Primul miracol din viața unui om. Experiența căreia îi putem supraviețui doar atunci când ne naștem

Prima gură de aer din viața unui om este un adevărat miracol, spun specialiștii în neonatologie. Este încă un mister rezistența bebelușului la forțele implicate în prima respirație. Totodată, este considerată și cea mai grea clipă din viața unui om, cea care-i decide viața sau moartea.

Omul este încă o ființă misterioasă și totodată miraculoasă, spun specialiștii. Există destule aspecte din viața și funcționalitatea organismului uman care nu au fost încă explicate din punct de vedere științific, precum visele sau modul în care apar sentimentele umane. Tot la capitolul miracol și mister este capacitatea omului de a rezista la prima respirație din viața sa. Este considerat cel mai greu moment din viața unei ființe umane, care-i decide soarta.

Forța primei respirații ar putea distruge plămânii unui adult

Atunci când se naște, copilul se bucură de prima gură de aer. Aparent, un proces simplu, involuntar pentru adulți, la nou-născut, spun specialiștii, este un efort supra-omenesc. O luptă pentru viață. Medicii spun că, de fapt, plămânii noștrii, intra-uterin, sunt plini cu lichid și nu sunt funcționali. Când ne naștem, pentru a supraviețui, suntem nevoiți să eliminăm acel lichid din plămâni și sǎ lăsăm oxigenul să pătrundă prin fiecare celulă. Medicii descriu acest fenomen ca o adevărată minune. „Intra-uterin plămânii sunt două pungi cu apă. Nu sunt funcționali. În momentul în care copilul se naște, se întâmplă minunea. Este efectiv o presiune imensă care forțează plămânii să arunce apa respectivă și copilul începe să respire”, declară medicul neonatolog Carmen Zaboloteanu, de la Maternitatea Botoșani.

Forța exercitată pentru expulzarea acelui lichid din plămâni este incredibilă. Dacă ar fi exercitată asupra lor aceeași presiune ca cea la care este expus organul unui nou-născut, plămânii unui individ adult ar fi distruși. „Aceeași presiune, de peste 40 de milimetri pe coloană de mercur, ar distruge plămânii unui adult. Ar cauza un pneumotorax. Este o presiune imensă. Ei bine, această presiune înseamnă viața, pentru un nou născut. Prima respirație”, adaugă Carmen Zaboloteanu.

Cel mai greu moment din viața unui om

Specialiștii spun că exact această primă respirație este cel mai greu moment din viața unui om, cel care face diferența dintre viață și moarte. Aceea presiune este covârșitoare și presupune un efort incredibil din partea unui nou născut. Un efort pe care, culmea, în viața de adult, nu am mai fi capabili să-l facem fără leziuni severe, care ne-ar pune în pericol viața. „Oricât de greu ne-ar fi, atât de greu ca în prima secundă, atunci când începem să respirăm nu va mai fi niciodată”, susține medicul Carmen Zaboloteanu.

Cel mai mare efort de a respira este cel al unui copil prematur. Acesta se naște înainte de termen, este mai mic, mai fragil, cu diferite probleme medicale cauzate tocmai de faptul că nu a petrecut suficient timp în uterul mamei. Cu toate acestea, dorința de supraviețuire este atât de mare încât se produce acel miracol. „Când copilul nu este pregătit, fie prematur, fie are alte probleme, nu se întâmplă această expulzare a lichidului. Plămânii nu elimină, nu încep să lucreze. Aceasta este prima problemă la un copil prematur. În momentul în care nu elimină acel lichid, încearcă ei singuri. Încep să-și crească presiunea în plămâni, încearcă să respire într-un anumit fel. Are un anumit geamăt, cum spunem noi, vedem cum copilul respectiv încearcă să respire mai rapid, pare că-l doare ceva. Încearcă să-și crească presiunea în plămâni încercând să respire cum ar trebui. Este ceva excepțional. Atât de minunat este corpul uman”, conchide Carmen Zaboloteanu.