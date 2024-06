Alin Ghinea, specialist Iridologie: „Irisul nu minte niciodată. Este oglinda perfectă a ceea ce suntem“

Nu doar starea spirituală ne poate fi citită în ochi, ci și sănătatea fizică – predispozițiile, afecțiunile pe care încă nu știm că le avem, dar și cauzele unor boli acute sau cronice.

„Ochii sunt oglinda sufletului“ conține o doză mare de adevăr, perfect valabilă de mii de ani. Irisul este cutia cu secretele despre sănătatea individului. Așa a apărut Iridologia, o ramură a științelor medicale bazată pe studierea irisului, care furnizează informație prețioase despre organele interne și diferite părți ale corpului omenesc, despre bolile curente și cele moștenite. După ce a urmat Școala de Iridologie din Londra, Alin Ghinea a studiat la London School of Natural Health Science, unde s-a specializat în Herbalism, Iridologie, Diabet și Boli de Nutriție.

Terapeutul explică pentru „Weekend Adevărul“ cum bolile din interiorul nostru, chiar și cele care încă doar mocnesc, ne pot fi citite în ochi, dar și cum Iridologia poate să fie o formă de prevenție, nu doar de tratament.

„Weekend Adevărul“: Este adevărată acea vorbă veche „Ochii sunt oglinda sufletului“? Adică nu doar cât de frumoși suntem noi, ci ceea ce secrete deținem despre sănătatea noastră?

Alin Ghinea: Chiar dacă este o suprafață mică dintre toți receptorii noștri, irisul este acel organ care ne vorbește cel mai mult despre ceea ce se întâmplă în interiorul nostru, atât din punct de vedere fizic, cât și emoțional. Suntem purtătorii unei cutii cu secrete, despre tot ce înseamnă bolile noastre ascunse, despre toate emoțiile noastre. Irisul poate să spună despre noi ceea ce habar n-avem.

Ce este Iridologia, această știință veche de peste 5.000 de ani?

Este o metodă veche de investigare și de analizare a ceea se întâmplă în interiorul nostru. Sunt foarte multe institute în țări dezvoltate din punct de vedere al sănătății precum SUA, Israel, Franța, Rusia. Primul institut de Iridologie s-a fondat la sfârșitul anilor ’60 la Moscova. Este o metodă neinvazivă ce dezvăluie foarte multe aspecte ale sănătății pe care cu greutate le putem afla prin metode clasice sau alopate de diagnosticare. Sunt foarte multe institute de iridologie în SUA care tot timpul adaptează cum sunt proiectate anumite patologii pe suprafața irisului.

Iridologia nu e ghicitul în cafea și nici datul în bobi...

Absolut. Este o știință care și-a pus bazele încă de la sfârșitul anilor ’60, când Institutul de Iridologie din Moscova a reușit să stabilească cum sunt proiectate din punct de vedere neurologic organele.

Irisul, ca un cadran de ceas

Ce putem descoperi la o simplă analiză a unui iris, spre exemplu, pornind de la culoarea lui?

Sunt foarte multe lucruri pe care le putem descoperi, primul fiind culoarea irisului. Sunt multe nuanțe, noi cunoaștem doar maro, albastru, verde și negru, dar toate aceste culori au nuanțe care ne vorbesc despre sănătatea noastră. Dacă ne uităm cu atenție, sunt fel de fel de semne, marcaje, culori care au o valoare clinică. Se întâmplă să-mi zic: astăzi parcă irisul este mai decolorat față de ieri. În ziua respectivă sau într-o anumită perioadă de timp avem o ceață mentală sau o oboseală a organismului.

Care tip de iris transmite mai ușor? Ochii căprui, albaștri, verzi sau negri?

Orice iris transmite. Nu există iris care să nu vorbească despre ce se întâmplă cu persoana respectivă, dar, desigur, pornind de la culoare, este foarte ușor să analizezi un iris de o culoare mai deschisă, pe un iris albastru se văd mai ușor semnele. În schimb, pe un iris de o culoare mai închisă, maro sau negru, trebuie să mă uit un pic mai atent.

Este vorba de boli din întreg organismul sau doar din zona neurologică, cardiacă?

