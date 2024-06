Al 7-lea Congres European de Endometrioză se desfășoară pentru prima oară ȋn România, la inițiativa reputatului chirurg Prof. Dr. Elvira Brătilă, fondatoarea ENDOMEDICARE Academy.

Reuniunea experţilor ȋn domeniul endometriozei are loc ȋn București, ȋn perioada 6-8 Iunie 2024

Cei 91 de specialiști ȋn diagnosticul și tratamentul endometriozei vin la București, din peste 30 de ţări ale lumii, ȋn cadrul Congresului European de Endometrioză, eveniment de amploare cu peste 500 de participanţi, o manifestare știinţifică sub egida European Endometriosis League.

Endometrioza este o boală cronică, una din cele mai răspândite afecţiuni ginecologice. Endometrioza afectează la nivel global una din 10 femei, iar în România statistica arată că aproximativ 500.000 de femei suferă de această boală.

Afecțiune emergentă, recunoscută prin durere cronică și impactul asupra fertilității, endometrioza este un subiect sensibil pentru milioane de femei. Diagnosticate tardiv, diagnosticul trenând ȋn medie 5-7 ani și suboptimal tratate, prin intervenții chirurgicale incomplete sau repetate, aceste femei își pierd șansa de a aduce pe lume copii.

La nivel profesional și social, endometrioza este considerată un stigmat, iar pe termen lung, impactul asupra calității vieții este unul negativ, femeile care se confruntă cu boala fiind invalidate ȋn rolul familial, profesional și social.

Prof. Dr. Elvira Brătilă este inițiatoarea primului Congres European de Endometrioză desfășurat ȋn România

Prin acest eveniment de marcă, școala românească de medicină din România se poziționează pe hartă onorantă a lumii, ca reper de cunoaștere și expertiză ȋn domeniul supraspecializat al endometriozei.

Sub egida European Endometriosis League, European Endometriosis Congress aduce împreună, la București 91 de experți din peste 30 de țări ale lumii, recunoscuți în tratarea diagnosticarea și chirurgia endometriozei.

A 7-lea Congres European de Endometrioză va aduce ȋn prim plan cele mai noi tendinţe și inovaţii ȋn diagnosticul și tratamentul endometriozei, având ca obiectiv consensul experţilor, ca sinteză a dezbaterilor și cercetărilor recente ȋn domeniile emergente patologiei moleculare, geneticii, chirurgiei robotice, imagisticii și inteligenţei artificiale.

Medic primar obstetrică-ginecologie, Șef Clinică Spitalul de Obstetrică Ginecologie “Prof. dr. Panait Sȋrbu”, Membru fondator al Societăţii de Endometrioză și Infertilitate Est-Europeană și Președinte al Societăţii Române de Uroginecologie, Prof. Elvira Brătilă a înființat în 2017 Academia de Endometrioză-Endomedicare Academy, Centru de Excelenţă ȋn diagnosticul, tratamentul și chirurgia endometriozei, care a obținut ȋn anul 2022 cea mai prestigioasă certificare europeană-EuroEndoCert.

În acest centru, peste 1500 de paciente care suferă de endometrioză au beneficiat de șansa intervențiilor complexe, în cazurile de endometrioză profund infiltrativă, beneficiind de abordare chirurgicală minim invazivă, Golden-standard unanim acceptat la nivel global.

Prof. Elvira Brătilă, Medic primar Obstetrică Ginecologie: “Urmând un proces de evaluare riguros și complex, auditorul extern EuroEndocert a validat, prin această certificare a Centrului de Excelenţă Endomedicare Academy, respectarea protocoalelor și standardelor terapeutice, managementul chirurgical multidisciplinar al cazurilor, expertiza în intervenții complexe de endometrioză, urmărind ȋn sinteză eficiența și calitatea actului medical și ȋmbunătăţirea calității vieții pacientelor după intervenții chirurgicale de endometrioză.”

Avansul tehnologic a ajutat la o mai bună înțelegere a endometriozei

Astăzi, prin chirurgie minim invazivă, laparoscopic sau robotic, Prof. dr. Elvira Brătilă este recunoscută ca primul chirurg ginecolog care a operat robotic în România ȋn domeniul ginecologiei.

”Endometrioza este de mulți ani cunoscută, dar nu întotdeauna cel mai prompt diagnosticată și tratată. Endometrioza este o boală pe care o știm din 1880. Cu toate aceastea, endometrioza profundă a fost descrisă în anii 90. Mult timp ne-au lipsit mijloacele de diagnosticare și după ce acestea s-au perfecționat, mă refer la cele de imagistică, s-au perfecționat atât metodele, cât și tehnicile de tratament. Aici ne-a ajutat și avansul tehnologic adus de chirurgia minim invazivă, chirurgia laparoscopică, apoi chirurgia robotică. Toate acestea ne-au permis să știm și să înțelegem mai bine endometrioza și localizările ei, să corelăm aceste date cu simptomele pacientei, cu evoluția și cu gradul de recidivă a bolii.” spune Prof. Dr. Elvira Brătilă, în interviul pentru Adevărul Live.

