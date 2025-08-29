Cod galben de caniculă în vestul țării la final de august: temperaturile vor ajunge la 37 de grade

Județele Timiș, Arad și Bihor sunt sub Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat vineri, iar termometrele vor urca până la 37 de grade Celsius.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), județele Timiș, Arad și Bihor se află vineri sub Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile vor urca până la 37 de grade Celsius, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități.

Avertizarea este valabilă între orele 12:00 și 21:00. În acest interval, locuitorii din cele trei județe se vor confrunta cu temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat, a precizat ANM.

Valorile termice maxime vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, ceea ce face ca nivelul de disconfort resimțit de populație să fie accentuat.

Vremea în perioada următoare

Conform prognozei pentru ultima săptămână din august și prima din septembrie, vremea va rămâne călduroasă la nivelul întregii țări. În Banat, Crișana și Muntenia, temperaturile maxime vor oscila între 34 și 36 de grade Celsius.

Meteorologii anunță că ploile vor fi rare în această perioadă, apărând doar izolat, cu o probabilitate mai mare după data de 3 septembrie.