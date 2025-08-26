Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni. Temperaturi peste cele obișnuite la început de septembrie

Ultimele zile din august vor fi caracterizate de temperaturi ușor mai scăzute în extremitatea de sud şi de est a ţării, dar şi în centru. Luna septembrie vine însă cu valori mai ridicate decât cele obișnuite, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată.

„Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2005-2024. Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate cu ajutorul acestui produs”, precizează ANM

Săptămâna 25 august – 1 septembrie

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte, local, în extremitatea de sud și de est a țării, precum și în centru.

„Regimul pluviometric estimat pentru acest interval va fi deficitar la nivelul întregii țări”, estimează ANM.

Săptămâna 1 - 8 septembrie

Temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în cele sudice.

„Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare în regiunile sudvestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval”, arată Administrația Națională de Meteorologie.

Săptămâna 8 - 15 septembrie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile sudice și sud-vestice.

„Regimul pluviometric va fi deficitar în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului”, se arată în aceeași estimare.

Săptămâna 15 – 22 septembrie

ANM anunță că, în acest interval, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României, dar mai ales în regiunile sud-vestice.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.