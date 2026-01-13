Ploaia înghețată a creat haos în Europa Centrală: aeroporturi închise şi trenuri anulate. În Ungaria, un avion a deviat de pe pistă

O ploaie înghețată a provocat marți perturbări majore în Austria, Slovacia, Cehia și Ungaria, ducând la închiderea unor aeroporturi, întârzieri și anulări de zboruri și trenuri, precum și la emiterea de avertismente pentru călători și autorități.

Aeroportul din Viena, zboruri deviate și întârzieri

O ploaie înghețată a acoperit marţi, 13 ianuarie, pistele aeroportului din Viena cu un strat gros de gheață, determinând devieri ale zborurilor sosite către alte aeroporturi, printre care Munchen, Frankfurt, Koln și Veneția. Operațiunile de aterizare au fost reluate abia începând cu ora locală 12:00 (11:00 GMT).

De asemenea, plecările de pe aeroportul vienez au fost reluate în jurul orele 11:00 (10:00 GMT), a declarat Peter Kleemann, purtătorul de cuvânt al aeroportului,. Totuși, unele zboruri au fost anulate, iar altele au înregistrat întârzieri de câteva ore, afectând mii de pasageri, potrivit Agerpres.

Tot marţi, compania feroviară austriacă OBB a recomandat pasagerilor să amâne călătoriile neesențiale, din cauza perturbărilor multiple de linie și a anulărilor de trenuri.

Slovacia: zboruri suspendate și avertismente ale poliției

În Slovacia, aeroportul Bratislava a suspendat decolările și aterizările pe durata dimineții, reluând operațiunile doar în jurul prânzului.

Poliția slovacă a emis un avertisment public pe Facebook, îndemnând oamenii să evite călătoriile din vestul țării, afectat de gheață și zăpadă extremă. Autoritățile au subliniat că drumurile și transportul feroviar sunt deosebit de periculoase, iar deplasările neesențiale ar trebui amânate.

Cehia: trafic rutier și feroviar paralizat, persoane rănite

În Cehia, poleiul a blocat majoritatea drumurilor și căilor ferate, afectând atât naveta zilnică, cât și transportul de marfă.

Aeroportul din Praga a anunțat că a reluat operațiunile, însă întârzierile zborurilor vor persista pe tot parcursul zilei. Autoritățile nu se așteaptă ca situația să se deterioreze, dar recomandă pasagerilor să verifice statusul zborurilor înainte de a se deplasa.

Serviciile de urgență din Praga au raportat că, până la mijlocul dimineții, aproximativ 50 de persoane au fost rănite din cauza poleiului, fiind necesare intervenții medicale imediate.

Ungaria: incident aviatic, zboruri suspendate și gheață pe Dunăre și Tisa

La aeroportul internațional din Budapesta, toate zborurile au fost suspendate începând cu ora 10:25 (9:25 GMT), după ce un avion cargo Ethiopian Airlines a derapat pe pistă și s-a oprit în iarbă.

„Circumstanțele incidentului sunt în curs de investigare, iar operatorul aeroportului colaborează cu autoritățile relevante pentru a îndepărta aeronava”, au transmis autorităţile aeroportuare ntr-un comunicat oficial.

Autoritățile maghiare au semnalat și gheață în derivă pe râurile Dunăre și Tisa, în zone aflate în apropierea graniței cu România, unde spărgătoarele de gheață au fost plasate în alertă pentru a preveni blocaje.

Fenomenul a afectat și Lacul Balaton, în vestul Ungariei, un fenomen relativ rar, înregistrat o dată la 10-15 ani. Autoritățile avertizează, însă, că gheața nu este suficient de groasă pentru patinaj în siguranță și îndeamnă populația să fie precaută.

În contextul acestor condiții extreme, autoritățile din toate cele patru țări au emis avertismente de călătorie, recomandând amânarea deplasărilor neesențiale și adoptarea unei prudențe sporite.