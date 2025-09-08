search
Luni, 8 Septembrie 2025
Vreme de vară în prima zi de școală. Zonele în care se anunță ploi

Publicat:

Meteorologii au anunțat cum va fi vremea luni, 8 septembrie, în prima zi de școală. Temperaturile vor fi de aproximativ 30 de grade în majoritatea țării, iar, în unele zone apar ploi.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

În Dobrogea și în Bărăgan, cerul va fi senin pe tot parcursul zilei, vântul va avea intensificări în Dobrogea, iar temperaturile vor ajunge până la 30 de grade în Bărăgan, potrivit ProTV.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei, găsim soare, vreme caldă și 29, 30 de grade la amiază. Doar în apropierea munților sunt posibile ploi de scurtă durată.

În nordul Moldovei și în Bucovina se anunță o zi foarte frumoasă: soare, câțiva nori inofensivi și temperaturi comparabile cu cele înregistrate duminică.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș, vor fi mai multe serii de averse abundente, care pot lăsa în urmă peste 35 de litri de apă pe metru pătrat. Nu lipsesc perioadele cu soare, iar temperaturile vor ajunge până la 28 de grade.

Ploile vin astăzi și în ținuturile vestice, mai ales în Crișana și în zonele montane. Ploile sunt însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului. Temperaturile, mai ridicate decât duminică, vor ajunge pe la 30 de grade.

În Transilvania va ploua îndeosebi în vestul provinciei și pe la munte. În perioade scurte de timp se pot acumula peste 35 de litri de apă pe metru pătrat și o să cadă grindină. La amiază vor fi cel puțin 28 de grade la Alba Iulia.

În Oltenia se anunță o zi cu soare și atmosferă plăcută. Spre seară se mai adună norii și izolat o să plouă în zona montană. Se face din nou mai cald decât în mod obișnuit.

În sudul țării nu este exclus să vină o ploaie de scurtă durată și pe aici. Temperaturile, în creștere față de duminică, vor ajunge la 32, 33 de grade în Lunca Dunării.

În București, temperaturile vor urca la 31 de grade.

La munte, vremea rămâne caldă. Vor fi perioade cu soare, dar și înnorări și averse zgomotoase, descărcări electrice și căderi de grindină. În intervale scurte de timp se vor strânge cantități de apă de peste 35 de litri pe metru pătrat.

Meteo

