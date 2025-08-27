Articol publicitar

Cum recunoști simptomele unui accident vascular cerebral (AVC): Semne timpurii și ce să faci

0
0
Publicat:

Accidentul vascular cerebral se poate produce brusc și schimbă rapid starea unei persoane. De multe ori, cei din jur observă primii că ceva este în neregulă. Dacă știi să recunoști semnele neobișnuite, poți salva viața cuiva sau poți sprijini recuperarea mai ușor. 

cb1b7b9571525d6d3f0a1c43fe460725 jpg

În acest ghid, găsești informații clare despre cum poți să observi semnele unui AVC, ce etape să urmezi și de ce este atât de important să reacționezi rapid.

De multe ori, oamenii nu iau în serios simptomele la timp. Ai ocazia să afli ce trebuie urmărit, pașii de acțiune corecți și când să ceri ajutor medical. Fie că ești la serviciu, acasă sau pe stradă, e important să poți interveni în primele momente.

Tipuri de AVC: ischemic și hemoragic

Un AVC apare atunci când fluxul de sânge spre o zonă a creierului se oprește, fie din cauza unui cheag (AVC ischemic), fie în urma ruperii unui vas de sânge (AVC hemoragic). În majoritatea cazurilor (aproximativ 80%), AVC-ul ischemic reprezintă cauza și se dezvoltă rapid.

Aceasta presupune ca o arteră care irigă creierul să se blocheze. AVC-ul hemoragic, mai rar, implică o sângerare în țesuturile cerebrale, crescând presiunea asupra creierului. Un alt episod pe care nu trebuie să îl ignori este atacul ischemic tranzitoriu (AIT), care produce simptome asemănătoare AVC-ului, însă acestea dispar în câteva minute sau ore. Chiar și un AIT necesită contact cu medicul, pentru că poate prevesti un AVC în perioada următoare.

Factori de risc și cauze frecvente

Mai mulți factori cresc probabilitatea unui accident vascular cerebral. Tensiunea arterială ridicată rămâne cel mai important factor, deoarece afectează pereții vaselor de sânge. Fumatul și consumul frecvent de alcool, dieta dezechilibrată, lipsa mișcării și obezitatea contribuie și ele.

Nu neglija diabetul, colesterolul crescut și consumul de anticoncepționale la femei, mai ales la cele care fumează. De exemplu, un tânăr de 28 de ani cu istoric familial de boli cardiovasculare, care fumează și consumă băuturi alcoolice constant, prezintă un risc mai mare de a dezvolta un AVC. Persoanele sub 45 de ani pot suferi AVC dacă au probleme de coagulare a sângelui sau consumă droguri. Dacă ai rude cu boli cardiovasculare, te sfătuiesc să faci periodic analize recomandate de medic.

Semne timpurii și simptome de avertizare

De cele mai multe ori, simptomele AVC-ului debutează brusc. Fii atent dacă apar următoarele manifestări la tine sau la cineva apropiat:

  • amorțeli, furnicături sau slăbiciune instalate brusc pe o parte a feței sau pe un membru;
  • tulburări de vorbire: cuvinte rostite neclar, dificultate în a găsi cuvintele, confuzie;
  • pierderea forței sau a controlului unor mușchi;
  • vedere încețoșată sau pierderea vederii la un ochi;
  • dificultate la înghițire;
  • durere de cap intensă, neobișnuită, apărută brusc;
  • amețeli sau pierderea echilibrului;
  • căderi fără altă explicație.

Un exemplu: o persoană cunoscută prezintă brusc fața asimetrică, nu poate ridica unul din brațe și are vorbire încetinită. În această situație, reacția promptă face diferența între recuperare și apariția unor complicații.

Simptomele pot apărea și sub formă de semnale discrete, ca de exemplu furnicături trecătoare sau senzație ușoară de slăbiciune la un membru. 

Testul FAST: metode simple de recunoaștere

Testul FAST poate ajuta orice persoană să identifice rapid un accident vascular cerebral. Urmează acești 4 pași:

  1. Față – Roagă persoana să zâmbească. Observă dacă partea stângă sau dreaptă se lasă.
  2. Brațe – Cere-i să ridice ambele brațe. Dacă unul rămâne jos, există posibilitatea unui AVC.
  3. Vorbire – Pune o întrebare simplă, ca “Cum te numești?”. Dificultățile de pronunție sau înțelegere indică o problemă.
  4. Timp – Dacă ai identificat oricare dintre semne, sună urgent la 112 și notează ora la care au început simptomele.

Ce să faci dacă suspectezi un AVC

Odată ce observi simptomele de mai sus, urmează această procedură:

  1. Sună imediat la 112. Menționează suspiciunea de AVC și ora debutului semnelor. Este important pentru echipa medicală.
  2. Nu îi oferi persoanei afectate băuturi, alimente sau medicamente, decât dacă medicul sau operatorul de la urgență îți indică asta. Prima grijă este siguranța respirației și a poziției.
  3. Așază persoana întinsă, cu capul ușor ridicat, astfel încât să respire ușor. Nu o forța să se ridice și nu o părăsi până la sosirea salvaatorilor.
  4. Pregătește pentru ambulanță orice informație medicală relevantă: alergii, boli cunoscute, tratamente aflate în curs.

O greșeală frecventă constă în a amâna apelul la 112 în speranța că simptomele dispar singure. Orice întârziere reduce șansele de recuperare.

Diagnostic și forme de tratament

La spital, echipa medicală efectuează rapid o tomografie sau un RMN pentru a stabili tipul de AVC. În formele ischemice, tratamentul principal este tromboliza – adică desfundarea vasului blocat cu medicamente speciale, atâta timp cât nu au trecut prea multe ore de la debut.

Dacă cauza este o sângerare (AVC hemoragic), medicii urmăresc oprirea sângerării și reducerea presiunii din creier. Uneori, această intervenție presupune o operație de urgență. Medicamentul folosit poate să aibă reacții adverse: sângerări în alte zone, alergii sau probleme digestive, astfel că monitorizarea strictă de către specialiști rămâne obligatorie.

După stabilizarea bolnavului, urmează programul de recuperare prin exerciții de fizioterapie și sprijin emoțional. Terapia se adaptează fiecărui pacient, cu monitorizare permanentă.

Prevenirea AVC și stil de viață sănătos

Scad riscurile dacă îți verifici periodic tensiunea, glicemia și nivelul de colesterol. Alimentele bogate în legume, fructe și cereale integrale oferă protecție pe termen lung. Evită fumatul, limitează consumul de alcool și fă mișcare în mod regulat; mersul pe jos și exercițiile simple ajută la menținerea sănătății vaselor de sânge.

Programează anual controale medicale, mai ales dacă ai trecut de 50 de ani sau ai rude diagnosticate cu AVC sau afecțiuni cardiovasculare. Discută cu medicul despre orice schimbare apărută la nivelul stării de sănătate sau dacă observi simptome neobișnuite.

Nu încerca să tratezi singur simptomele suspecte de AVC. Cere întotdeauna sfatul medicului sau farmacistului. Articolul prezintă doar informații orientative și nu înlocuiește consultația specializată.

Învață să observi rapid semnele de accident vascular cerebral la tine sau la oamenii din jur. Acționează imediat și apelează 112 dacă identifici semnele descrise. Informează-te despre simptome, discută cu medicul și programează-ți evaluările regulate.

Sprijinul acordat prompt poate salva funcții importante, reduce complicațiile și scurtează timpul de recuperare. Rămâi informat și folosește sprijinul specialiștilor pentru orice nelămurire.

