizează și îl rezolvă și fie măresc durata de viață a pacientului respectiv, fie îi alină suferința, dacă a ajuns prea târziu pacientul. Lucrează, cât se poate, și eficient, și profesionist, și bine. Păi cum poți să-i iei acestui spital bani pe manoperă când ei cheltuiesc foarte mult să optimizeze? Iată, oncologia de Colțea este una foarte bună. Cum poți să-i iei bani și să dai la un spital județean unde, haideți să fim serioși, nu se face chiar așa calitate?!”, a declarat Barbu, pentru „Adevărul”.

De-a lungul timpului, a adăugat Barbu, de când asociația ajută pacienții să găsească cea mai bună soluție pentru problemele lor de sănătate, au fost trimiși la Spitalul Clinic Colțea pacienți cărora nu li se mai dădeau șanse în alte spitale. „Are o hemato-oncologie de vârf, o chirurgie oncologică de vârf, o chirurgie ORL oncologică de vârf, multe alte specialități sunt de vârf. Noi trimitem pacienții - aproape de 20 de ani noi pilotăm pacienți în sistem - atunci când nu mai au o șansă undeva sau când un spital spune <domnule, eu nu pot să rezolv cazul ăsta>, la o unitate medicală unde șansele sunt mai mari de rezolvare a cazului. Că ne interesează rezolvarea cazului în primul rând, scopul sistemului de sănătate ăsta este, nu să facem bani. Este să facem sănătate, să asigurăm sănătate, viață lungă și în condiții de cheltuieli sociale cât mai mici”, a mai spus Barbu.

În perioada următoare, a mai spus reprezentantul pacienților, sunt semnale că și alte spitale vor lansa avertismente similare.

Scoaterea anumitor specialități din criteriile care ar plasa spitalele cu servicii de excelență în lista celor strategice este o greșeală. Mai mult, printre criteriile de evaluare ar trebui să se regăsească, este de părere Barbu, indicatorii care țin cont de rezolvarea calitativă a cazului și de speranța de viața a pacientului respectiv. Sunt doar trei unități spitalicești de mare valoare care tratează cancerele de cap și gât, o patologie cu o speranță mică de viață, iar Spitalul Colțea este în fruntea lor, a spus Barbu.

„Targetul nostru este sănătatea populației, calitatea vieții tuturor. Durata de viață, speranța de viață, cheltuieli sociale cât mai puține, oamenii să fie cât mai activi. (...) Noi asta ne dorim. Și pornind de aici, haideți să creăm mai întâi de toate condiții pentru așa ceva. Cum le creăm? În primul rând, accesul precoce la diagnostic și tratament pentru pacienți, act medical de calitate, eficacitatea actului medical - contează și asta, și să dotezi spitalul și să-l plătești în funcție de indicele mediu de complexitate pe care îl are”, a mai spus Barbu.

Miza includerii pe lista spitalelor strategice este în primul rând finanțarea. Spitalele strategice devin de asemenea prioritare pentru modernizări și extinderi de clădiri, achiziția de echipamente complexe, proiecte cu finanțare externă etc., reușind, astfel, să-și atragă mai ușor inclusiv resursa umană.