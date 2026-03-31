Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil din această vară: cum își vor putea consulta pacienții propriul dosar medical

Dosarul electronic de sănătate va deveni accesibil fiecărui pacient începând din vara acestui an, a anunțat marți președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Documentul medical va putea fi consultat de pe telefon, laptop, computer sau tabletă, pe baza unui nume de utilizator și a unei parole.

„Calitatea digitală a Casei de Asigurări de Sănătate şi implicit a întregului sistem sanitar a constituit prioritatea zero, pentru că avem un jalon în PNRR care ne spune că noi trebuie să redimensionăm, să retehnologizăm platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate. Deşi în spaţiu public s-au tras semnale de alarmă că avem întârzieri, că avem execuţie bugetară zero, nu este aşa absolut deloc. Avem şi execuţie financiară, iar cu progresul tehnic suntem aproape de final. Pentru atingerea jalonului din PNRR, această platformă de asigurări de sănătate trebuie să fie redimensionată la nevoile reale, pentru că ea a fost creată acum peste 20 de ani” a explicat Moldovan, citat de Agerpres.

Potrivit președintelui CNAS, platforma va fi deschisă întregii populații, nu doar furnizorilor de servicii medicale. Pacienții își vor putea consulta istoricul medical, iar medicii vor avea acces la dosarul electronic al fiecărui pacient care le solicită servicii.

„Astăzi, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună. Vom deschide această platformă pentru întreaga populaţie a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medic sau între furnizorul de servicii medicale, farmacii, medic, dispozitive medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate. Va fi o platformă în care pacientul îşi va vedea propriu dosar medical. Celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi, va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă în propriul dosar medical. Mai mult decât atât, propriul dosare medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează", a adăugat șeful CNAS.

Dezechilibrul financiar al CNAS, redus după intervenția politică

Președintele CNAS a reamintit că, în 2025, instituția se confrunta cu un deficit de 11 miliarde de lei, situație care risca să ducă spitalele publice în arierate și să blocheze plata medicamentelor compensate.

„Anul trecut aveam un dezechilibru de 11 miliarde de lei, care însemna, practic, în luna septembrie a anului trecut, că toate cele aproape 274 de spitale publice intrau în arierate, adică puteau să-şi închidă porţile. Nu mai vorbesc de medicamente, la care aveam o procedură de infringement şi aveam întârzieri foarte mari, pentru că farmaciile erau în pragul închiderii din perspectiva reţetelor compensate. A fost o situaţie absolut dramatică”, a spus Moldovan, explicând că farmaciile se aflau în pragul închiderii din cauza întârzierilor la decontări.

Horațiu Moldovan a precizat că, în urma unor decizii, raportul dintre plătitori și beneficiari s-a echilibrat:

„Acest dezechilibru între plătitor şi beneficiar s-a contra-balansat. Aveam, anul trecut, şapte milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari. Suntem chiar peste 11 milioane de plătitori şi avem 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc. Sunt copii, sunt pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, sunt persoanele cu handicap şi alte grupuri vulnerabile, cu excepţia pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei".

Tratamente gratuite de 1,7 milioane de euro pentru copii cu boli grave

Moldovan a subliniat că România finanțează integral tratamente în valoare de 1,7 milioane de euro pentru copii cu afecțiuni severe, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

„România nu lasă pe nimeni în urmă”, a afirmat acesta, arătând că accesul la terapii moderne a crescut semnificativ în ultimii ani.

Președintele instituției a ținut să precizeze că rolul CNAS este de a proteja interesele asiguraților, nu ale furnizorilor de servicii medicale, fie ei publici sau privați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Pria Competition, organizată marți la București, eveniment dedicat temelor de concurență și politicilor publice din domeniul sănătății.



