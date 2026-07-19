Cum combat medicii și autoritățile noua teorie a conspirației care a împânzit internetul: „Riscul este zero”

O nouă teorie conspiraționistă care circulă în mediul online afirmă că ustensilele folosite în cadrul testului Babeș-Papanicolau ar intoxica pacientele cu oxid de etilenă, o substanță care ar favoriza apariția cancerului. Afirmațiile, lipsite de fundament științific, au stârnit îngrijorare în rândul unor femei, determinând medicii să intervină pentru a clarifica situația. Medicul Cristina Oancea a explicat, pentru Adevărul, care este realitatea din spatele procesului de sterilizare a instrumentarului ginecologic și de ce testul rămâne esențial în prevenția cancerului de col uterin, mai ales într-o țară precum România, cu o rată de vaccinare anti-HPV încă redusă.

Teoria conspiraționistă a fost promovată pe contul de Facebook al Irinei Olariu, care se autointitulează drept o creatoare de conținut care transformă „blocajele mentale, emoționale în claritate Psihosomatică, conștientizare, echilibru interior”. Aceasta are peste 75.000 de urmăritori pe Facebook și doar la conspirația despre testul Babeș-Papanicolau a adunat peste 4,100 aprecieri și 1,700 de share-uri.

În aproape toate comentariile, urmăritorii aprobă falsurile prezentate în videoclip drept „știință”.

Irina Olariu mai promovează și alte teorii conspiraționiste, care includ afirmații despre legătura dintre miocardită și Covid-19, dar și ideea că emoții precum rușinea și frica ar putea provoca cancer, iar tratamentele preventive împotriva cancerului, de exemplu chimioterapia, ar fi, în realitate, principalele cauze ale apariției acestei boli.

De data aceasta, în centrul controversei se află oxidul de etilenă, un gaz utilizat pentru sterilizarea periuțelor folosite la recoltarea celulelor cervicale.

Medicul Cristina Oancea a explicat că această metodă este necesară din cauza materialului din care sunt confecționate instrumentele, care nu permite sterilizarea cu abur într-un autoclav clasic. Ea a subliniat că, după expunerea la gaz, instrumentele sunt supuse unui proces riguros de aerare, conform unor standarde internaționale stricte.

„Se utilizează pentru sterilizare oxidul de etilenă, într-adevăr, pentru că materialul din care este confecționată periuța în vederea recoltării celulelor cervicale nu permite altă modalitate de a fi sterilizat precum un autoclav clasic cu abur. Ulterior expunerii instrumentarului ginecologic la oxid de etilenă, care este un gaz, acesta este supus unui proces îndelungat de aerare, deci de eliminare a gazului, proceduri aflate total sub controlul unor standarde și rigori bine definite.

Există un standard strict ISO 10993-7 internațional care dictează limitele maxime de reziduuri permise pe orice dispozitiv medical. Pentru instrumente cu contact scurt (cum este periuța Papanicolau, care atinge colul doar câteva secunde), limitele sunt calculate astfel încât să asigure un risc zero chiar și dacă instrumentul ar rămâne în corp timp de 24 de ore.

Așadar dispozitivele ginecologice nu conțin gaz toxic, nu produc ele însele cancerul, ci ajută la recoltarea celulelor pentru a fi analizate și pentru a depista, cât mai din timp, cancerul”, a explicat medicul pentru Adevărul.

„Principală cauză a modificărilor celulare rămâne infecția cu tulpini HPV cu risc înalt”

Întrebat despre importanța testului Babeș-Papanicolau, medicul a subliniat că acesta rămâne cea mai eficientă metodă de screening pentru depistarea timpurie a modificărilor celulare de la nivelul colului uterin.

Cristina Oancea a explicat că materialul biologic recoltat este analizat prin metode convenționale sau prin citologie în mediu lichid, iar rezultatul este interpretat de medicul ginecolog, care stabilește conduita medicală ulterioară.

„La momentul actual, testul Babeș-Papanicolau reprezintă cea mai eficientă metodă de screening pentru depistarea timpurie a modificărilor celulare de la nivelul colului uterin. După recoltarea realizată în cadrul examenului ginecologic, materialul biologic este analizat fie prin metoda convențională (dispus direct pe lamă), fie prin citologie în mediu lichid.

Analiza microscopică evaluează morfologia celulară și identifică eventualele grade de displazie (modificări precanceroase). Rezultatul este interpretat ulterior de către medicul ginecolog, care va stabili conduita medicală: monitorizare, investigații suplimentare sau tratament”, a explicat medicul.

