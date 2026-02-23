search
Luni, 23 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Vremea astăzi, 23 februarie. Temperaturile cresc ușor, dar revin ploile și ninsorile la munte

0
0
Publicat:

Luni, 23 februarie, valorile termice vor continua să crească ușor și se vor situa peste mediile multianuale specifice perioadei în vest, sud-vest și local în centru și nord. Cerul va avea înnorări, iar temporar se vor semnala precipitații în jumătatea de nord a teritoriului, iar mai ales seara și noaptea și în sud-est, pe arii restrânse și în sud.

FOTO Radu Manta / Facebook
FOTO Radu Manta / Facebook

Potrivit meteorologilor, vor fi ploi, unele cu caracter de aversă, iar noaptea, în nord și centru, sunt posibile precipitații sub formă de lapoviță și trecător ninsoare. Dimineața și pe parcursul nopții, izolat, se poate forma polei sau ghețuș, cu o probabilitate mai mare în regiunile estice și sud-estice.

În București, vremea va fi apropiată de normal din punct de vedere termic. Cerul va avea înnorări, iar noaptea și dimineața se va semnala ceață. Trecător, mai ales în orele serii, sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 2–4 grade, iar minima se va situa în jurul valorii de minus 2 grade.

La munte, vremea va fi în general închisă, cu precipitații mixte. La altitudini de peste 1.500 de metri vor predomina ninsorile, iar local se va depune un strat nou de zăpadă de 10–15 centimetri, în special în Munții Apuseni și în nordul Carpaților Orientali. Cantitățile de apă pot depăși izolat 10–15 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări la altitudine, unde rafalele vor atinge 45–65 km/h și, peste 1.700 de metri, chiar 80–85 km/h, viscolind temporar ninsoarea. Temperaturile se vor menține scăzute, iar în zonele înalte condițiile vor fi specifice iernii.

Meteo

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO. Întotdeauna va avea prezență militară a SUA
digi24.ro
image
Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă
stirileprotv.ro
image
Câte apartamente are cel mai mare bloc din România. Este cât un oraș întreg
gandul.ro
image
Șeful Jumbo, întrebat dacă se teme de intrarea olandezilor de la Action în România. Ce planuri de extindere are retailerul
mediafax.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, în vestiarul Craiovei după victoria de la Slobozia. Ștefan Baiaram, primele detalii
fanatik.ro
image
Cum faci agricultură profitabilă cu rachete și drone deasupra lanurilor de grâu și a fermelor cu animale. Interviu cu Sergiy Kasianov, om de afaceri din Herson, Ucraina
libertatea.ro
image
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată. „Așa au făcut avere oligarhii” din Rusia
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
Scenariu "apocaliptic": FCSB, OUT din play-off cu toate punctele în buzunar! "Unde s-a mai văzut așa ceva?"
digisport.ro
image
Zelenski, anunț surprinzător: „Suntem pregătiți pentru compromisuri!” / Condiția impusă de Ucraina
stiripesurse.ro
image
O influenceriţă din China a pierdut 140.000 de urmăritori după ce s-a stricat un filtru şi i s-a văzut adevărata față
antena3.ro
image
Nya, prima influenceriţă AI care promovează litoralul românesc. Soluția hotelierilor la criza de personal
observatornews.ro
image
Primele imagini cu VĂDUVA lui Cotabiță, după ce a ieșit din AREST. A fost plasată la domiciliu și...
cancan.ro
image
Mișcare națională pentru creșterea pensiilor. Specialiștii dau pensionarilor nemulțumiți sfaturi gratuit. Unde
newsweek.ro
image
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
prosport.ro
image
Ce trebuie să faci când primești o moștenire cu datorii: paşi de urmat pentru a nu deveni o povară
playtech.ro
image
Cum s-au distrat oltenii după victoria cu Unirea Slobozia. Vasile Mogoș, imagine de colecție
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
A plecat din România la 25 de ani și a dat lovitura: "Sunt pregătit!"
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
DOAMNE FEREȘTE, în ce hal au putut să moară! Marius și Daniel se întorceau spre casă atunci când mașina lor a... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
BOMBĂ la Survivor! S-a aflat câștigătorul! El este cel care ar pleca acasă cu trofeul și cu marele premiu: E bun rău de tot
romaniatv.net
image
Tinerii din România pot obține 250.000 lei gratis! Cum se depune dosarul
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Tragedia ascunsă de la Castelul Corvinilor. Mesajul sfâșietor lăsat în piatră pe limbă de moarte. Blestem sau legendă?
actualitate.net
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”
click.ro
image
Horoscop 23 februarie. Momente dificile pentru Berbeci, Scorpionii vor să facă o mare schimbare
click.ro
image
Orașul din Europa cu 2500 de poduri. Are mai multe decât Veneția, Amsterdam și Londra la un loc
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este și cu ce se ocupă Alina, văduva lui Gabriel Cotabiță. Cum a început povestea de iubire cu artistul: „După concert, i-am dat un mesaj pe Facebook”
image
Desertul favorit al Elenei Ceaușescu. Folosea o rețetă secretă de fiecare dată: „Mi-a arătat de la A până la Z”

OK! Magazine

image
"Charles trebuie să abdice! E trist și șocant, dar William și Kate sunt acum adevărații Rege și Regină" Cum a răspuns prințesa

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
3 obiceiuri care te pot face insuportabil pe măsură ce îmbătrânești