Orice boală, ca să se manifeste în corpul fizic, trebuie să se manifeste întâi în plan mental, emoțional. Orice dezechilibru emoțional cronic se va manifesta întotdeauna în corpul fizic. Revenind la iris, este o hartă completă a tuturor organelor, atât interne, cât și externe, precum pielea. Sunt fel de fel de semne, marcaje, care ne vorbesc despre predispoziția de a avea boli ereditare, cât și boli curente. Iridologia este acea metodă neinvazivă care identifică acel punct foarte sensibil de la care, spre exemplu, a pornit o afecțiune care se poate manifesta oriunde în organism.

Deci un pacient poate să vină la dumneavoastră și habar să nu aibă că poate avea o boală?

S-a întâmplat de mai multe ori.

Iridologia poate să funcționeze și ca un fel de prevenție?

În primul rând ca prevenție, pentru că noi venim cu un bagaj, atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere comportamental și emoțional. În funcție de analiza iridologică, ne putem da seama de predispozițiile ereditare. Spre exemplu, predispozițiile la anumite afecțiuni cardiovasculare. Atunci, pacientul poate să știe din timp unde are punctele mai sensibile din organism și în felul acesta poate să ia măsuri din timp.

Și cât de exactă poate să fie această metodă? Dacă ea funcționează și ca metodă de prevenție, cât de exactă este ea?

Este foarte exactă, pentru că atunci când organele se îmbolnăvesc sau suferă, anumite modificări de funcții apar pe suprafața irisului, acele semne care sunt ca niște coduri care ne vorbesc – să ne imaginăm irisul ca un cadran de ceas. Dacă în locul de proiecție a ficatului sunt anumite semne, acele semne ne vorbesc despre stadiul afecțiunii: acut, subacut, cronic, degenerativ. Sunt semne pe iris, în zona de iridologie clinică, ce vorbesc inclusiv despre stadiul unei afecțiuni.

Suprasolicitarea se citește în ochi

Care este tehnica? Ce se întâmplă la o ședință de iridologie?

Studiez ambii ochi. Organele pereche de pe partea dreaptă sunt proiectate pe irisul drept, iar cele de pe partea stângă sunt proiectate pe irisul stâng. Emisferele sunt în X și atunci este important să studiem ambii iriși pentru a vedea tot organismul în ansamblul său. Pornesc de la culoarea irisului care este foarte importantă, despre acel luciu al ochilor care poate să ne vorbească despre capacitatea persoanei de a se concentra – văd foarte multe persoane din zona corporate și atunci când o persoană este suprasolicitată din punct de vedere mental, treaba asta se vede imediat pe iris și îndrum pacientul, în funcție de analiza completă a irisului, ce are de făcut, ca să nu ajungă la anxietate. Așadar, analizez ambii ochi pornind de la luciu, culoare, densitatea irisului și semne specifice.

Este ca la oftalmolog? Se așază pacientul la un aparat precum cel care măsoară tensiunea intraoculară sau care fixează dioptriile?

Eu nu folosesc niciun aparat, pentru că am foarte multă experiență. Folosesc o lupă și o lanternă.

Cât durează o ședință?

Undeva la 50 de minute.

S-a întâmplat să vă uitați la un pacient fără să aveți lupa și să vă atragă atenția că este o problemă cu acel pacient?

Da, pentru că experiența își spune cuvântul. Înainte de a mă uita cu lupa și cu lanterna în irisul pacientului, în proporție de 50% îmi dau seama despre ce este vorba.

Copiii pot face aceste ședințe de iridologie?

Metoda aceasta este foarte interesantă pentru copii. Irisul se definitivează din punct de vedere al culorii începând cu vârsta de un an. După acea vârstă, cei mici pot beneficia de o astfel de analiză, care este foarte interesantă pentru că ochii copiilor sunt o carte nescrisă unde am doar coperțile. Am foarte mulți copii pe care îi văd și punctez acele aspecte foarte importante: predispozițiile emoționale, predispozițiile fizice, sfera dominantă – pentru că este foarte important să știm ce talent are copilul.

S-a întâmplat să descoperiți că într-un pacient care se simțea bine mocnește o boală grea?

Din păcate, s-a întâmplat. I-am spus pacientului pentru că în iris putem observa și acele afecțiuni care încă nu s-au manifestat clinic. Atunci când se manifestă o afecțiune cu o durere, deja este un stadiu avansat. Și s-a întâmplat, din păcate, să am pacienți, chiar și tineri, cărora în urma unei analize iridologice le-am descoperit o anumită afecțiune și i-am îndrumat către investigații mai amănunțite.

Și au confirmat diagnosticul dumneavoastră...

