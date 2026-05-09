Weekend cu vreme rece. Meteorologii anunță ploi, vijelii și instabilitate în toată țara

Vremea va fi instabilă în acest weekend în toată țara. Meteorologii au anunțat ploi, vijelii, căderi de grindină, iar temperaturile se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius.

Sâmbătă dimineața este în vigoare un cod galben, valabil până la ora 13:00, pentru toată zona Olteniei, precum și vestul Munteniei. Va ploua abundent, cantitățile de apă vor ajunge la 30 l/mp, vântul va sufla cu putere, la rafală va atinge 60 de km/h. Nu este exclusă nici grindina.

Deși se răcește ușor în toată țara, temperaturile nu coboară nici sâmbătă, nici duminică sub cele normale pentru această perioadă. Sâmbătă, temperaturile se vor situa între 15 și 24 de grade Celsius, iar duminică maximele vor ajunge și la 27 de grade Celsius.

Va ploua sâmbătă și în centrul și nord-estul țării, însă nu vor fi la fel de însemnate cantitativ ca în sud-vest. Vântul va fi, de asemenea, puternic.

La munte se răcește comparativ cu zilele trecute și vremea va fi instabilă. Vor fi 13 grade Celsius la Predeal, 11 grade Celsius la Sinaia și o maximă de 8 grade Celsius în Ceahlău.