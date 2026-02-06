Voucherele de vacanță, din nou schimbate: pragul de venit scade la 6.000 de lei

Regulile de acordare a voucherelor de vacanță pentru bugetari se modifică din nou începând cu anul 2026. Potrivit noilor reglementări, doar angajații din sectorul public cu salarii lunare nete de până la 6.000 de lei vor mai beneficia de tichete de vacanță, față de pragul de 8.000 de lei aplicat anterior. Valoarea voucherelor rămâne de 800 de lei, însă dispare obligația contribuției proprii.

Astfel, beneficiarii nu vor mai fi nevoiți să achite încă 800 de lei pentru a putea folosi voucherele la pachete turistice, așa cum se întâmpla până acum. Schimbarea este considerată una majoră, deoarece permite utilizarea integrală a voucherelor fără niciun cost suplimentar din partea angajatului.

Noile reguli sunt prevăzute în Legea nr. 141/2025 și în forma revizuită a Ordonanței de Urgență nr. 8/2009, care actualizează sistemul voucherelor de vacanță începând cu 1 ianuarie 2026. Conform actelor normative, instituțiile publice vor acorda anual vouchere în valoare de 800 de lei personalului ale cărui salarii de bază lunare nete nu depășesc 6.000 de lei.

Comparativ cu anul 2025, este eliminată complet obligația contribuției proprii pentru utilizarea voucherelor. Angajații nu mai trebuie să acopere diferența până la 1.600 de lei pentru achiziția serviciilor turistice, voucherele putând fi folosite integral, pe suport electronic, sub forma cardului de vacanță.

Programul se adresează angajaților din instituțiile publice, în limita bugetelor aprobate, și include personalul din administrația publică centrală și locală, cadrele didactice și personalul universitar de stat, angajații din sistemul public de sănătate, structurile de ordine publică, apărare și siguranță națională, precum și personalul contractual din instituțiile și autoritățile publice, indiferent de sursa de finanțare.

Distribuirea voucherelor se face de către fiecare instituție publică, conform bugetelor și procedurilor interne. Acestea pot fi utilizate exclusiv pentru achiziționarea de servicii turistice pe teritoriul României, fără nicio contribuție financiară suplimentară din partea beneficiarilor.

Angajații din mediul privat nu sunt incluși în programul finanțat din fonduri publice, însă pot primi vouchere de vacanță ca beneficiu extrasalarial, la decizia angajatorului, în condițiile prevăzute de Codul Fiscal.

Autoritățile susțin că noile reguli au ca scop o mai bună direcționare a sprijinului către angajații cu venituri mai mici, creșterea transparenței și a controlului asupra cheltuirii fondurilor publice, dar și stimularea turismului intern.