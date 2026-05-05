Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 5 mai, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 4 mai - 1 iunie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei pe tot parcursul intervalului.

Săptămâna 04.05.2026 - 11.05.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 11.05.2026 - 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 18.05.2026 - 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 25.05.2026 - 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.