Da, mi s-a întâmplat de foarte multe ori, pentru că vin mulți din curiozitate, aveau analizele în geantă și le-au scos după ce-am făcut analizele iridologice. Sau, de multe ori, pacienții vin – și este firesc să vină așa – cu analize, RMN-uri, CT-uri, analize de sânge, și vor, înainte de analiza iridologică, să mă uit pe ele. Eu le spun: înainte facem analiza iridologică, după care vedem și analizele.

Iridologia funcționează și ca o a doua opinie

Cine sunt mai ușor de citit: femeile sau bărbații?

Femeile sunt mai deschise. Iar după prima diagnosticare, spun: trebuie să vin și cu soțul meu. Le spun dinainte că bărbații sunt mai greu de convins, așa că să nu își facă mari speranțe, dar în ultima perioadă sunt din ce în ce mai mulți bărbați deschiși la o astfel de metodă.

După ce faceți această citire a irisului și îi comunicați pacientului predispozițiile spre o anumită afecțiune, aveți și posibilitatea să oferiți un tratament?

Bineînțeles. Fie că sunt doar predispoziții și vorbim despre a preveni – ce să fac să nu se întâmple, sau să nu se activeze acele predispoziții ereditare –, fie că vorbim despre afecțiuni în stadiu cronic, acut sau degenerativ, întotdeauna întocmesc pacientului o schemă naturopată. Naturopatia este acel ansamblu de terapii naturale – fitoterapie, gemoterapie, proceduri de detoxifiere. Întotdeauna schema este individuală, pentru că irisul este individual. Se spune că irisul este amprentă unică, însă foarte mulți dintre noi avem ochii căprui și ne întrebăm: ce este unic la asta? Este o anumită zonă, se numește coleretă, de pe suprafața irisului, care nu se repetă niciodată.

De câte ori ar trebui repetată pe an această ședință de citire a irisului?

Frecvența vizitei la iridolog depinde de motivele pentru care ai venit. Iridologia funcționează și ca o a doua opinie. Am mulți pacienți care vin pentru a doua opinie, chiar și din sfera oncologică, din păcate. Persoanele care sunt sănătoase nu trebuie altceva decât să urmeze anumite îndrumări de două ori pe an, pentru a preveni ca acele predispoziții să nu se manifeste în patologii. Dacă este o afecțiune în stadiul acut sau cronic, este bine să se vină o dată la două luni, pentru ca tratamentul să aibă timp să-și facă efectul, iar atunci când tratamentul își face efectul, se văd pe iris semnele de îmbunătățire a stării de sănătate. De multe ori, pacienții urmează și tratamentul din zona de alopatie și completează cu zona de tratament pe care-l recomand.

S-a întâmplat să vină vreun pacient din sfera oncologică și dumneavoastră să-i spuneți alt diagnostic?

De regulă, nu, pentru că pacientul are deja un set de analize: RMN-uri, CT-uri, dar sunt foarte multe persoane care nu au reușit să-și rezolve problemele de sănătate prin metode alopate. Eu recomand exclusiv metode naturopate, naturiste să le zic așa, și nu de puține ori au reușit să-și reabiliteze sănătatea exclusiv prin aceste metode.

„Nu există om fără predispoziții. Toți suntem suma înaintașilor noștri“

Sunt pacienți cărora le identificați, dincolo de bolile organismului, și probleme psihice, cum ar fi depresiile, anxietățile, oameni care trec printr-o traumă și nu vor să recunoască o anumită formă de depresie pe care o au?

Și negarea este tot un semn că ceva nu este în regulă. Pe suprafața irisului, creierul ocupă cel mai mare spațiu. Ne imaginăm irisul ca un cadran de ceas. Creierul este proiectat pe iris între orele 11 și 1. Atunci când vorbim despre anxietate, depresie, sunt anumite semne care se proiectează în zona de proiecție a creierului.

Deci irisul este un fel de ceas al organismului nostru, iar Iridologia e o știință care funcționează ca sistem de alarmă.

Exact.

Ați spus că cea mai mare parte o ocupă creierul pe iris. Dar cine ocupă cea mai mică parte?

Sistemul digestiv este foarte bine proiectat pe iris, aproape de pupilă, sistemul osos la fel – aici putem discuta de predispoziții la afecțiuni reumatismale, care se văd foarte ușor pe iris, și îndrum pacientul către ce să facă pentru ca să nu se manifeste, pentru că dacă se manifestă poate altera calitatea vieții. Nu există organ, cât de mic, care să nu se găsească pe suprafața irisului. Foarte mulți pacienți se uită acasă în oglindă și văd fel de fel de pete. Sunt pete care se moștenesc și sunt pete care se formează pe parcursul vieții în funcție de starea de sănătate.

