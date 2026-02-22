Cum va fi vremea de 1 martie. Meteorologii spun când vom avea temperaturi de primăvară

Temperaturi de primăvară vom resimți încă de la începutul lunii martie, anunță specialiștii Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Temperaturile vor fi peste cele normale în toată țara în prima zi din martie. A doua jumătate a lunii rămâne însă sub semnul întrebării.

După o iarnă cu zăpadă, temperaturile încep să crească, anunță meteorologii. „Prima săptămână de martie pare că ne aduce temperaturi peste normal în toată țara, valori de peste 10 grade și probabil mai mult soare”, a declarat, pentru „Adevărul”, Robert Manta, meteorolog ANM.

Temperaturile pot atinge și peste 15 grade Celsius chiar din prima zi a lunii martie.

„Pare că, într-adevăr, primăvara vine odată cu primăvara calendaristică și din punct de vedere al vremii. Sunt temperaturi peste normal în toată țara în prima zi de martie. Valori mai ridicate ne așteptăm să fie în partea de vest a țării, unde s-ar putea să trecem chiar și de 15 grade. Însă, la nivelul întregii țării, e o vreme mai caldă decât în mod normal”, mai explică Robert Manta.

Totuși, specialiștii recomandă prudență în privința prognozelor pe termen lung. Ce se va întâmpla în a doua jumătate a lunii martie rămâne deocamdată incert.

„Este greu de spus la acest moment ce se va întâmpla, să spunem, după 7-10 martie, însă pare că cel puțin prima parte a lunii martie nu ne va mai aduce episoade severe de iarnă și mai degrabă o vreme apropiată de normal sau chiar cu temperaturii ușor peste cele normale și precipitații care vor fi mai mult sub formă de ploaie”, mai spune Robert Manta.

Vremea în următoarele săptămâni

Săptămâna 23.02.2026 – 02.03.2026

Valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în regiunile vestice și sud-vestice.

Săptămâna 02.03.2026 – 09.03.2026

În a doua săptămâna a lunii martie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile, dar mai ales în jumătatea vestică a teritoriului.

Cantitățile de precipitații vor fi în general apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării, estimează specialițtii.

Săptămâna 09.03.2026 – 16.03.2026

Și în a treia săptămâna din martie vor fi temperaturi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă, în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 16.03.2026 – 23.03.2026

În a doua jumătate a lunii, valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, iar cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toate regiunile.