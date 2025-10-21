Când se scot firele după implant dentar – Procedură pas cu pas

Când se scot firele după implantul dentar? Mulți pacienți se întreabă asta chiar înainte de procedura propriu-zisă. Perioada de vindecare are un rol important în succesul planului de tratament, iar această perioadă implică și scoaterea firelor de sutură.

. Află, parcurgând acest articol până la final, cum se scot aceste fire și ce trebuie să faci pentru a-ți reveni rapid.

Cât durează vindecare după implantul dentar?

Odată ce ți-ai pus implant dentar, organismul are nevoie de timp pentru a se adapta. În general, țesuturile moi se vindecă în 10-14 zile, dar perioada de osteoinegrare (procesul prin care osul maxilar fuzionează cu implantul) continuă până la 4-6 luni. Este important de menționat că pacienții se adaptează diferit – unii mai devreme, alții mai târziu.

Scoaterea firelor de sutură după implant dentar

Firele se scot după 7-10 zile, în funcție de caz. Aici intervin tipul firelor de sutură și ritmul de vindecare al fiecăruia.

Tipuri de fire de sutură

Dacă ai fost deja la un prim control sau la o primă discuție cu medicul, probabil știi că există două tipuri de fire de sutură. Chiar și așa, specialistul va recomanda varianta potrivită pentru tine, pentru cazul tău clinic:

➢ Fire resorbabile – Se topesc singure, în aproximativ 3 săptămâni. Asta înseamnă că vei sări peste această procedură.

➢ Fire neresorbabile – Acestea se îndepărtează în cabinet, de către medicul stomatolog. Procedura este sigură. Nu ar trebui să-ți faci griji nici în privința durerii. Nu e ceva greu de suportat.

Doar medicul va decide care este momentul potrivit pentru a scoate firele, luând în calcul felul în care arată gingia.

Procedura pas cu pas pentru scoaterea firelor

Așa cum ai înțeles, procedura în sine nu ar trebui să te sperie. Totul se întâmplă rapid, de cele mai multe ori, fără anestezie. Iată pașii:

● Control: Medicul propune o dată pentru verificare. Evaluează starea gingiei și, în absența inflamațiilor sau infecțiilor, acesta trece la următorul pas;

● Pregătirea zonei: Zona se curăță cu soluții antiseptice pentru a preveni contaminarea. Unii pacienți pot primi și anestezic local;

● Îndepărtarea firelor: Medicul taie cu grijă fiecare fir cu ajutorul unui instrument fin. Procedura durează câteva minute;

● Curățare: Zona se dezinfectează, iar medicul oferă indicații precise pentru igienă și alimentație. În unele cazuri, se pot face anumite recomandări.

Recuperarea după scoaterea firelor de sutură

Este important să îngrijești cu atenție zona implantului pentru a favoriza integrarea completă. Iată câteva sfaturi utile:

● Nu consuma alimente fierbinți, tari sau crocante în primele 2 zile;

● Spală-te pe dinți cu o periuță moale, prin mișcări blânde, fără să pui presiune asupra zonei;

● Folosește apă de gură antiseptică, conform indicațiilor medicului tău;

● Evită tutunul și alcoolul dacă vrei să sporești procesul de vindecare;

● Contactează echipa medicală dacă apar sângerări persistente, umflături sau alte reacții neobișnuite.

Importanța controalelor periodice după implantul dentar

Etapa scoaterii firelor de sutură nu trebuie tratată cu superficialitate. Va contribui enorm la un zâmbet frumos și sănătos – de lungă durată. Imediat după, echipa medicală îți va programa o serie de controale regulate, pentru a monitoriza întregul proces de osteointegrare, pentru a verifica stabilitatea implantului și a coroanelor dentare. Aceste vizite sunt importante pentru a asigura o vindecare rapidă, fără complicații și pentru a menține gingia sănătoasă.

Așadar, firele după implantul dentar se scot, de regulă, după aproximativ 10 zile, în funcție de evoluția vindecării. Totul se întâmplă într-o scurtă vizită la cabinet. Este important să respecți indicațiile primite pentru a te

Sursa foto: freepik.com