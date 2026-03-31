Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil din această vară: cum își vor putea consulta pacienții propriul dosar medical

Dosarul electronic de sănătate va deveni accesibil fiecărui pacient începând din vara acestui an, a anunțat marți președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Documentul medical va putea fi consultat de pe telefon, laptop, computer sau tabletă, pe baza unui nume de utilizator și a unei parole.

Dosarul electronic de sănătate va putea fi consultat și de pe telefon. FOTO Shutterstock
„Calitatea digitală a Casei de Asigurări de Sănătate şi implicit a întregului sistem sanitar a constituit prioritatea zero, pentru că avem un jalon în PNRR care ne spune că noi trebuie să redimensionăm, să retehnologizăm platforma informatică a asigurărilor sociale de sănătate. Deşi în spaţiu public s-au tras semnale de alarmă că avem întârzieri, că avem execuţie bugetară zero, nu este aşa absolut deloc. Avem şi execuţie financiară, iar cu progresul tehnic suntem aproape de final. Pentru atingerea jalonului din PNRR, această platformă de asigurări de sănătate trebuie să fie redimensionată la nevoile reale, pentru că ea a fost creată acum peste 20 de ani” a explicat Moldovan, citat de Agerpres

Potrivit președintelui CNAS, platforma va fi deschisă întregii populații, nu doar furnizorilor de servicii medicale. Pacienții își vor putea consulta istoricul medical, iar medicii vor avea acces la dosarul electronic al fiecărui pacient care le solicită servicii.

„Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă”

„Astăzi, lucrurile se îndreaptă pe calea cea bună. Vom deschide această platformă pentru întreaga populaţie a României. Ea nu va mai fi doar pentru comunicarea între medic sau între furnizorul de servicii medicale, farmacii, medic, dispozitive medicale şi Casa de Asigurări de Sănătate. Va fi o platformă în care pacientul îşi va vedea propriu dosar medical. Celebrul dosar electronic de sănătate, care s-a născut atât de greu încât nici nu-l vedem astăzi, va fi disponibil, începând cu vara acestui an, pentru fiecare pacient din România. Fiecare pacient va putea să intre de pe telefonul mobil, de pe laptop, de pe computer, de pe tabletă, cu un user şi parolă în propriul dosar medical. Mai mult decât atât, propriul dosare medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează", a adăugat șeful CNAS.

Dezechilibrul financiar al CNAS, redus după intervenția politică

Președintele CNAS a reamintit că, în 2025, instituția se confrunta cu un deficit de 11 miliarde de lei, situație care risca să ducă spitalele publice în arierate și să blocheze plata medicamentelor compensate.

„Anul trecut aveam un dezechilibru de 11 miliarde de lei, care însemna, practic, în luna septembrie a anului trecut, că toate cele aproape 274 de spitale publice intrau în arierate, adică puteau să-şi închidă porţile. Nu mai vorbesc de medicamente, la care aveam o procedură de infringement şi aveam întârzieri foarte mari, pentru că farmaciile erau în pragul închiderii din perspectiva reţetelor compensate. A fost o situaţie absolut dramatică”, a spus Moldovan, explicând că farmaciile se aflau în pragul închiderii din cauza întârzierilor la decontări.

Horațiu Moldovan a precizat că, în urma unor decizii, raportul dintre plătitori și beneficiari s-a echilibrat:

„Acest dezechilibru între plătitor şi beneficiar s-a contra-balansat. Aveam, anul trecut, şapte milioane de plătitori şi aproape 20 de milioane de beneficiari. Suntem chiar peste 11 milioane de plătitori şi avem 7-8 milioane de beneficiari care nu plătesc. Sunt copii, sunt pensionarii cu pensii peste 3.000 de lei, sunt persoanele cu handicap şi alte grupuri vulnerabile, cu excepţia pensionarilor cu pensii sub 3.000 de lei".

Tratamente gratuite de 1,7 milioane de euro pentru copii cu boli grave

Moldovan a subliniat că România finanțează integral tratamente în valoare de 1,7 milioane de euro pentru copii cu afecțiuni severe, prin sistemul de asigurări sociale de sănătate.

„România nu lasă pe nimeni în urmă”, a afirmat acesta, arătând că accesul la terapii moderne a crescut semnificativ în ultimii ani.

Președintele instituției a ținut să precizeze că rolul CNAS este de a proteja interesele asiguraților, nu ale furnizorilor de servicii medicale, fie ei publici sau privați.

Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței Pria Competition, organizată marți la București, eveniment dedicat temelor de concurență și politicilor publice din domeniul sănătății.


Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Răzbunarea Europei: Cum și-au luat revanșa aliații SUA pentru un conflict de acum 70 de ani, în care America le-a întors spatele
digi24.ro
image
Cum arată mega reședința lui Kylie Jenner, de 20 de milioane de dolari. Are un dressing pe două etaje | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
România, blocată în era interimatelor. Azi au expirat mandatele șefilor DNA și ai Parchetului General. Numirile la Servicii așteaptă și ele. Nicușor Dan “analizează”
gandul.ro
image
Percheziții DNA la Autoritatea Rutieră Română. În vizor, directorul general al instituției
mediafax.ro
image
Ce pensie primește lunar Rică Răducanu după 50 de ani de muncă. ”Soția se teme să n-o pierd”
fanatik.ro
image
Răspunsul lui Ilie Bolojan, întrebat de Le Figaro dacă se teme că România poate fi abandonată de SUA
libertatea.ro
image
Marco Rubio, telegramă către toate ambasadele SUA să colaboreze cu unitatea de Operațiuni Psihologice a Pentagonului
digi24.ro
image
Abuzuri în lanț: „Monica Iacob-Ridzi a cerut să trântească finala pentru fiica ei!” + Înregistrare audio ȘOCANTĂ cu soțul-primar: „Ce p*** mea îi trebuie competiție?”
gsp.ro
image
FOTO Iran a dat lovitura în Turcia
digisport.ro
image
Curge șampania în parlamentul israelian: spânzurarea devine pedeapsă implicită pentru palestinienii din Cisiordania. Reacții dure la nivel internațional
stiripesurse.ro
image
ANAF a scos la vânzare un Ferrari F430 Spider. Prețul cerut pentru mașina din 2006, cu puțini kilometri la bord
antena3.ro
image
Se schimbă vremea de Florii și de Paște. Când scăpăm de ploi şi de frig
observatornews.ro
image
Vedeta din România care a șocat pe toată lumea când a postat asta! E de nerecunoscut!
cancan.ro
image
Casa de Pensii a înființat o Companie ca să trimită pensionarii la băi. Doar directorul toca 370.000 lei/an
newsweek.ro
image
FOTO. „Eşti superbă”. Fanii au reacționat când au văzut imaginile cu Tania la plajă
prosport.ro
image
Măsurile de raționalizare posibile în caz de penurie de carburanţi. Ordinea în care se vor aplica dacă se declară situaţie de criză
playtech.ro
image
Lovitură de proporţii! Câți bani a câștigat, de fapt, Gigi Becali la FCSB în 2025. Raportul financiar care uimește toată România
fanatik.ro
image
Regimul din Iran se destramă din interior. Război total între președinte și Gărzile Revoluționare: „Parcă sunteți sinucigași! / Tu vrei să dai totul americanilor, nu te băga”
ziare.com
image
Lovitură de teatru: în plin război, Iranul i-a făcut o propunere României
digisport.ro
image
Criza petrolului din anii ’70 ar putea părea 'pistol cu apă'. Expert: 'Este mult mai mare decât atunci și mai gravă decât criza gazelor rusești'
stiripesurse.ro
image
El este eroul din Târnăveni, care le-a găsit pe Melisa și Rebeca în păd... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Anchetă după dispariția Melisei și Rebecăi! Oamenii legii vor să afle cum au ajuns cele două minore în pădure, având în vedere că distanța de la casele lor este destul de mare
wowbiz.ro
image
Andreea Popescu, PRIMELE declarații despre relația cu Dan Alexa. A fost foarte sinceră și nu s-a mai ascuns: O să vedem ce ne rezervă viitorul
romaniatv.net
image
Donald Trump amenință țările din Europa. SUA nu va mai ajuta cu nimic
mediaflux.ro
image
Lângă cine a fost fotografiată Andreea Esca la Istanbul! Monument de tristețe la final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Boala care a răpus-o pe mama lui Mihai Gâdea. Ultima fotografie, un ultim rămas bun
actualitate.net
image
Spectaculoasa insulă „Fluture” a Greciei, desemnată destinația nr. 1 în lume în 2026 de The Guardian
click.ro
image
Patru zodii vor triumfa, începând cu data de 13 aprilie. Acești nativi vor avea noroc în dragoste, carieră și pe plan financiar
click.ro
image
La ce gest a recurs Cristina Spătar: „Am luat și pastile”. A ajuns piele și os din cauza problemelor în căsnicie. Regina R&B nu mai merge cu Maybach-ul oferit de soț
click.ro
Sydney Sweeney, Instagram (2) jpg
Sydney Sweeney se transformă în model OnlyFans! Senzația blondă de la Hollywood, poziții indecente la filmări
okmagazine.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
De nerecunoscut! Angelina Jolie, tristă în cea mai recentă apariție publică. Ce se întâmplă cu actrița?
clickpentrufemei.ro
Regina MAria *@Getty IMages jpg
„Cea mai frumoasă regină din toate timpurile”
historia.ro
