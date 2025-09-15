Prognoza meteo pentru 15 septembrie. Vreme capricioasă: temperaturi ridicate, dar şi episoade de ploi însoţite de descărcări electrice

Vreme schimbătoare luni, 15 septembrie: deși valorile termice vor fi mai ridicate decât în mod normal pentru această perioadă, instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența prin înnorări, ploi și descărcări electrice în anumite regiuni.

Potrivit Administraţiei Naţionale de Meteorologie, luni, 15 septembrie, vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice ale țării, în timp ce în celelalte zone temperaturile se vor încadra în limitele normale ale mijlocului de septembrie. Cerul va fi variabil în timpul zilei, cu înnorări accentuate în est, sud-est și parțial în centrul țării. Aici sunt așteptate averse de ploaie, însoțite local de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în zona Carpaților Orientali, unde izolat pot depăși 15-20 l/mp. Spre seară și în timpul nopții, cerul se va degaja treptat, semnalând o scădere a instabilității.

Vântul va sufla în general slab până la moderat, dar cu unele intensificări în sudul Banatului, vestul Olteniei și în zona litoralului.

Temperaturile maxime vor oscila între 20 și 30 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor varia între 4 grade în zonele depresionare și 17 grade pe litoral. Local, în timpul nopții, se va putea forma ceață. Presiunea atmosferică se va menține ridicată, cu variații ușoare.

Pentru vestul ţării, meteorologii au emis un cod galben de ceaţă valabil până în jurul orei 9:00.

În Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată, însă cerul va fi parțial noros pe timpul zilei, cu posibile ploi slabe și de scurtă durată.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări notabile. Maxima termică se va situa între 27 și 28 de grade, iar temperatura minimă va coborî la 12-14 grade, în timp ce presiunea atmosferică rămâne ridicată.

La munte

În zonele montane, vremea se va menține apropiată de normalul climatologic al lunii septembrie. În Carpații Orientali se vor înregistra înnorări accentuate, averse și descărcări electrice. Local, cantitățile de precipitații pot depăși 20 l/mp. În celelalte masive montane, norii vor fi temporari și ploile vor apărea pe arii restrânse.

Pe timpul nopții, cerul se va degaja treptat, iar în văi și în zonele depresionare va exista posibilitatea formării ceții. Vântul va fi slab și moderat, cu unele intensificări la altitudini mari.

Pe litoral

Pe litoral, vremea va fi în general plăcută, cu temperaturi apropiate de cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai persistente spre seară și în primele ore ale nopții, când pot apărea averse însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab până la moderat, dar pot exista intensificări pe termen scurt. Maximele termice se vor încadra între 23 și 25 de grade Celsius, iar minimele nocturne vor fi între 16 și 17 grade. Temperatura apei mării se va situa între 20 și 22 de grade, oferind condiții încă bune pentru baie.