Joi, 29 Ianuarie 2026
Analiză Navigarea prin haosul din sistemul medical: Ar putea o hartă interactivă a spitalelor cu RMN și CT să elimine cozile și incertitudinea?

Analize Adevărul
Publicat:

După o discuție cu ministrul Sănătății, asociațiile de pacienți din România speră că vom ajunge la o variantă care va îmbunătăți lucrurile pentru cei care au nevoie de investigații imagistice și care așteaptă acum cu lunile să beneficieze de ele gratuit. Ministrul Alexandru Rogobete se gândește la o hartă online, interactivă, cu distribuția aparatelor de tip RMN, CT sau mamograf. ,,Astfel încât pacienții să vadă și să știe în ce unitate sanitară publică își pot face programare", a explicat pentru Adevărul Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. 

FOTO Pixabay
FOTO Pixabay

Aparate de imagistică noi, dar pacienții nu știu de existența lor

,,Ceea ce ne-a spus este că în ultimii ani s-a cumpărat foarte multă aparatură medicală pentru spitale. Sunt sute de aparate cumpărate și distribuite în toată țara, în spitalele publice, și pacienții nu știu de ele. Pornind de aici, și-a dat seama că e o problemă: degeaba aprobă achizițiile acestea dacă oamenii nu au acces la ele. Pentru că nu știu că ele există sau pentru că nu există un sistem de programare", a detaliat Rozalina Lăpădatu după discuția cu ministrul Sănătății. 

Cu doar câteva clickuri, cei care trebuie să facă investigații medicale de imagistică ar urma să afle în ce spital se află aparatul de care au nevoie. 

,,Oamenii au tendința să se ducă la spitalul județean, la spitale mari și sunt alte spitale mai mici, orășenești, care beneficiază de aceleași facilități, dar pe care oamenii nu le cunosc". 

Pe lângă hartă, ar putea exista și un sistem de programare online.

,,Am înțeles că o să fie și un sistem de programare online, să te poți programa la medic transparent, fără să mai dai 50 de telefoane și mesaje la cunoștințe, pile și relații. Și atunci, și pe zona de imagistică trebuie făcut același lucru: oamenii să știe unde găsesc aceste aparate, să existe o metodă de programare online", spune președinta asociației de pacienți. 

Ideea hărții a pornit de la o o aplicație în care poți vedea spitalele și clinicile private unde poți face mamografie gratuit, în fiecare județ, dezvoltată de FABC (Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer). 

Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune
Rozalina Lăpădatu, președintele Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune

Ce se întâmplă acum

În momentul actual, cei care au nevoie de investigații imagistice trebuie să aștepte cu lunile ca să le facă gratuit, așa cum au dreptul, după ce au plătit contribuții la sănătate.

,,Între două, trei, patru luni. Depinde unde ești și unde te adresezi. Una dintre probleme este că tu nu știi unde mai sunt fonduri disponibile și unde nu sunt. Și ai tendința să te duci într-un loc unde fondurile sunt consumate pe următoarele două-trei luni, dar două străzi mai încolo să fie o o instituție care are fonduri, dar tu nu știi că au aparat", atrage atenția Rozalina Lăpădatu. 

Citește și: Adevărul organizează Healthcare Forum 2026. Ministrul Sănătății va participa la discuțiile despre problemele și soluțiile sistemului sanitar

Investigațiile imagistice sunt obligatorii pentru ca medicii să poată pune un diagnostic și să prescrie tratamentul necesar. Orice întârziere poate fi nocivă pentru pacienți. 

,,Dacă ai un cancer de sân și stai patru luni pentru o mamografie ai pierdut patru luni de diagnostic și tratament care puteau să îți ușureze viața. Așa te duci într-o formă mult mai avansată la doctor și lucrurile sunt mai complicate", subliniază reprezenta pacienților. 

Am întrebat-o și ce știe despre momentul când harta ar putea deveni realitate:

,,Ministrul pare foarte determinat. Se pare că fondurile de digitalizare din PNRR includ ce am discutat. Și sperăm ca anul acesta să avem deja o hartă"

Alte măsuri discutate

În cadrul discuției de la Ministerul Sănătății au mai fost analizate și alte probleme cu care se confruntă în România oamenii care au nevoie de servicii medicale. 

Asociațiile de pacienți au atras atenția asupra necesității ridicării plafonului pentru anumite investigații medicale. 

,,Una dintre soluții a fost realizarea unor pachete de analize pentru fiecare patologie. E destul de ușor de realizat, pentru că în protocoalele terapeutice ele sunt prezentate, ce analize trebuie să facă pacientul pentru respectiva afecțiune", a detaliat Rozalina Lăpădatu. 

S-a vorbit, de asemenea, și despre o situație care îngreunează viața pacienților și pune presiune inutilă pe sistem: spitalizarea de zi obligatorie doar pentru ridicarea unor produse medicale. 

„De exemplu, în cazul diabetului de tip I, ca să își ridice consumabilele pentru senzorii de glicemie și pentru pompa de insulină. Aceste consumabile ar trebui să fie pe circuit deschis, nu pe spitalizare de zi, să piardă timpul pacientul în spital, spune președinta Asociației Pacienților cu Afecțiuni Autoimune.

Despre această anomalie a vorbit și Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook:

,,Asta nu înseamnă îngrijire medicală. Înseamnă birocrație care consumă timp, energie și încredere. Soluția este logică și simplă: eliberarea senzorilor și a consumabilelor în circuit deschis, cu intervenția medicului acolo unde actul medical o cere". 

Citește și: Ministerul Sănătății lansează Strategia Națională de Digitalizare în Sănătate 2026–2030: „Scoatem pixul și hârtiile din spitale”

Ministrul a vorbit și despre „eliminarea biletului de trimitere pentru spitalizarea de zi în cazul pacienților cronici deja diagnosticați și monitorizați, inclusiv în boli grave precum scleroza multiplă". 

,,Am apreciat deschiderea la dialog a domnului ministru. Chiar dacă unele subiecte au fost discutate în contradictoriu, faptul că a avut răbdare să asculte argumentele noastre și să înțeleagă poziția noastră, iar în anumite situații chiar să ne dea dreptate. Și să sperăm că va continua acest lucru, pentru că în sistemul medical sunt multe, multe situații și ele trebuie rezolvate, trenează de ani de zile", spune Rozalina Lăpădatu. 

Despre problemele cu care se confruntă pacienții din România se va discuta la Healthcare Forum,  organizat de Adevărul, pe 24 martie.  La eveniment vor participa atât ministrul Sănătății, cât și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți. 