„Emoția ne îmbătrânește ochii“

Se întâmplă ca pe parcursul unei zile irisul să aibă nuanțe diferite, pete diferite? Există un anumit interval orar în care citirea este mai fidelă?

Foarte mulți spun că la mare sau la soare li se schimbă culoarea. Culoarea irisului este, de fapt, o adaptare biologică la lumina solară. Nu are o valoare din punct de vedere clinic, dar dacă se schimbă, culoarea este doar o adaptare biologică a organismului la lumina solară. Putem avea, spre exemplu, un anumit luciu al ochilor dimineața sau în prima parte a zilei și o alterare a luciului ochilor seara, pentru că apare oboseala. Inclusiv gradul de stres se poate analiza pe iris zilnic. Sunt anumite semne, foarte fine, care apar pe suprafața irisului, în special în zona de proiecție a creierului.

Interpretați mai ușor un iris mai tânăr sau unul mai în vârstă? Se spune că, odată cu trecerea anilor, și culoarea ochilor se mai schimbă.

Este adevărat, odată ce se înaintează în vârstă, culoarea irisului devine mai pală. Un iris de culoare albastră sau verde în prima parte a vieții are o culoare puternică. La vârsta a treia, mai ales dacă persoana suferă și de afecțiuni cronice, acea culoare este mai ștearsă. Are o valoare clinică, dar am întâlnit și persoane la vârsta a treia cu o sănătate foarte bună și o culoare foarte vie a ochilor. Am întâlnit și tineri până în 30-35 de ani cu o culoare mai ștearsă.

Este și o vorbă: că mulți se nasc bătrâni...

Să știți că treaba asta se poate interpreta pe iris din punct de vedere al sănătății fizice și emoționale. Tot emoția este cea care ne îmbătrânește și ochii. Tristețea, spre exemplu, se poate citi pe ochi. Irisul nu minte niciodată. Este oglinda perfectă a ceea ce suntem mental, emoțional, fizic.

Deci, oricât de mult am încerca să ascundem, un specialist vede lucrul acesta. Cum e momentul în care interpretați un iris și vedeți că acolo e o boală grea? Cum o comunicați pacientului?

Sunt multe boli care creează simptome atunci când lucrurile sunt avansate. Indiferent de vârsta pacientului sau de capacitatea lui de a interpreta o veste mai puțin bună, mă pliez în funcție de capacitatea pacientului de a percepe o veste mai puțin bună, astfel încât, în procesul de vindecare, să nu se creadă condamnat. Îi explic ce se întâmplă în organism, în ce stadiu este boala și ce poate face pentru a remedia situația, astfel încât să aibă dorința de a se vindeca.

Ați avut pacienți cărora le-ați interpretat irisul, au ajuns mai repede la medic și astfel le-ați prelungit viața?

De multe ori s-a întâmplat acest lucru. Mi s-a întâmplat să descopăr situații patologice în organism și să îndrum către analize, investigații cât mai rapid. Sunt foarte multe afecțiuni pe care le văd la doamne în sfera ginecologică cu potențial oncologic. Am îndrumat pacientele la controale amănunțite și și-au descoperit anumite predispoziții, au urmat tratament și au rezolvat problema. Am și cupluri cu probleme de infertilitate. Prin analiza iridologică ne putem da seama de motivele unei infertilități. Fiind în cuplu, îi analizez pe amândoi și atunci întocmesc o schemă de tratament în cuplu, cu rezultate. Toți venim cu un bagaj. Nu există om care să nu aibă anumite predispoziții, pentru că toți suntem suma înaintașilor noștri. Dar am văzut și persoane fără probleme. Nu aveau nimic în afară de zona de predispoziție.

După pandemie, când oamenii nu au mai reușit să ajungă la medic, interpretarea irisului ce preponderență de diagnostice a arătat?

După pandemie, profilul psihologic al pacientului s-a modificat. Foarte mulți se duc în zona de anxietate. Foarte mulți au insomnii sau au rămas cu o anumită ceață mentală. Am avut situații cu pacienți care au avut probleme de memorie, alții cu probleme cardiace, cu afecțiuni autoimune.