„Nu am aer!” Legea „Alexandra Ivanov”, promulgată de președintele Nicușor Dan. Spitalele, obligate să aibă butoane de panică, la dispoziția pacienților

Legea Alexandra Ivanov, denumită după tânăra care a murit la Maternitatea din Botoșani strigând că nu mai are aer, a fost promulgată miercuri, 22 octombrie, de președintele Nicușor Dan, a anunțat deputatul USR Emanuel Ungureanu.

„După doi ani de eforturi legislative constante, președintele României, Nicușor Dan, a promulgat azi legea Alexandra Ivanov pe care am inițiat-o, alături de colegii mei Adrian Wiener și Cristina Prună în memoria unei tinere mame din Botoșani, care a murit cu zile strigând după ajutor în Maternitatea din Botoșani.Alexandra a murit și pentru că în salonul 1 de la etajul 5 al spitalului unde ar fi putut fi salvată nu exista niciun buton de panică și nimeni nu a auzit strigătul său disperat: Nu am aer (n.r. ultimele cuvinte ale tinerei)”, a scris parlamentarul, miercuri seara, pe Facebook.

Butoane de panică, la dispoziția pacienților

Prin legea promulgată miercuri de Nicușor Dan, toate spitalele din România, din sistemul de stat și privat, vor fi obligate să fie dotate cu butoane de panică, la dispoziția pacienților.

„Mai mult decât atât, toate secțiile ATI din țară și unitățile de primiri urgențe din spitale vor fi dotate, în mod obligatoriu, cu sisteme de monitorizare video, pentru siguranța pacienților și a personalului medico-sanitar care își face datoria. Un pas mic, dar absolut necesar pentru îmbunătățirea actului medical în spitalele din România, publice și private! Alexandra, te rog să ierți, de acolo, din Cer, un sistem încă cinic și nepăsător!”, a mai explicat Emanuel Ungureanu.

Cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea

Amintim că Alexandra Ivanov a murit la aproape nouă ore după ce a fost internată în Maternitatea din Botoşani. Era însărcinată în luna a treia şi a ajuns la spital cu ambulanţa după ce a acuzat dureri şi hemoragie.

După ce a fost supusă unui set de analize şi a fost perfuzată, cadrele medicale au ignorat-o toată noaptea.

Dimineaţa, starea ei de sănătate s-a înrăutăţit considerabil, decedând în Secţia de anestezie - terapie intensivă.

Tânăra de 25 de ani nu a beneficiat, timp de aproape şapte ore, de îngrijiri medicale, a arătat un raport întocmit de Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Botoşani.