Vremea astăzi, 23 februarie. Temperaturile cresc ușor, dar revin ploile și ninsorile la munte

Luni, 23 februarie, valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei în vest, sud-vest și local în centru și nord. Cerul va avea înnorări, iar temporar se vor semnala precipitații în jumătatea de nord a teritoriului, iar mai ales seara și noaptea și în sud-est, pe arii restrânse și în sud.

Potrivit meteorologilor, vor fi ploi, unele cu caracter de aversă, iar noaptea, în nord și centru, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și trecător ninsoare. Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu o probabilitate mai mare în regiunile estice și sud-estice.

În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, iar noaptea și dimineața se va semnala ceață. Trecător, mai ales în orele serii, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de minus 2 grade.

La munte, vremea va fi în general închisă, cu precipitații mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 centimetri, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudine, unde rafalele vor atinge 45–65 km/h și, peste 1.700 de metri, chiar 80–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Temperaturile se vor menține scăzute, iar în zonele înalte condițiile vor fi specifice iernii.