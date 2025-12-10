Din America la DentOP - a ales să își reabiliteze dantura în România. Iată de ce.

Într-o lume în care opțiunile de tratament dentar sunt la îndemâna oricui, o pacientă din Statele Unite ale Americii a ales să își reabiliteze dantura în România.

Alegerea sa a fost influențată de costurile mari din America pentru același tratament, și de profesionalismul echipei medicale, tehnologiile de ultimă oră și succesul clinicii DentOP în reabilitări dentare complexe, realizate cu ajutorul implanturilor.

„Pentru același tratament, în America ar fi trebuit să achit de 3 ori mai mult decât aici, în România.” - Doamna W., pacienta DentOP

Unul dintre principalele motive pentru care pacienții din daspora aleg România pentru tratamente stomatologice este costul. Prețurile la implanturi și proceduri dentare în România sunt semnificativ mai mici decât în alte țări, iar calitatea tratamentelor este la cele mai înalte standarde internaționale, fiind folosite implanturi cunoscute precum cele fabricate de Straumann și Nobel Biocare.

În plus, DentOP este recunoscută pentru abordarea sa personalizată, echipa de medici fiind formată din profesioniști cu experiență, specializați în implantologie, chirurgie orală și estetică dentară.

Doamna W., pacienta DentOP, a amânat mult timp reabilitarea danturii din cauza costurilor mari de care se lovea. După multiple cercetări, aceasta a ales să vina la clinica DentOP. Pentru o consultație realizată alături de Dr Cazacu Corrado - medic specialist chirurgie dento-alveolară, în cadrul căreia a aflat că va fi necesară o reabilitare totală.

Deși la început se temea de intervențiile stomatologice, aceasta a relatat că după experiența din Clinica DentOP a scăpat de această frică, fiind încurajată și susținută de specialiștii clinicii.

„Totul a fost la superlativ. Abia așteptam să revin la clinică. Mă simt ca acasă, toată lumea este atât de amabilă.” - Doamna W., pacienta DentOP

Doamna W. este doar una dintre numeroasele persoane din diaspora care aleg DentOP pentru tratamentele lor dentare. De la pacienți din America, Marea Britanie, până la cei din Italia, Spania sau Germania, DentOP este un loc de încredere unde pacienții beneficiază de servicii stomatologice calitative, la prețuri competitive.

Doamna W. este doar una dintre numeroasele persoane din diaspora care aleg DentOP pentru tratamentele lor dentare. De la pacienți din America, Marea Britanie, până la cei din Italia, Spania sau Germania, DentOP este un loc de încredere unde pacienții beneficiază de servicii stomatologice calitative, la prețuri competitive.

Un alt exemplu semnificativ este Doamna P., o pacientă din Paris care a avut parte de o dezamăgire în urma unei intervenții chirurgicale realizate în țara de reședință. După ce acel tratament cu implanturi a eșuat iar aproape toată masa osoasă a fost pierdută, doamna P. a început să cerceteze opțiuni, însă nu a reușit să găsească una potrivită pentru ea.

Apoi a aflat despre DentOP și a citit numeroase recenzii ale pacienților și a ales să vină la București, convinsă că aici va găsi echipa care să îi ofere tratamentele corecte de care avea nevoie. Și într-adevăr, echipa DentOP a reușit să îi redea zâmbetul cu ajutorul unei soluții eficiente - implanturile zigomatice. Intervenția chirurgicală a fost realizată de Dr Cazacu Corrado - medic specialist chirurgie dento-alveolară, specializat în reabilitări dentare complexe și acreditat de Zaga Centers - o rețea globală de clinici dentare specializate în implantologia zigomatică.

„Acum, după aproape 3 ani de la intervenția chirurgicală, mă bucur de noua mea dantură în fiecare zi. Mie și nepoatei mele ne place să ne plimbăm de-a lungul Senei, iar zâmbetul meu mă însoțeste peste tot.” - Doamna P., pacienta clinicii DentOP