Articol publicitar

Când se scot firele după implant dentar – Procedură pas cu pas

0
0
Publicat:

Când se scot firele după implantul dentar? Mulți pacienți se întreabă asta chiar înainte de procedura propriu-zisă. Perioada de vindecare are un rol important în succesul planului de tratament, iar această perioadă implică și scoaterea firelor de sutură. 

scoaterea firelor dupa implant dentar jpg

. Află, parcurgând acest articol până la final, cum se scot aceste fire și ce trebuie să faci pentru a-ți reveni rapid.

Cât durează vindecare după implantul dentar?

Odată ce ți-ai pus implant dentar, organismul are nevoie de timp pentru a se adapta. În general, țesuturile moi se vindecă în 10-14 zile, dar perioada de osteoinegrare (procesul prin care osul maxilar fuzionează cu implantul) continuă până la 4-6 luni. Este important de menționat că pacienții se adaptează diferit – unii mai devreme, alții mai târziu.

Scoaterea firelor de sutură după implant dentar

Firele se scot după 7-10 zile, în funcție de caz. Aici intervin tipul firelor de sutură și ritmul de vindecare al fiecăruia.

Tipuri de fire de sutură

Dacă ai fost deja la un prim control sau la o primă discuție cu medicul, probabil știi că există două tipuri de fire de sutură. Chiar și așa, specialistul va recomanda varianta potrivită pentru tine, pentru cazul tău clinic:

➢    Fire resorbabile – Se topesc singure, în aproximativ 3 săptămâni. Asta înseamnă că vei sări peste această procedură.

➢    Fire neresorbabile – Acestea se îndepărtează în cabinet, de către medicul stomatolog. Procedura este sigură. Nu ar trebui să-ți faci griji nici în privința durerii. Nu e ceva greu de suportat.

Doar medicul va decide care este momentul potrivit pentru a scoate firele, luând în calcul felul în care arată gingia.

Procedura pas cu pas pentru scoaterea firelor

Așa cum ai înțeles, procedura în sine nu ar trebui să te sperie. Totul se întâmplă rapid, de cele mai multe ori, fără anestezie. Iată pașii:

●       Control: Medicul propune o dată pentru verificare. Evaluează starea gingiei și, în absența inflamațiilor sau infecțiilor, acesta trece la următorul pas;

●       Pregătirea zonei: Zona se curăță cu soluții antiseptice pentru a preveni contaminarea. Unii pacienți pot primi și anestezic local;

●       Îndepărtarea firelor: Medicul taie cu grijă fiecare fir cu ajutorul unui instrument fin. Procedura durează câteva minute;

●       Curățare: Zona se dezinfectează, iar medicul oferă indicații precise pentru igienă și alimentație. În unele cazuri, se pot face anumite recomandări.

Recuperarea după scoaterea firelor de sutură

Este important să îngrijești cu atenție zona implantului pentru a favoriza integrarea completă. Iată câteva sfaturi utile:

●       Nu consuma alimente fierbinți, tari sau crocante în primele 2 zile;

●       Spală-te pe dinți cu o periuță moale, prin mișcări blânde, fără să pui presiune asupra zonei;

●       Folosește apă de gură antiseptică, conform indicațiilor medicului tău;

●       Evită tutunul și alcoolul dacă vrei să sporești procesul de vindecare;

●       Contactează echipa medicală dacă apar sângerări persistente, umflături sau alte reacții neobișnuite.

Importanța controalelor periodice după implantul dentar

Etapa scoaterii firelor de sutură nu trebuie tratată cu superficialitate. Va contribui enorm la un zâmbet frumos și sănătos – de lungă durată. Imediat după, echipa medicală îți va programa o serie de controale regulate, pentru a monitoriza întregul proces de osteointegrare, pentru a verifica stabilitatea implantului și a coroanelor dentare. Aceste vizite sunt importante pentru a asigura o vindecare rapidă, fără complicații și pentru a menține gingia sănătoasă.

Așadar, firele după implantul dentar se scot, de regulă, după aproximativ 10 zile, în funcție de evoluția vindecării. Totul se întâmplă într-o scurtă vizită la cabinet. Este important să respecți indicațiile primite pentru a te

Sursa foto: freepik.com

Sănătate

Top articole

Partenerii noștri

image
Nicolas Sarkozy a cerut să fie eliberat imediat după ce a intrat pe poarta închisorii. Cum l-au întâmpinat deținuții
digi24.ro
image
Tudor Chirilă critică CCR: „Fă-te, mamă, judecător, că viața e scurtă și merită trăită”
stirileprotv.ro
image
Visul unei vieți simple și ieftine în Bulgaria s-a transformat într-un COȘMAR pentru doi britanici: „Sistemul medical aproape m-a ucis de două ori”
gandul.ro
image
Explozia din blocul din Rahova: Încă nu există concluzii privind cauzele producerii exploziei
mediafax.ro
image
Dezvăluiri despre scandalul de la finalul derby-ului Dinamo – Rapid! Cine a dat muzica la maximum ca galeria giuleşteană să nu se audă la final
fanatik.ro
image
Fostul jurnalist Andrei Zaharescu, „uitat” de MAE în postul de consul general la Cape Town de 12 ani. Ce alți diplomați și-au depășit mandatele
libertatea.ro
image
„Noi l-am otrăvit pe Navalnîi”: Un fost ofițer FSB a dezvăluit cum își elimină Putin inamicii și cine a orchestrat anexarea Crimeei
digi24.ro
image
„E de stânga radicală” » Donald Trump lansează noi acuzații și amenință
gsp.ro
image
A făcut-o! După 6 ani de relație, s-a căsătorit cu "cea mai frumoasă femeie de pe planetă". Simona Halep a reacționat
digisport.ro
image
Când populismul dă cu barosul în Constituție: prostia dublă a referendumului și a revizuirii pentru pensiile magistraților
stiripesurse.ro
image
La 41 de ani, Alex a renunțat la salariul uriaș și s-a mutat în cea mai bună țară pentru pensionari. "Economisesc 4.200 de euro lunar"
antena3.ro
image
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
observatornews.ro
image
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
cancan.ro
image
FOTO. Sabalenka și Badosa, în costum de baie, au încins imaginația fanilor
prosport.ro
image
Ce trebuie să verifice administratorul de bloc în apartamente. Obligațiile legale pe care puțini locatari le cunosc
playtech.ro
image
CS Rapid, lider detașat lista „rușinii” din sport publicată de ANAF! Ce echipe mai apar cu datorii uriașe
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
A început demantelarea unei reţele internaţionale de trucare de meciuri! Arestări și în România
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Tânăra gravidă, moartă în urma exploziei din Rahova, va fi înmormântată în rochie de mireasă: ,,Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace”. Familia face mărturisiri cutremurătoare
kanald.ro
image
Românii care primesc 400 de lei înainte de sărbători. Reprezintă doar jumătate din ajutorul...
playtech.ro
image
Avocata Vasilica Enache și-a prevestit moartea? Mesajul cutremurător pe care l-a postat cu puțin timp înainte să își piardă viața în explozia din Rahova: „Acolo ajungem. Suntem...”
wowbiz.ro
image
Divorț șoc la ProTV! Vedeta din Las Fierbinți a rupt căsnicia de 20 de ani pentru o nouă iubire. A făcut nuntă în secret, cum arată mirii / FOTO
romaniatv.net
image
„Asta înseamnă să fii mafiot”: Pe Giovani Becali îl dă frigul afară din casă! Și-a cumpărat calorifer electric „de firmă” de la Dedeman FOTO și VIDEO PAPARAZZI
mediaflux.ro
image
Doliu uriaș în sportul mondial: unul dintre cei mai talentați jucători a murit la doar 29 de ani
gsp.ro
image
Mutația genetică care a schimbat omenirea
actualitate.net
image
Cum arată acum mormântul lui Nicolae Ceaușescu VIDEO
actualitate.net
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
click.ro
image
Alin Oprea a renăscut! Pe ce alimente nu mai pune gura: „Am renunțat complet” Ce alte schimbări a făcut în viața lui
click.ro
image
Nadia Comăneci, tristă din cauza fiului: „M-am gândit că totuși este o fază a lui”. Cum arată și ce decizie a luat Dylan
click.ro
Printul Andrew (9) jpg
Orgiile și destrăbălările l-au ruinat pe Prinț! Ce comportament nedemn de Casa Regală a avut!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț (© Facebook / Vasile Diaconu - archaeologist)
Amprenta unei semințe de acum aproape 2.500 de ani, descoperită în Neamț
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Artistul care de Revelion 2026 nu se dă jos din pat decât plătit regește: „Dacă nu pui pe masă 6.000 de euro, n-avem ce discuta! Măcar să știu pe ce bani îmi abandonez familia”
image
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”

OK! Magazine

image
Rușinea Casei Regale! Palatul i-ar putea retrage și titlul de Prinț, deși se acordă pe viață

Click! Pentru femei

image
„Biata mea soție!” Solistul de la Simply Red se laudă cu 3000 de iubite în tinerețe!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze