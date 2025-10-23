search
Cod galben de vânt puternic în mai multe județe. Rafalele pot ajunge până la 120 km/h | HARTA

O atenționare meteorologică de tip cod galben de vânt puternic a fost emisă miercuri dimineața de Administrația Națională de Meteorologie. Codul galben este valabil începând din această seara, ora 21.00, până vineri, 24 octombrie, ora 21:00.

ANM a emis cod galben de vânt FOTO Shutterstock
ANM a emis cod galben de vânt FOTO Shutterstock

Potrivit ANM, în Banat, Crișana, Carpații Occidentali și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali, vântul va sufla puternic pe parcursul nopții de miercuri spre joi, cu viteze de 50–70 km/h în zonele joase, respectiv 70–90 km/h la munte. La altitudini de peste 1.700 de metri, rafalele pot atinge chiar și 90–110 km/h.

De asemenea, începând de joi dimineață (24 octombrie, ora 10:00), aria fenomenelor se va extinde și va cuprinde Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, precum și vestul și sudul Olteniei, dar și zona de munte.

Meteorologii avertizează că vântul va continua să bată cu putere, cu viteze de 50–70 km/h în regiunile joase, respectiv 70–90 km/h în zonele montane, iar la peste 1.700 de metri, rafalele pot depăși 100–120 km/h.

FOTO meteoromania.ro
FOTO meteoromania.ro

Intensificări ale vântului se vor resimți și în restul țării, unde vitezele vor atinge local 40–50 km/h, mai precizează sursa citată.

Autoritățile recomandă populației să evite deplasările în zonele montane înalte în intervalul menționat și să fie atentă la obiectele care pot fi dislocate de vânt.

