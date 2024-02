Dilema șpăgii printre medicii rezidenți: „Pacienții consideră că dacă doctorul nu ia șpagă boala este incurabilă”

Subiectul șpăgii în sistemul medical a fost amplu dezbătut pe un grup de Reddit. Medicii rezidenți nu știu cum să îi facă pe pacienți să înțeleagă că nu au nevoie de bani din partea lor ca să-și facă treaba.

Noua generație de medici români tinde să refuze șpaga primită de la pacienți, dar mulți dintre ei nu știu cum să se comporte cu cei care insistă să ofere bani. Tinerii medici au impresia că le creează un disconfort pacienților dacă le refuză șpaga.

„Mi-a întins 50 de lei o pacientă și nu am vrut să îi iau, dar a insistat aproape un minut și după mi i-a băga în buzunar și și-a dat vanish , era și oră târzie, eu îmi căutam stetoscopul, eram pe plecare, nu știu totuși cum de i-am acceptat. Am mai pățit în trecut să mi se ofere, dar într-un final am reușit de fiecare dată să le explic că nu pot să-i iau. În fine, pacienta pleacă mâine, deci am timp să-i înapoiez. Inițial am zis că hai... că poate-i strâng și îi donez unei cauze… Ideea e că de fiecare dată când îi refuzam, automat le cream și un disconfort pacienților. Nu știu cum să explic, dar se simțeau aiurea că i-am refuzat. Nu știu ce să fac pe viitor, nu știu cum e mai bine, cert e că mă simt mizerabil”, a spus un medic rezident pe grupul de Reddit „MedicalschoolRomania”

„E fix problema lor că se simt aiurea că refuzi să faci ceva ilegal”, spune o persoană, în timp ce altcineva îi sugerează: „Fermitatea este răspunsul: «nu, nu accept bani sau cadouri scumpe, vă rog să nu mai insistați », cu continuarea: «mă puneți într-o situație jenantă și chiar periculoasă» și chiar te îndepărtezi, ieși din cabinet dacă e nevoie”.

„O să mor! De-aia nu-mi ia banii, să aibă familia de înmormântare!”

În general, situația este una cât se poate de sensibilă. Șpaga ar fi intrat în conștiința pacientului român.

„Unii se supără pentru că în mintea lor dacă medicul nu ia șpagă, boala este incurabilă sau ești pe moarte. Imaginează-ți cât de adânc în conștiința noastră colectivă a intrat ideea că șpaga este obligatorie și câți medici cereau, primeau și încă primesc, dacă primul gând când un medic refuză este «O să mor! De-aia nu-mi ia banii, să aibă familia de înmormântare!».Nu a murit nimeni de supărare că i-a refuzat medicul șpaga până acum, supără-i fără grijă cu refuzuri. Dar te asigur că noi ăștia tineri ne bucurăm”, se menționează într-un comentariu.

„Am refuzat șpaga și efectiv am fost prinsă cu ușa să nu scap”

Au fost și medici care l-au sfătuit cum să procedeze: „Am refuzat odată o șpagă tranșant, am dat să ies din cabinet și efectiv am fost prinsă cu ușa să nu scap. Am băgat replica: «O să vă raportez șefului de secție» și a renunțat omul într-un final, dar a fost o situație în care efectiv m-am simțit agresată”.

„Și eu trec aproape zilnic prin astfel de momente, majoritatea celor care oferă fiind persoanele în vârstă, obișnuite cu vechile practici. «Să știți că și darea de mită este tot infracțiune, dacă e să vorbim din punct de vedere legal, pe lângă faptul că mă puneți într-o situație inconfortabilă. Singura mea mulțumire este să vă știu sănătos/sănătoasă» - asta este replica care pentru mine funcționează de minune”, spune altcineva.

A vrut să dea șpagă 2 litri de palincă

Alți medici susțin că pacienții nu văd cu ochi bun că doctorul refuză șpaga: „Odată am refuzat o mică atenție și a comentat imediat o cucoană din salon destul de tare ceva de tipul: «le e frică, doamnă!», de parcă eu am făcut ceva rău”.

„E o situație mega jenantă. Eu am avut om care m-a implorat efectiv și a zis că nu-l primește soția acasă daca nu ne lasă 2L de palincă. La final am zis tot că nu și o zis că oricum el o lasă acolo în salon. Nici că m-am mai dus să văd dacă o lăsat sau nu, oricum nu beau. Nu mai zic de ăia cu 50-100 (lei n. red.) care, tot asa, le explic că n-am nevoie și că nu e ok”, mai spune un medic în comentarii.

„Prefer să mor decât să mă pun la cheremul cuiva de genul”

De asemenea, se atrage atenția și asupra pacienților care dau șpagă ca medicul să fie la „cheremul” lor: „Pe lângă toate problemele morale și legale, printre diversele tipologii de pacienți care vor să dea șpagă, se află și genul ăla care insistă să îți dea șpagă ca să fii la cheremul lor după aia, gen șantaj…”, comenteaă o persoană pe grupul de Reddit.

„N-am prea văzut colegi să vorbească despre asta, dar fix asta e și impresia mea. Mai bine de jumătate din cei pe care îi văd că încearcă cu șpagă sunt persoane care vor, într-un fel sau altul, foloase necuvenite: ba niște consulturi interclinice nejustificate (să o vadă și un cardiolog pe mămica, chiar dacă are 45 ani și zero acuze cardiace, TA bună și EKG normal), ba niște simptome mai grave puțin decât realitatea pentru referatele de comisie, ba concediu medical pentru 21 zile când au nevoie de cinci maxim… Mulți dau șpagă fiindcă știu și ei că legal nu e obligat nimeni să le ofere «serviciile» dorite. Personal, prefer să mor decât să mă pun la cheremul cuiva de genul, prefer să fac uber, să fac foamea, orice. Mi se par cele mai grobiene specimene”, mai spune un medic.