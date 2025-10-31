search
Vineri, 31 Octombrie 2025
Adevărul
Moșii de toamnă 2025. Ce se oferă de pomană în Sâmbăta Morților. Alte tradiții importante

Publicat:

În prima sâmbătă din luna noiembrie, potrivit tradiției ortodoxe, se face pomenirea morților, zi cunoscută sub denumirea de ,,Moșii de toamnă". Credincioșii merg la biserică la slujbe speciale și împart pachete cu alimente, în amintirea celor dragi care nu mai sunt printre noi. 

Ce semnificație au Moșii de toamnă

Denumirea de .,Moși" vine de la ,,strămoși" și semnifică toți înaintașii noștri care au murit, ,,adormiți" sau ,,trecuți la cele veșnice", așa cum le spune Biserica. Deși fizic nu mai sunt aici, legătura e neîntreruptă. 

,,Slujbele de pomenire, coliva, rugăciunile și pomelnicele însoțite de lumânările aprinse rămân expresia văzută și desăvârșită a iubirii noastre pentru cei care s-au mutat la Domnul și care, acum, din punct de vedere fizic, nu mai sunt împreună cu noi", spune părintele Adrian Dobreanu, într-un articol de pe Doxologia. 

Preotul vorbește și despre un alt obicei cu o semnificație emoțională puternică.

,,Este o datorie sufletească și morală ca în aceste zile – și nu numai –, să căutăm să mergem la mormintele dragi, să ne reculegem, să aprindem lumânări și să povestim împreună cu ei; cu siguranță, acolo unde se află, ei privesc înspre pământ, cu mult drag spre noi".

În biserica ortodoxă există mai multe zile de pomenire a tuturor morților, și anume: Moșii de primăvară (Mucenicii), Moșii de vară (înainte de Rusalii), Moșii de toamnă (în prima sâmbătă din luna noiembrie) și Moșii de iarnă (înainte de Lăsatul secului). 

Ce se oferă de pomană în Sâmbăta Morților. Semnificația gestului

În ortodoxie, morții sunt pomeniți sâmbăta pentru că ca această zi este înaintea duminicii , ziua Învierii lui Hristos.

De Sâmbăta Morților, după Liturghie și parastas, credincioșii împart pachete cu mâncare binecuvântate de preoți, în memoria celor dragi. Pachetele variază în funcție de zonă, dar majoritatea conțin colivă și colaci. Pe lângă aceasta. credincioșii pun și alte alimente. Toamna, pachetele conțin uneori și plăcintă, dar și fructe specifice perioadei (mere, struguri, nuci, pere).

,,În fiecare dintre cei de lângă noi se oglindește chipul lui Hristos. Un chip al lui Hristos în al cărui nume oferim, dăruim câte ceva de pomană", spune părintele Adrian Dobreanu.

Coliva este expresia credinţei noastre în nemurire şi înviere jpeg

Alte tradiții cu ocazia Moșilor de toamnă

Potrivit tradiției populare,  în această zi este bine să fii împăcat cu toată lumea și să-ți ceri iertare de la cei pe care i-ai supărat.

Se mai spune, de asemenea, că   în ziua Moșilor de toamnă, nu este bine să se muncească pe câmp sau să se facă activități casnice care implică efort fizic, pentru ca ziua să fie petrecută în liniște și rugăciune. 

Dincolo de obiceiuri, potrivit învățăturilor Bisericii, aceasta e o zi în care gândurile trebuie îndreptate spre cei care nu mai sunt printre noi, în pomenirea lor. 

Știri Interne