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat gâtul și l-au aruncat într-o groapă
digi24.ro
image
Supraviețuitorul accidentului din Munții Iezer a fost găsit în râpă după 10 ore de la tragedie. Ce le-a spus salvatorilor
stirileprotv.ro
image
Anchetă la metrou, după un INCIDENT ținut “la secret”. Multe semne de întrebare după eșecul unei proceduri de testare și omologare a unui tren
gandul.ro
image
Putin se teme să se întâlnească cu Zelenski pentru negocieri de pace, afirmă premierul canadian Mark Carney
mediafax.ro
image
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge coletele România
fanatik.ro
image
Două cupluri de români au murit într-un Audi cu volan pe dreapta, strivit între copaci, lângă o șosea din Germania
libertatea.ro
image
Zegrean: Cetățeanul crede că judecătorii sunt ăia răi care ies la pensie devreme, au pensii mari și le dau lor soluții tâmpite
digi24.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
digisport.ro
image
Se construiește drumul de mare viteză care va lega Bucureștiul de granița către principala destinație de vacanță a românilor
stiripesurse.ro
image
ChatGPT l-a învățat pe un băiat de 16 ani cum să se sinucidă și chiar i-a lăudat nodul lațului: „Da, nu e deloc rău”
antena3.ro
image
Emil Constantinescu, exclusiv Observator: Este revoltat de propunerea ca Institutul Levantului să fie închis
observatornews.ro
image
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
cancan.ro
image
FOTO. Asta e ultima fiță cu Bănel Nicoliță. S-a desfătat cu vin și cu o brunetă
prosport.ro
image
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe fața fostului președinte: „A dat timpul înapoi”
playtech.ro
image
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis Munteanu, peste toţi”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
digisport.ro
image
VIDEO Omul dorit de Nicușor Dan la șefia SRI se declară naționalist și suveranist: A fost avocat împotriva României
stiripesurse.ro
image
Ce a apărut pe profilul Ștefaniei, tânăra care și-a pierdut viața în Munții Iezer. Oamenii sunt sfâșiați de durere
kanald.ro
image
Noul preşedinte al Poloniei blochează prin veto ajutoarele pentru copiii refugiaţilor și accesul...
playtech.ro
image
Ea este refugiata ucraineancă ucisă cu sânge rece în SUA! Avea 23 de ani și fugise din calea războiului, dar a sfârșit înjunghiată la metrou: „Viața ei a fost curmată mult prea devreme”
wowbiz.ro
image
Controverse privind ora de iarnă 2025. Decizia Uniunii Europene vizează şi România!
romaniatv.net
image
Bulgaria ia fața României! Gigantul european Rheinmetall va produce proiectile și praf de pușcă de 1 miliard de euro în țara vecină
mediaflux.ro
image
O eroare a făcut ca Alcaraz să rămână fără păr înainte de US Open! Ibericul a povestit în detaliu incidentul
gsp.ro
image
Homosexualitatea și desfrâul din Biserica Română. Schimb de mesaje halucinant între un preot protosinghel și un tânăr + filmări în care bea vodcă și dansează pe manele. Dans din buric și în lăcașul sfânt: „Așa, iubirea mea” VIDEO
actualitate.net
image
Victor Ponta recunoaște motivele divorțului de Daciana Sîrbu: „Vinovatul sunt eu, 100%”
actualitate.net
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
click.ro
image
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial”
click.ro
image
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
click.ro
Prințesa Charlotte profimedia 0950220050 jpg
Prințesa Charlotte face ravagii în vacanță la Balmoral. Scoțienii sunt intrigați de acest detaliu, când o văd prin localitate
okmagazine.ro
Gem de prune Sursa foto shutterstock 283305926 jpg
Gem de prune. Cum să păstrezi la borcan tot ce e mai bun vara
clickpentrufemei.ro
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro jpeg
Fenomenul jineteras: Sexul în Cuba lui Fidel Castro
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
image
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet a crescut. Cea mai recentă imagine o arată drept o domnișoară suplă, cu părul lung și roșcat

Click! Pentru femei

image
La 60 de ani, și-a făcut testamentul și nu l-a inclus nici măcar pe unicul ei copil!

Click! Sănătate

image
Oncolog: Simptom la nivelul gurii ce indică risc de cancer