Primul Program Naţional de Endometrioză, pasul important către normalitate pentru pacientele din România

Antoaneta Banu: De ce totuși, în acest moment, în România nu putem avea o cifră oficială a femeilor diagnosticate cu endometrioză?

Prof. Dr. Elvira Brătilă: Același lucru se întâmplă peste tot în lume. Niciunde nu avem o statistică oficială a pacientelor, deși acest lucru ar fi foarte util ȋn configurarea programelor de sănătate și ȋn previzionarea resurselor financiare care ar putea facilita un acces mai bun al pacientelor cu endometrioză la tratament optim, ȋn centre multidisciplinare-supraspecializate ȋn diagnosticul și tratamentul afecţiunii.

De anul acesta a intrat ȋn vigoare primul Program Naţional de Endometrioză, un prim pas către normalitate pentru pacientele din România, care se confruntă cu endometrioza intestinală și care pot beneficia de un sprijin financiar prin decontul partial al costului intervenţiei chirurgicale. Este un prim pas, poate pare mic pentru omenire, dar este important pentru aceste femei. Efortul, implicarea trebuie continuate.

Antoaneta Banu: Endometrioza este suboptimal diagnosticată. De ce diagnosticarea, în cazul unor femei ajunge să se facă și după 5-7 ani?

Prof. Dr. Elvira Brătilă: Tocmai pentru că nu este o boală cu niște simptome care teoretic se încadrează într-un tablou de diagnostic facil-durerea la menstruație, durerea periovulatorie, durerea la contact sexual, simptomele cele mai comune cu care poate să-ți vină o pacientă-tu, ca medic, poți să nu decelezi la examenul clinic și ecografic leziunile suspecte de endometrioză și să crezi că nu este vorba de acest diagnostic.

Așa mai trec câțiva ani până când apare un chist endometriozic, adică un chist pe ovar cu caracteristici specifice de endometrioză. Atunci este mult mai ușor de diagnosticat de către clinicianul specializat. Nu înseamnă că până atunci boala n-a existat, poate chiar cu o localizare mult mai periculoasă decât chistul respectiv. Și aceasta a fost și ideea, care a apărut în 2017, de a înființa Endomedicare Academy.

După o experiență îndelungata atât în chirurgia minim invazivă cât și în endometrioză, am considerat necesar să coagulăm acest centru multidisciplinar, în care se unesc specialiștii pe care i-am considerat necesari în abordarea pacientei cu endometrioză. Tot ceea ce ne dorim este să realizăm un diagnostic cât mai precis, și să abordăm pacienta cu o atitudine terapeutică cât mai corectă, în funcție de specificul bolii și de particularităţile fiecărui caz.

Educaţie ȋn endometrioză, o misiune și o comunitate a pacientelor mai bine informate

Antoaneta Banu: Avem campanii de conștientizare despre cancerul de col uterin, despre cancerul mamar, dar nu am văzut din partea statului român și o campanie dedicată endometriozei.

Prof. Dr. Elvira Brătilă: Tot în 2017 am înființat alături de colegi profesori, specialiști în obstetrică-ginecologie, Societatea Est-Europeană de Endometrioză și Infertilitate. Din acel an, am desfășurat anual congrese naționale, workshop-uri, cursuri și nu numai atât. Am făcut cel puțin o dată pe an o manifestare dedicată exclusiv pacientelor.

Ȋn cadrul lor, alături de alți colegi specialiști în endometrioză și infertilitate, am răspuns întrebărilor puse de femei, oferindu-le cele mai bune și corecte răspunsuri despre această boală. În felul acesta, ȋn fiecare an, am realizat campanii de conștientizare a acestei boli, pentru că ni s-au alăturat și anumite grupuri de paciente, ceea ce a condus la o diseminare cât mai mare a mesajelor noastre, ȋntr-un demers de educaţie publică ȋn endometrioză.

Mesaj pentru pacientele cu endometrioză: Menstruația NU trebuie să doară!

Antoaneta Banu: Când apar durerile, femeia trebuie să caute răspunsul la specialist despre o posibilă leziune de endometrioză? Care este mesajul dumneavoastră pentru paciente, pentru femei în general?

Prof. Dr. Elvira Brătilă: Menstruația nu trebuie să doară. Nu trebuie să fie dureri periovulatorii pentru ceea ce este fiziologic. Nu este normal să existe dureri. Dacă acestea apar, atunci ele sunt un semnal de alarmă, iar pacienta trebuie să caute răspunsurile la specialist, să întrebe dacă simptomele pe care le are pot să atragă atenția asupra unei leziuni de endometrioză.

“Bucuria mea este că, de-a lungul anilor, din ce în ce mai mulți colegi din toate județele și centrele universitare au început să înțeleagă boala și să o diagnosticheze din ce în ce mai corect, oferind premisele unui tratament optim. Eu consider că este un câștig foarte mare pentru pacientele din România, fiind și un merit al centrului de endometrioză pe care l-am înființat. Am reușit să creăm o rețea de colegi care poate să ofere o îngrijire de calitate pacientelor noastre.” Concluzionează Prof. Dr. Elvira Brătilă.