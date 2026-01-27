Ministerul Sănătății anunță înființarea Centrului de Management al Obezității la Institutul „C.I. Parhon”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, marți, înființarea Centrului de Management al Obezității în cadrul Institutului Național de Endocrinologie „C.I. Parhon”, dedicat „celor care au nevoie de o abordare medicală corectă, coerentă și pe termen lung”.

„Obezitatea este una dintre cele mai serioase provocări medicale ale prezentului, prin efectele în lanț pe care le produce – asupra sănătății oamenilor și asupra presiunii puse pe sistemul sanitar. Lipsa intervenției integrate înseamnă complicații, costuri mai mari și suferință care putea fi prevenită. Acest centru este o soluție construită responsabil. Afecțiunea este abordată interdisciplinar, cu implicarea specialiștilor în endocrinologie, nutriție, diabet, cardiologie, psihologie și, atunci când este necesar, chirurgie bariatrică”, a scris ministrul Sănătății, pe pagina lui de Facebook.

Potrivit acestuia, este vorba despre evaluare completă, planuri personalizate de tratament, monitorizare pe termen lung și programe de educație pentru sănătate și prevenție.

„Nu doar intervenție punctuală, ci un parcurs medical corect, de la diagnostic până la urmărirea pacientului în timp”, a adăugat ministrul Alexandru Rogobete.

El a mai menționat că această inițiativă răspunde „unei nevoi reale și în creștere, folosind competența existentă și organizând-o eficient”, iar beneficiile ei sunt clare: acces mai rapid la servicii integrate, diagnostic corect, tratament coordonat, reducerea riscului de complicații și o calitate a vieții mai bună pentru pacienți.

„Pentru oameni, acest centru înseamnă un loc unde sunt ascultați, evaluați profesionist și sprijiniți pe termen lung. Fiecare centru nou înseamnă un pas concret înainte pentru sănătatea românilor”, a conchis Alexandru Rogobete.