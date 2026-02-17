Articol publicitar

O clinică de implant de păr în București atrage anual zeci de pacienți din UE, SUA și Canada

Turismul medical continuă să atragă pacienți din toată lumea. Peste 20 de milioane de euro au fost cheltuiți în 2024 în țară, în clinici. De interes rămân procedurile de implant de păr. O clinică din București a reușit să atragă public străin din UE, SUA și Canada. Unde anume este această clinică și ce face special, aflăm din rândurile ce urmează.

Românii care trăiesc în străinătate, turiști străini, publicul țintă al clinicilor din țară

În România, când vine vorba de cost implant par nu ar trebui să ne gândim la sume exagerate. În unele cazuri este posibilă plata în rate. Chiar și fără un astfel de avantaj, costul este atractiv atât pentru cei care vin de peste hotare - printre care și românii care lucrează în străinătate.

De ce este implantul de păr procedura preferată a fi realizată în România?

România concurează cu Turcia pe nișa implanturilor. La capitolul implant de păr, o clinica implant par in Bucuresti propune o variantă sigură și cu recuperare ușoară. Este vorba despre tehnica Q-FUE, care presupune mai multă muncă manuală, dar cu un rezultat mulțumitor. Medicul extrage foliculi de păr din zona occipitală a pacientului (din zona cefei, cu puține excepții când nu poate face acest lucru, se apelează la donator compatibil și da, tot la această clinică este posibilă procedură, în unele cazuri) și le implantează, manual, în zonele necesare. Timpul de execuție este mai puțin important, interesul care primează este legat de aspectul final.

Unde în București poate fi efectuată această procedură? La Dr. Felix Hair Implant, clinică unde, conform paginii oficiale, foarte multe persoane publice și-au făcut implant de păr. Rezultatele se văd în câteva luni, iar rezultatul este de lungă durată, însă evoluția părului nativ poate continua și necesită plan pe termen lung.

De ce căderea părului este o problemă majoră actuală?

Incidența cazurilor de alopecie este mai mare și afectează și tinerii. Dacă în trecut asociam ideea de cădere a părului ca efect al îmbătrânirii, acum sunt și alte cauze: stresul cronic, diversele afecțiuni, printre care și hormonale. Sunt cauze care duc la pierderea ireversibilă a părului, în sensul în care este mai mult decât căderea câtorva fire. Încep să apară goluri pe scalp, părul nu se mai regenerează, iar în final, netratată, duce la chelie.

Indiferent că vorbim despre femei sau bărbați, alopecia este o problemă medicală, dar și estetică. Pentru remedierea ei, implantul de păr este soluția eficientă.

Întrebări frecvente despre implantul de păr:

  1. Cât timp durează operația de implant de păr?

Fiecare caz este diferit, estimativ, între 6 și 10 ore, timp în care medicul extrage foliculii și mai apoi îi implantează în locurile necesare.

  1. Cât de dureroasă este intervenția?

Implantul de păr este intervenție chirurgicală efectuat sub efectul anesteziei, prin urmare, în timpul procedurii pacientul nu simte durere. Postoperator, zona rămâne sensibilă până la refacere completă.

  1. Este obligatoriu tunderea înainte de procedura de implant?

Medicul recomandă varianta optimă pentru fiecare pacient. Uneori, poate fi realizat implantul și fără tundere sau radere în prealabil.

Mini-rezumat

Alopecia este una dintre cele mai frecvente cauze ale pierderii părului. În unele cazuri, aceasta nu poate fi prevenită - dacă este de cauză autoimună sau ereditară. Un factor îngrijorător este legat de stres, având în vedere că peste 70% din cazurile celor cu alopecie au pus această situație pe baza stresului din viața lor.

Îngrijorător este că procedura de implant de păr este solicitată de pacienți tineri, de până în 40 de ani. Însă, odată corectată cauza, alopecia este dată uitării.

