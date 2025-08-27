Cum recunoști simptomele unui accident vascular cerebral (AVC): Semne timpurii și ce să faci

Accidentul vascular cerebral se poate produce brusc și schimbă rapid starea unei persoane. De multe ori, cei din jur observă primii că ceva este în neregulă. Dacă știi să recunoști semnele neobișnuite, poți salva viața cuiva sau poți sprijini recuperarea mai ușor.

În acest ghid, găsești informații clare despre cum poți să observi semnele unui AVC, ce etape să urmezi și de ce este atât de important să reacționezi rapid.

De multe ori, oamenii nu iau în serios simptomele la timp. Ai ocazia să afli ce trebuie urmărit, pașii de acțiune corecți și când să ceri ajutor medical. Fie că ești la serviciu, acasă sau pe stradă, e important să poți interveni în primele momente.

Tipuri de AVC: ischemic și hemoragic

Un AVC apare atunci când fluxul de sânge spre o zonă a creierului se oprește, fie din cauza unui cheag (AVC ischemic), fie în urma ruperii unui vas de sânge (AVC hemoragic). În majoritatea cazurilor (aproximativ 80%), AVC-ul ischemic reprezintă cauza și se dezvoltă rapid.

Aceasta presupune ca o arteră care irigă creierul să se blocheze. AVC-ul hemoragic, mai rar, implică o sângerare în țesuturile cerebrale, crescând presiunea asupra creierului. Un alt episod pe care nu trebuie să îl ignori este atacul ischemic tranzitoriu (AIT), care produce simptome asemănătoare AVC-ului, însă acestea dispar în câteva minute sau ore. Chiar și un AIT necesită contact cu medicul, pentru că poate prevesti un AVC în perioada următoare.

Factori de risc și cauze frecvente

Mai mulți factori cresc probabilitatea unui accident vascular cerebral. Tensiunea arterială ridicată rămâne cel mai important factor, deoarece afectează pereții vaselor de sânge. Fumatul și consumul frecvent de alcool, dieta dezechilibrată, lipsa mișcării și obezitatea contribuie și ele.

Nu neglija diabetul, colesterolul crescut și consumul de anticoncepționale la femei, mai ales la cele care fumează. De exemplu, un tânăr de 28 de ani cu istoric familial de boli cardiovasculare, care fumează și consumă băuturi alcoolice constant, prezintă un risc mai mare de a dezvolta un AVC. Persoanele sub 45 de ani pot suferi AVC dacă au probleme de coagulare a sângelui sau consumă droguri. Dacă ai rude cu boli cardiovasculare, te sfătuiesc să faci periodic analize recomandate de medic.

Semne timpurii și simptome de avertizare

De cele mai multe ori, simptomele AVC-ului debutează brusc. Fii atent dacă apar următoarele manifestări la tine sau la cineva apropiat:

amorțeli, furnicături sau slăbiciune instalate brusc pe o parte a feței sau pe un membru;

tulburări de vorbire: cuvinte rostite neclar, dificultate în a găsi cuvintele, confuzie;

pierderea forței sau a controlului unor mușchi;

vedere încețoșată sau pierderea vederii la un ochi;

dificultate la înghițire;

durere de cap intensă, neobișnuită, apărută brusc;

amețeli sau pierderea echilibrului;

căderi fără altă explicație.

Un exemplu: o persoană cunoscută prezintă brusc fața asimetrică, nu poate ridica unul din brațe și are vorbire încetinită. În această situație, reacția promptă face diferența între recuperare și apariția unor complicații.

Simptomele pot apărea și sub formă de semnale discrete, ca de exemplu furnicături trecătoare sau senzație ușoară de slăbiciune la un membru.

Testul FAST: metode simple de recunoaștere

Testul FAST poate ajuta orice persoană să identifice rapid un accident vascular cerebral. Urmează acești 4 pași:

Față – Roagă persoana să zâmbească. Observă dacă partea stângă sau dreaptă se lasă. Brațe – Cere-i să ridice ambele brațe. Dacă unul rămâne jos, există posibilitatea unui AVC. Vorbire – Pune o întrebare simplă, ca “Cum te numești?”. Dificultățile de pronunție sau înțelegere indică o problemă. Timp – Dacă ai identificat oricare dintre semne, sună urgent la 112 și notează ora la care au început simptomele.

Ce să faci dacă suspectezi un AVC

Odată ce observi simptomele de mai sus, urmează această procedură:

Sună imediat la 112. Menționează suspiciunea de AVC și ora debutului semnelor. Este important pentru echipa medicală. Nu îi oferi persoanei afectate băuturi, alimente sau medicamente, decât dacă medicul sau operatorul de la urgență îți indică asta. Prima grijă este siguranța respirației și a poziției. Așază persoana întinsă, cu capul ușor ridicat, astfel încât să respire ușor. Nu o forța să se ridice și nu o părăsi până la sosirea salvaatorilor. Pregătește pentru ambulanță orice informație medicală relevantă: alergii, boli cunoscute, tratamente aflate în curs.

O greșeală frecventă constă în a amâna apelul la 112 în speranța că simptomele dispar singure. Orice întârziere reduce șansele de recuperare.

Diagnostic și forme de tratament

La spital, echipa medicală efectuează rapid o tomografie sau un RMN pentru a stabili tipul de AVC. În formele ischemice, tratamentul principal este tromboliza – adică desfundarea vasului blocat cu medicamente speciale, atâta timp cât nu au trecut prea multe ore de la debut.

Dacă cauza este o sângerare (AVC hemoragic), medicii urmăresc oprirea sângerării și reducerea presiunii din creier. Uneori, această intervenție presupune o operație de urgență. Medicamentul folosit poate să aibă reacții adverse: sângerări în alte zone, alergii sau probleme digestive, astfel că monitorizarea strictă de către specialiști rămâne obligatorie.

După stabilizarea bolnavului, urmează programul de recuperare prin exerciții de fizioterapie și sprijin emoțional. Terapia se adaptează fiecărui pacient, cu monitorizare permanentă.

Prevenirea AVC și stil de viață sănătos

Scad riscurile dacă îți verifici periodic tensiunea, glicemia și nivelul de colesterol. Alimentele bogate în legume, fructe și cereale integrale oferă protecție pe termen lung. Evită fumatul, limitează consumul de alcool și fă mișcare în mod regulat; mersul pe jos și exercițiile simple ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge.

Programează anual controale medicale, mai ales dacă ai trecut de 50 de ani sau ai rude diagnosticate cu AVC sau afecțiuni cardiovasculare. Discută cu medicul despre orice schimbare apărută la nivelul stării de sănătate sau dacă observi simptome neobișnuite.

Nu încerca să tratezi singur simptomele suspecte de AVC. Cere întotdeauna sfatul medicului sau farmacistului. Articolul prezintă doar informații orientative și nu înlocuiește consultația specializată.

Învață să observi rapid semnele de accident vascular cerebral la tine sau la oamenii din jur. Acționează imediat și apelează 112 dacă identifici semnele descrise. Informează-te despre simptome, discută cu medicul și programează-ți evaluările regulate.

Sprijinul acordat prompt poate salva funcții importante, reduce complicațiile și scurtează timpul de recuperare. Rămâi informat și folosește sprijinul specialiștilor pentru orice nelămurire.