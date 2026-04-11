Sâmbătă, 11 Aprilie 2026
Adevărul
Cum va fi vremea în Noaptea de Înviere. Temperaturile cresc în prima zi de Paște

Noaptea de Înviere aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, atât la nivel național, cât și în Capitală, însă vremea începe să se încălzească treptat chiar din prima zi de Paște, potrivit meteorologilor Administraţia Naţională de Meteorologie, citați de Agerpres.

Noaptea de Înviere aduce temperaturi mai scăzute. FOTO: Inquam Photos Alexandru Busca

Meteorologul de serviciu al ANM, Oana Păduraru, a declarat sâmbătă că România traversează un episod de vreme mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Potrivit ANM, dimineața zilei de 11 aprilie a fost cea mai rece înregistrată pentru această dată, fiind consemnate cinci recorduri de temperatură minimă.

La Miercurea-Ciuc s-au înregistrat -9°C, la Poiana Stampei -8°C, iar la Toplița și Joseni temperaturile au coborât până la -7°C.

Cum va fi vremea în Noaptea de Înviere

În noaptea de sâmbătă spre duminică, temperaturile vor rămâne scăzute. În depresiunile din țară, minimele pot coborî până în jurul valorii de -5°C, în timp ce pe litoral se vor înregistra cele mai ridicate valori nocturne, de aproximativ 5-6°C.

În București, temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 4°C. Cerul va fi temporar noros, iar în estul țării, în special în Moldova, sunt așteptate ploi slabe și trecătoare. Probabilitate redusă de ploaie există și în Dobrogea, estul Munteniei și chiar în Capitală.

Vești mai bune de Paște

Pentru prima zi de Paște, temperaturile vor începe să crească ușor. La nivel național, maximele se vor situa între 9 și 17°C, cele mai ridicate valori fiind în sud-vestul țării.

În București, maxima va ajunge la 14-15°C, cu intervale însorite, dar și cu posibile ploi de scurtă durată.

Încălzire semnificativă de săptămâna viitoare

De luni, vremea intră într-un proces mai accentuat de încălzire. În vestul țării, temperaturile vor ajunge, spre finalul săptămânii viitoare, la 20-22°C, în timp ce în restul regiunilor maximele vor depăși frecvent 15°C.

Meteorologii precizează că ploile nu vor lipsi complet, însă acestea vor fi slabe, trecătoare și pe arii restrânse.

