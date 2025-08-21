search
Joi, 21 August 2025
Adevărul
La un pas de moarte din cauză că a mâncat prea mult. Cum a fost salvat un pacient cu esofagul rupt

Caz neobișnuit la Spitalul Județean Galați. Un bărbat a ajuns în stare gravă după ce și-a rupt esofagul după ce a mâncat prea mult. „Așa se întâmplă când e omul pofticios, s-a lăcomit şi uite ce a păţit”, a spus ruda pacientului.

Pacientul a fost operat FOTO: Arhivă, Adevărul
Pacientul a fost operat FOTO: Arhivă, Adevărul

Dr. Constantin Truș, medic chirurg la Spitalul Județean Galați, era de gardă în momentul în care a fost adus un pacient în stare gravă. Un bărbat de aproape 40 de ani, transferat de la un alt spital de urgenţă „cu diagnostic de infarct şi recomandare de montare rapidă de stenturi coronariene”. Analizele de sânge arătau o septicemie gravă. Mai mult, în urma investigațiilor, medicul a constatat că „esofagul era rupt”.

„Spitalul de urgenţă care trimisese pacientul nu avea secţie dedicată pentru astfel de cazuri, aşa că au trimis pacientul la noi.  Echipa a intervenit rapid, au făcut urgent un CT şi când s-au pregătit de intervenţie… ia infarctul de unde nu-i. Am fost chemat rapid şi nu înţelegeam de ce sunt chemat de colegii de la chirurgie toracică, dar cum am ajuns, mi-au arătat rezultatele imagistice… esofagul era rupt. <Sindrom Boerhave?>, am întrebat cu jumătate de gură. <Da!>, a confirmat medicul radiolog. Analizele de sânge arătau o septicemie gravă, deja instalată şi care mai avea nevoie de doar câteva ore pentru a provoca o cascadă montruoasă de efecte care ar fi dus la insuficiență multiplă de organe… adică la deces”, a povestit Constantin Truș. 

Echipa de medici, coordonată de dr. Constantin Truș, a intervenit de urgență pentru a-i salva viața pacientului. „Stăteam şi mă uitam surprins la dezastrul intern provocat de o simplă… vărsătură, dar nu era timp pentru asta. Am intervenit cât de repede am putut. Colegii de la chirurgie toracică au deschis, eu am suturat rapid esofagul, verificând totodată să nu fie şi alte <surprize>, am curăţat zona cât de bine am putut şi am instituit drenajul. Odată închisă operaţia am început şi tratamentul cu antibiotice, sperând ca sepricemia să nu fi depăşit punctul critic”, a spus dr. Truș.

„Păi aşa se întâmplă...când e omul pofticios...”

Din fericire, operația a fost finalizată cu bine, iar viața bărbatului a fost salvată. După ce a ieșit din sala de operație, o rudă i-a spus chirurgului ce s-a întâmplat. Familia acestia era convinsă că acesta făcuse infarct. 

„Păi aşa se întâmplă… când e omul pofticios… s-a lăcomit şi uite ce a păţit. A venit acasă, în concediu. Îi era dor de mâncarea de acasă şi i-am făcut de toate, masa plină, să se bucure şi el, ca omul. Na, l-aţi văzut, e mare, voinic, a mâncat mult… a băut la fel… s-a dus să se culce. După o oră am auzit zgomote puternice din dormitor, era căzut din pat si se ţinea de piept. A făcut infarct… la nici 40 de ani, săracul. Ditamai omul, muncitor, sănătos”, a povestit ruda bărbatului. 

„Nu a făcut infarct doamnă, a mâncat şi a băut peste limita organismului”, a intervenit imediat dr. Truș.  

„S-a declanşat reflexul de a voma şi s-a abţinut, probabil ca să nu vomite în pat. Presiunea vărsăturii a fost atât de puternică încât i-a rupt esofagul. Totul a ajuns… înăuntru, în spaţiul dintre organe, aşa că s-a declanşat şi o infecţie pe fondul acesta… Am apucat să spun înainte să fiu întrerupt de doamna în cauză. (....) Nu am putut să termin. Doamna era fericită că pacientul nu suferise un infarct, nu cred că înţelegea ce s-a întâmplat. A doua zi pacientul era mai bine, septicemia bătea în retragere deja, aşa că abia atunci mi-am permis şi eu să mă bucur”, a explicat medicul Constantin Truș, încă uimit de cele întâmplate. 

După ce și-a revenit, medicul a ținut să-i transmită pacientului câteva recomandări de care ar trebui să țină cont pe viitor.  

„Măsură în toate, spuneau latinii. Chiar nu trebuie să mâncăm tot din farfurie, în special când este plină cu vârf de bunătăţi. Chiar nu trebuie să bem tot alcoolul din casă, oricât de specială ar fi ocazia. Dacă totuşi se mai întâmplă să facem excese alimentare sau bahice şi ni se face rău… ne punem frumos în pat cu trunchiul înălţat pe jumătatea superioară şi nu încercăm niciodată să oprim în gât refluxul care a pornit cu viteză din stomac. Lăsaţi răul să iasă, dacă tot a pornit”, a încheiat dr. Truș.

Societate