Program pilot la București: 1.500 de teste gratuite pentru depistarea HPV cu risc crescut

Cristina Oancea a subliniat relevanța testului în contextul românesc: „Acest test are o importanță cu atât mai mare în România, o țară cu o rată de vaccinare anti-HPV încă redusă. În absența protecției oferite de vaccin, organismul, expus infecțiilor persistente cu tulpini HPV cu risc oncogen înalt, poate suferi transformări maligne ale celulelor colului uterin. Principala cauză a declanșării acestor modificări celulare rămâne infecția cu tulpini Human Papillomavirus cu risc înalt.”

„Screening-ul a redus mortalitatea prin cancer de col cu peste 70%”

Medicul a oferit și o perspectivă istorică, arătând cum viața femeilor s-a schimbat după introducerea testului Babeș-Papanicolau la mijlocul secolului XX. Înainte de această metodă de screening, diagnosticul era adesea unul tardiv, iar rușinea și tabuurile legate de problemele ginecologice împiedicau femeile să caute ajutor medical la timp:

„La jumătatea secolului XX acest procedeu de screening a fost inventat de Papanikolaou și Babeș ale căror nume îl poartă până astăzi. Însă, până nu de mult, femeile ajungeau la medic mult prea târziu, atunci când cancerul era atât de invadant încât durerile, sângerările și anorexia erau aproape imposibil de dus în tăcere ca până atunci.

Pentru că, rușinea din jurul problemelor de ordin ginecologic era un fenomen atât de răspândit încât adresarea oricăror simptome către medic era de neconceput, un tabu nociv care atrăgea după sine un diagnostic ca o sentință. De asemenea, cancerul de col uterin, un «ucigaș tăcut», nu lăsa semne care să alarmeze femeile tinere, încă aflate în perioadă reproductivă, de existența unei suferințe maligne pentru care să apeleze la ajutor”.

„Screening-ul oferit de testul Babeș-Papanicolau introdus in anii '50 a redus mortalitatea prin cancer de col cu peste 70%, astăzi fiind stâlpul prevenției din sfera ginecologică”, a concluzionat medicul.

INSP a lansat o campanie pentru combaterea informațiilor false

Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică subliniază că afirmațiile potrivit cărora recoltarea celulelor pentru testul Babes-Papanicolau ar putea cauza apariția cancerului de col uterin nu au niciun fundament științific și pot influența negativ deciziile femeilor de a participa la programele de prevenție.

În aproape toate cazurile, această formă de cancer este determinată de infecția persistentă cu anumite tulpini ale virusului HPV, iar screeningul regulat permite depistarea din timp a modificărilor precanceroase, înainte ca boala să se dezvolte.

Testul presupune recoltarea unor celule de la nivelul colului uterin pentru analiză și are rolul de a identifica eventualele leziuni incipiente, iar prevenția este posibilă în mare măsură prin vaccinarea anti-HPV și prin participarea constantă la programele de screening, care sunt esențiale pentru menținerea sănătății.

“In ultima perioada, pe retelele sociale circula afirmatii false potrivit carora testul Babes-Papanicolaou ar provoca, prin recoltare, cancerul de col uterin. Aceste informatii sunt complet neadevarate, nu au niciun temei stiintific si pun in pericol sanatatea femeilor.

Olivia Steer a pierdut procesul cu europarlamentarul care o numise „imbecilă” și o amenințare pentru „sănătatea publică”

Testul Babes Papanicolaou este o procedura simpla, sigura si nedureroasa, prin care se recolteaza celule de la nivelul colului uterin pentru a fi examinate la microscop. Scopul testului este identificarea modificarilor celulare precanceroase, inainte ca acestea sa evolueze spre cancer. Recoltarea presupune o atingere superficiala a celulelor de la suprafata colului si nu provoaca leziuni, nu declanseaza si nu favorizeaza aparitia cancerului”, a transmis INSP.

Recomandările INSP

Institutul National de Sănătate Publicǎ a reafirmat în această perioadă ca testul Babes- Papanicolaou ramane un instrument sigur si vital in prevenirea cancerului de col uterin.

INSP a oferi și o serie de sfaturi pentru prevenirea dezinformării pe internet:

„• Informati-va exclusiv din surse oficiale si de la personalul medical calificat;

• Nu distribuiti si nu credeti mesajele alarmiste care descurajeaza testarea;

• Participati la programele de screening pentru cancerul de col uterin si discutati cu medicul de familie sau cu medicul ginecolog despre intervalul potrivit pentru dumneavoastra.

• Dezinformarea costa vieti. Renuntarea la testare, ca urmare a unor mituri fara fundament, inseamna pierderea sansei de a depista la timp o boala care, descoperita precoce, este vindecabila”, a transmis INSP.