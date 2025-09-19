Noua platformă digitală a Casei de Asigurări de Sănătate va fi lansată la finalul acestui an. Anunțul ministrului Sănătății

Noua platformă digitală pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate va fi pusă în funcțiune spre sfârșitul anului, a anunțat vineri, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

„Noua platformă informatică a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este un soft digital, unde sunt conectați toți furnizorii de servicii medicale și care din anul 2002 nu a mai fost modificat. Prin PNRR, există un proiect de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea unei noi platforme digitale pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care, de data asta, interacționează și cu pacientul. Adică, pacientul va avea un portal dedicat unde poate accesa, pe baza unui username și parolă, atât pe desktop, pe calculator, cât și pe telefonul mobil, și își poate vedea istoricul medical - analize, trimiteri, scrisori medicale, rețete și așa mai departe. Intrăm în rând cu alte state europene”, a declarat, pentru Digi24, ministrul Sănătății.

Potrivit acestuia, prin noua platformă dispar tipizatele și hârtiile rătăcite; biletele de trimitere, scrisorile medicale și concediile devin documente digitale, disponibile instant; dosarul electronic al pacientului și rețeta electronică devin realități funcționale; istoricul medical va putea fi accesat oricând și oriunde - de pe web sau telefon.

Alexandru Rogobete a recunoscut că sistemul actual - PIAS -întâmpină blocaje: „Este un soft din anul 2002, repet, care nu a mai fost actualizat și care ani de zile nu a avut nici măcar mentenanță”.

Prima înfățișare a noii platforme va fi disponibilă „undeva la finalul acestui an, cu o parte din module, urmând ca până în august anul viitor să fie funcțional și integrat în sistem în totalitate”.

Peste 16 milioane de cetățeni depind de PIAS, mai mult de 70.000 de furnizori de servicii medicale sunt conectați zilnic, iar sistemul validează și raportează peste 700.000 de servicii, dintre care aproximativ 200.000 sunt rețete medicale, a explicat Rogobete.