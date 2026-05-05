search
Marți, 5 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni. Vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat marți, 5 mai, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, mai exact perioada 4 mai - 1 iunie. Potrivit meteorologilor, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei pe tot parcursul intervalului.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Săptămâna 04.05.2026 - 11.05.2026

Temperaturile vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în majoritatea regiunilor, dar cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice, nordice și centrale.

Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări.

Săptămâna 11.05.2026 - 18.05.2026

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi local excedentare în regiunile nordice, dar și deficitare în cele sudice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 18.05.2026 - 25.05.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori ușor mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi ușor excedentar, local, în regiunile centrale, iar în rest va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă.

Săptămâna 25.05.2026 - 01.06.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Două rachete iraniene ar fi lovit o navă de război americană care încerca să intre în Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
stirileprotv.ro
image
Ziua moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Calendarul votului și ultimele strategii ale partidelor
gandul.ro
image
Zi critică pentru Bolojan: moțiunea PSD-AUR poate răsturna Guvernul. Ultimele calcule
mediafax.ro
image
Oana Gheorghiu a fost șefă la firma lui Nicușor Dan. Afacerea discretă a vicepremierului și legătura cu o vedetă TV
fanatik.ro
image
Un oraș cu peste 350.000 de locuitori va fi înghițit de apă în câteva decenii, avertizează cercetătorii
libertatea.ro
image
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas în Atlantic
digi24.ro
image
Florin Prunea are de 15 ani o amantă, soția îl desființează: „Să-i fie rușine, nu e un bărbat divorțat! Ce învață copiii de la el?”
gsp.ro
image
Miliardarul român se însoară, cu o zi înainte să împlinească 72 de ani. Viitoarea soție, în prim-plan
digisport.ro
image
EXCLUSIV | ”Planul Bolojan” agită scena politică: liderii USR se tem că le-ar putea lua partidul după ce va fi debarcat de PNL
stiripesurse.ro
image
Carambol cu șase mașini pe Autostrada A3, în Prahova: Sensul spre București, blocat. Traficul a fost deviat pe DN1
antena3.ro
image
De ce nu vor PSD şi AUR ca toţi românii să ajungă milionari investind pe Bursă, aşa cum a făcut Petrişor Peiu, prim-vicepreşedintele AUR?
zf.ro
image
Minoră spulberată pe trecere, în Timiş. Gest şocant al şoferiţei: smuceşte victima şi o dă cu capul de asfalt
observatornews.ro
image
Orașul din România în care mâine vine vara. Meteorologii Accuweather anunță 30 de grade Celsius
cancan.ro
image
Marțea Negră pentru pensionari. Ce se întâmplă cu pensiile dacă va cădea guvernul? Dar dacă supraviețuiește?
newsweek.ro
image
„Am 2,03 metri înălțime și-mi place să fac dragoste”. Jucătoarea vinde imagini cu ea
prosport.ro
image
Croaziera transformată în alertă medicală: Ce este hantavirusul, responsabil de trei decese
playtech.ro
image
“Trădătorule!” Fanii olteni îl distrug pe Gică Popescu după ce fostul fundaș al Craiovei a luat partea lui Dinamo în scandalul offside-ului la Nsimba
fanatik.ro
image
„Mediatorul” Nicușor Dan a umblat „teleleu” prin străinătate în zilele dinaintea moțiunii. Ce ar fi putut face mai bine: „Această criză nu a apărut din senin”
ziare.com
image
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
digisport.ro
image
Surse: PSD pregătește două scenarii dacă moțiunea trece și nu reface coaliția cu PNL fără Bolojan
stiripesurse.ro
image
Efectul de domino al moțiunii de cenzură. Ce capete pică ANALIZĂ
cotidianul.ro
image
Răsturnare de situaţie la moţiunea de cenzură. Cum arată ultimele calcule
romaniatv.net
image
Radu Miruță a descoperit camera ilegalităților din Ministerul Transporturilor: Aproape 40% dintre camioanele din România circulă ilegal! TIR-uri de 123 de tone pe A2
mediaflux.ro
image
Coincidență superbă cu Il Luce! Cine a fost primul om pe care Cristi Chivu l-a luat în brațe după fluierul final
gsp.ro
image
Ce a făcut Prințul Phillip înainte să moară. Și-a dat afară asistentele și și-a împlinit o ultimă plăcere, iar apoi a murit
actualitate.net
image
Fiica Antoniei s-a transformat într-o adevărată domnișoară. Maya Castellano cucerește TikTok-ul | VIDEO
actualitate.net
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”
click.ro
image
Cum poți avea un gazon mai frumos ca oricând în trei pași simpli: „Iarba ta nu a arătat niciodată mai bine”
click.ro
image
Monica Bîrlădeanu, de nerecunoscut! Cum arată după ce a renunțat la părul lung
click.ro
Alicia Vikander în rolul Reginei Caroline Mathilde a Danemarcei și Norvegiei și Mads Mikkelsen în rolul lui Johann Friedrich Struensee în filmul Magnolia profimedia 0124529711 jpg
Regina adulteră care s-a cuplat cu medicul regelui! Pasiunea mocnea între ei, iar amantlâcul a devenit bombă politică
okmagazine.ro
Ellen Burstyn foto Profimedia jpg
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea
clickpentrufemei.ro
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni (foto: Muzeul Național de Istorie a României)
Pandantivul de la Traian-Dealul Fântânilor, unul dintre puținele obiecte din aur găsite în aria culturii Cucuteni
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
image
Radu Vâlcan, despre starea Mihaelei Rădulescu. Cum gestionează viața în lipsa lui Felix Baumgartner: „I-am adus puțină bucurie”

OK! Magazine

image
Spectacol total la Met Gala 2026! Starurile care au atras toate privirile la cea mai controversată ediție a evenimentului

Click! Pentru femei

image
La 93 de ani, e activă și sănătoasă! La ce plăceri a renunțat actrița din „Exorcistul” ca să-și asigure longevitatea

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață