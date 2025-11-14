Ficatul, centrul metabolic al organismului – de ce sănătatea lui contează în lupta cu diabetul

Pe 14 noiembrie, cu ocazia Zilei Mondiale a Diabetului, ne îndreptăm atenția asupra unui organ deseori trecut cu vederea în conversațiile despre sănătatea metabolică: ficatul.

Ziua Mondială a Diabetului nu este doar un moment dedicat conștientizării acestei boli cronice, ci și o oportunitate de a înțelege mai bine sistemul complex care stă la baza metabolismului nostru. În centrul acestuia se află ficatul1 – un organ esențial, dar deseori ignorat2, care îndeplinește peste 500 de funcții vitale pentru sănătatea generală3.

Deși rar menționat în aceeași frază cu glicemia, ficatul joacă un rol important în metabolismul excesului de glucoză și în menținerea echilibrului energetic al organismului4. Iar când ficatul suferă, întregul sistem metabolic este afectat3,4.

Un organ multitasking: ficatul și rolurile lui esențiale

Ficatul este cel mai mare organ intern și acționează ca un veritabil centru de comandă metabolic. El are un rol important în reglarea nivelului de glucoză din sânge, produce bilă pentru digestie, sintetizează proteine importante, transformă medicamentele în forme utilizabile sau eliminabile, și neutralizează toxinele. În plus, stochează vitamine și minerale, intervine în reglarea hormonilor și susține imunitatea4.

Toate aceste funcții se întrepătrund cu metabolismul glucozei și insulinei, făcând ficatul un partener esențial în prevenirea și gestionarea diabetului zaharat. În mod normal, ficatul preia glucoza din sânge după mese și o stochează sub formă de glicogen. Între mese sau în timpul nopții, eliberarea treptată a glucozei stocate contribuie la menținerea unui nivel glicemic stabil3,4. În prezența unei funcții hepatice alterate – cum se întâmplă în cazul steatozei hepatice asociate disfuncției metabolice (MASLD), cunoscută și ca boala ficatului gras – acest echilibru este afectat5-7.

Diabetul și ficatul gras – o relație bidirecțională

Un ficat sănătos este esențial pentru un metabolism echilibrat. Atunci când ficatul este afectat, abilitatea sa de a stoca și elibera glucoză este compromisă, ceea ce poate duce la dezechilibre glicemice, accentuarea rezistenței la insulină și creșterea riscului de diabet zaharat de tip 25,6. Datele arată că persoanele diagnosticate cu MASLD au un risc de 5 ori mai mare de a dezvolta diabet zaharat de tip 27. Totodată, aproximativ 70% dintre persoanele diagnosticate cu diabet de tip 2 prezintă și MASLD8. Cu alte cuvinte, aceste afecțiuni adesea coexistă și formează o relație bidirecțională, iar gestionarea eficientă a acestora necesită o abordare cuprinzătoare care să abordeze factorii de risc comuni și complicațiile potențiale6.

În plus, studiile recente arată că această dublă afecțiune crește semnificativ riscul de complicații cardiovasculare și hepatice, precum fibroza, ciroza sau carcinomul hepatocelular, dar riscul de mortalitate prematură9-11.

De ce are nevoie ficatul de atenția noastră?

Pentru că, în ciuda importanței sale esențiale, ficatul rămâne un organ invizibil. Deși sănătatea acestuia are ecou la nivelul întregului organism, ficatul bolnav nu doare. În schimb, el suferă în tăcere, iar simptomele apar abia în stadiile avansate ale bolii12. Potrivit unor date recente, aproximativ o treime dintre adulți suferă în prezent de boala ficatului gras13, iar estimările arată că până în 2040, această proporție ar putea depăși 55% din populația adultă14.

Tocmai de aceea screeningul regulat pentru MASLD – prin analize de sânge și ecografie abdominală15-16 – dar și adoptarea unor măsuri concrete de prevenție sunt importante pentru menținerea stării generale de sănătate a fiecăruia17-18. Diagnosticul precoce poate face diferența între o intervenție eficientă și complicații greu de gestionat, precum dezechilibrele metabolice, tulburările hormonale, inflamațiile cronice și dezvoltarea diabetului zaharat de tip 26-7.

Cum îți poți proteja ficatul și preveni apariția MASLD?

În ciuda riscurilor asociate bolii și a răspândirii sale tot mai rapide19, există totuși și o veste bună: 8 din 10 cazuri de MASLD sunt reversibile dacă sunt identificate și tratate la timp13. Așadar, primul pas este informarea corectă și monitorizarea constantă a stării de sănătate. Vizitele regulate la medic și controalele de rutină sunt un pas important în identificarea timpurie a MASL15,16,20.

Adoptarea unui stil de viață echilibrat joacă de asemenea un rol important: o dietă sănătoasă, cu un conținut redus de zaharuri și grăsimi saturate, alături de activitate fizică regulată, poate preveni acumularea de grăsime în ficat și poate susține echilibrul metabolic general17,21-23. În anumite cazuri, medicul poate recomanda și utilizarea de suplimente hepatoprotectoare, cum ar fi fosfolipidele esențiale, care s-au dovedit utile în susținerea regenerării celulelor hepatice și în reducerea inflamației24.

Nu în ultimul rând, este esențial să limitezi consumul de alcool și să eviți automedicația2,18,19,25-27. Anumite substanțe pot agrava afectarea hepatică, mai ales în prezența unei afecțiuni deja existente2,18,25-26. Îngrijirea ficatului începe cu decizii mici, dar conștiente, luate zi de zi.

Un apel la responsabilitate și informare

De Ziua Mondială a Diabetului, e momentul potrivit să privim dincolo de glicemie și insulină, și să înțelegem că echilibrul metabolic este strâns legat și de sănătatea ficatului. Într-un context în care diabetul afectează tot mai multe persoane19, este esențial să vorbim despre prevenție în termeni largi – iar ficatul trebuie să facă parte din această ecuație. Prin informare, prevenție și monitorizare activă, putem reduce nu doar riscul de diabet, ci și consecințele severe ale unei boli hepatice ignorate.

Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru mai multe informații despre sănătatea ficatului și despre cum vă puteți evalua riscul de MASLD.

