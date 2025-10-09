search
Joi, 9 Octombrie 2025
Medicamentele care îți pot aduce suspendarea permisului. Lista actualizată a pastilelor cu risc la testele antidrog

0
0
Publicat:

Ministerul Sănătății a publicat o nouă listă cu medicamente care conțin substanțe stupefiante și pot influența rezultatele testelor antidrog făcute șoferilor. Unele dintre ele sunt utilizate frecvent pentru răceală, gripă sau dureri obișnuite.

Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis FOTO: Shutterstock
Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis FOTO: Shutterstock

Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor și tratamentelor care conțin compuși stupefianți. Aceste substanțe pot determina rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog, folosite de poliție în cazul controalelor rutiere.

Pe listă se află medicamente comune, precum paracetamolul, Brufen Plus, Diazepamul și fentanilul, acesta din urmă fiind deja inclus în categoria substanțelor controlate. Acestea conțin compuși care se regăsesc în numeroase siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii și pot fi interpretați de aparatele de testare ca fiind droguri.

Rezultate fals pozitive și permis suspendat

Chiar și analizele de laborator din prima etapă pot confirma prezența acestor substanțe, deși ele provin din medicamente legale. În astfel de situații, permisul de conducere se suspendă automat, iar șoferul trebuie să aștepte rezultatele analizelor finale, o procedură care poate dura până la trei luni.

Cum pot fi recunoscute medicamentele cu risc

Medicamentele care pot afecta reflexele sau capacitatea de concentrare au pe ambalaj un triunghi roșu de avertizare. Acest simbol indică faptul că produsul poate influența capacitatea de a conduce vehicule sau de a folosi utilaje.

Specialiștii recomandă șoferilor să citească atent prospectul fiecărui medicament și să nu depășească dozele recomandate.

1. Opioide și derivați

  • Fentanil: FENTANYL ACTAVIS, FENTANYL LAVIPHARM, FENTANYL TTS SANDOZ, LUNALDIN, TABFYL, PECFENT
  • Morfina: MORFINA ZENTIVA, SEVREDOL, VENDAL RETARD
  • Oxycodonă: DOLNADA, OXIDOLOR, OXICODONA SANDOZ
  • Metadonă: METADON BIOEEL, METHASAN, MISYO
  • Buprenorfină: SIXMO, SUBOXONE, ZUBSOLV
  • Codeină și combinații: CODEINA FOSFAT, NUROFEN PLUS, PARADOREN, ULTRACOD, SOLPADEINE
  • Tramadol și combinații: TRAMADOL, TRAMAL RETARD, DORETA, ZALDIAR, SKUDEXA
  • Tapentadol: DOLTEN
  • Pethidină: MIALGIN
  • Remifentanil, Sufentanil: REMIFENTANIL KABI, SOFENTIL

2. Medicamente cu efecte psihoactive (sedative, anxiolitice, hipnotice, antiepileptice)

  • Benzodiazepine: Alprazolam: XANAX, FRONTIN, PRAZOLEX Bromazepam: BROMAZEPAM ARENA, LPH, SLAVIA Clonazepam: RIVOTRIL, CLONOTRIL Diazepam: DIAZEPAM TERAPIA, DIAZEPAM DESITIN, DIAZEPAM-RICHTER Lorazepam: ANXIAR Loflazepat: VICTAN Medazepam: MEDAZEPAM ARENA, LPH Midazolam: BUCCOLAM, MIDAZOLAM DESITIN Nitrazepam: NITRAZEPAM-RICHTER, LPH
  • Alprazolam: XANAX, FRONTIN, PRAZOLEX
  • Bromazepam: BROMAZEPAM ARENA, LPH, SLAVIA
  • Clonazepam: RIVOTRIL, CLONOTRIL
  • Diazepam: DIAZEPAM TERAPIA, DIAZEPAM DESITIN, DIAZEPAM-RICHTER
  • Lorazepam: ANXIAR
  • Loflazepat: VICTAN
  • Medazepam: MEDAZEPAM ARENA, LPH
  • Midazolam: BUCCOLAM, MIDAZOLAM DESITIN
  • Nitrazepam: NITRAZEPAM-RICHTER, LPH
  • Hipnotice/Zopiclon/Zolpidem: ZOLPIDEM (STILNOX, ZADOBRA, ZOLSANA) ZOPICLON (IMOVANE, SONLAX)
  • ZOLPIDEM (STILNOX, ZADOBRA, ZOLSANA)
  • ZOPICLON (IMOVANE, SONLAX)
  • Barbiturice: FENOBARBITAL (LUMINAL, ZENTIVA)
  • Clobazam: FRISIUM
  • Cinolazepam: GERODORM

3. Stimulante cu risc psihoactiv

  • Lisdexamfetamină: LISDEXAMFETAMINA STADA (toate concentrațiile)
  • Metilfenidat: CONCERTA 18/36/54 mg

4. Anestezice și antialgice puternice

  • Ketamină / Esketamină: CALYPSOL, SPRAVATO
  • Esketamină nazală: SPRAVATO

5. Antiepileptice / tratamente pentru durere neuropată

  • Gabapentină: GABAGAMMA, GABAPENTIN ARENA, GABARAN, GRIMODIN
  • Pregabalină: LYRICA, PRAGIOLA, PREGABALIN SANDOZ, PREGABALINA TERAPIA, SIRANALEN

Sănătate

