Zeci de școli și grădinițe din Buzău au rămas fără autorizație de funcționare. Nereguli mari găsite de DSP

Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Buzău a retras 41 de autorizaţii sanitare de funcţionare, în urma unor controale desfăşurate la nivelul unităţilor de învăţământ din judeţ.

În contextul debutului noului an şcolar, inspectorii sanitari au desfăşurat verificări la un număr de 78 de unităţi de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău. Între neregulile constatate pe timpul activităţilor derulate pe parcusul lunii septembrie se numără modificarea structurii autorizate sau a condiţiilor de igienă fără a fi notificată în prealabil DSP sau neasigurarea de căi de acces, spaţii de joacă separate pentru grădiniţele cu program normal care funcţionează în incinta unor unităţi şcolare, scrie Agerpres.

„Rezultatele controalelor inspectorilor sanitari în unităţile (...) sunt nerespectarea prevederilor art.13 din Ordinul MS nr. 1456/2020, în ceea ce priveşte utilizarea jucăriilor textile, neasigurarea cu grilaje de protecţie împotriva accidentelor a corpurilor de încălzire, neasigurarea muşamalelor de protecţie a saltelelor de la creşe, neinscripţionarea ustensilelor de curăţenie cu destinaţia acestora şi neasigurarea spaţiilor special pentru depozitarea acestora, neefectuarea operaţiunilor DDD, neasigurarea de apă potabilă din surse autorizate sanitar, utilizarea de produse biocide cu termen de valabilitate expirat, neefectuarea cursurilor ”Noţiuni fundamentale de igienă” de către personalul de curăţenie”, a transmis DSP Buzău.

Verificările s-au soluţionat cu retragerea unor autorizaţii de funcţionare.

„Au fost aplicate 17 avertismente, conform OUG nr. 2/2001 şi s-au retras 41 autorizaţii sanitare de funcţionare”, informează sursa citată.

Autorităţile vor monitoriza dacă instituţiile verificate vor pune în aplicare măsurile de remediere.