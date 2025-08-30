Vremea sâmbătă, 30 august. Caniculă ziua şi ploi torenţiale spre seară

În cursul zilei de sâmbătă, temperaturile ajung chiar şi până la 37 de grade, dar pe seară apar reprize de ploi torenţiale, mai ales în vestul ţării.

Potrivit prognozei emise de Administraţia Naţională de Meteorologie, vremea se menţine călduroasă, cu temperaturi de peste 30 de grade în majoritatea ţării, şi cer senin până spre seară, când, dinspre vest pătrunde un front atmosferic instabil, care aduce un al de ploi torenţiale în zona de vest.

În regiunile de sud-est, respectiv Dobrogea și Bărăgan, vremea se menține frumoasă și însorită, soarele strălucește pe tot parcursul zilei, iar temperaturile cresc ușor față de ziua precedentă, cu aproximativ 2-3 grade. În Bărăgan se instalează canicula, iar în orele amiezii și după prânz aerul devine greu de respirat din cauza căldurii accentuate.

În sudul extrem al țării, soarele dogorește de dimineață până seară, iar valorile termice urcă peste cele de ieri. În Lunca Dunării, termometrele indică până la 37 de grade, iar după prânz atmosfera devine sufocantă.

Şi în sudul Moldovei și în nordul Munteniei, cerul rămâne senin pe toată durata zilei, temperaturile ajungând până la 34 de grade Celsius. Vântul devine treptat mai insistent, însă nu reușește să atenueze senzația de căldură.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș continuă vremea frumoasă, cu cer senin și temperaturi de aproximativ 32 de grade la amiază. Totuși, spre seară și în timpul nopții, norii își fac apariția și sunt așteptate averse însoțite de descărcări electrice.

În vestul țării, temperaturile, deşi scad ușor faţă de perioada precedentă, se mențin ridicate, ajungând până la 34 de grade la umbră. Soarele domină cea mai mare parte a zilei, însă se înregistrează şi câteva rafale de vânt.

Spre seară și în timpul nopții apar înnorări accentuate și reprize de ploi torențiale, însoțite de fenomene de instabilitate atmosferică. Cantitățile de apă pot depăși 25 de litri pe metru pătrat.

În Transilvania, dimineața aduce valori termice mai scăzute în zonele depresionare, însă pe parcurs temperaturile cresc, în special în partea vestică, astfel că la Alba-Iulia, de exemplu, se înregistrează chiar și 36 de grade. După lăsarea serii, ploile își fac apariția și aici, fiind mai consistente în zona montană.

În Oltenia, ziua va fi predominant însorită, iar în partea sudică a provinciei amiaza vine cu arșiță și valori de 35-36 de grade, ceea ce creează disconfort termic. Peste noapte, atmosfera se schimbă: se adună norii și se produc averse zgomotoase, cu tunete și fulgere.

În zona montană vremea se menține caldă pentru această perioadă. Ziua predomină cerul senin, însă către seară apar înnorări și averse însoțite de descărcări electrice, iar meteorologii anunţă că se pot acumula cantități importante de apă, de peste 30 l/mp, pe alocuri existând posibilitatea căderii de grindină.

În Capitală

Bucureştiul are, sâmbătă, parte de o zi cu cer senin și temperaturi foarte ridicate. La amiază se instalează canicula, iar în termometre se înregistrează 36 de grade la umbră, astfel că, în ciuda faptului că vântul adie ușor, se menţine senzația de zăpușeală. Noaptea va fi senină și caldă, cu o minimă de 19 grade.

Pe litoral

Pe litoral se anunță o zi excelentă pentru plajă. Cerul va fi senin, briza marină activă, iar temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de 30 de grade în stațiunile de la malul mării. Temperatura apei mării se menține plăcută, la 21-22 de grade Celsius.