Recorduri istorice de frig doborâte în Capitală: maximele au scăzut cu 15 grade sub media normală

Luna lui „Cuptor” a adus temperaturi neobișnuit de scăzute în toată țara, după ce un aer polar a prăbușit valorile termice cu până la 15 grade. În Capitală s-au doborât recorduri istorice pentru data de 22 iulie, maximele rămânând sub 18°C.

O masă de aer rece, de origine polară, a provocat o scădere bruscă a temperaturilor, valorile fiind cu până la 10-15 grade Celsius sub mediile climatologice ale ultimei decade a lunii iulie, a transmis directorului ANM, Elena Mateescu, citată de Mediafax.

În Capitală, maximele din 22 iulie au fost:

17,4 grade Celsius la București-Băneasa, față de precedentul record de 21,5 grade;

18 grade la București-Filaret, față de vechiul record de 20,6 grade;

17,9 grade la București-Afumați, unde precedentul record pentru această dată era de 22,4 grade.

Temperaturile joase au fost înregistrate în condițiile în care, cu doar o zi în urmă, pe 21 iulie, valorile maxime se apropiau de 30 de grade.

Temperaturile au scăzut și în alte orașe din țară. Printre cele mai scăzute valori înregistrate miercuri s-au numărat:

Brașov: 15,9°C

Joseni: 16,2°C

Miercurea-Ciuc: 16,9°C

Urziceni: 17,2°C

Buzău: 17,5°C

Piatra Neamț: 17,9°C

În dimineața zilei de 23 iulie, mercurul termometrelor a coborât până la 8 grade la Lăpușna, Pătârlagele și Buzoiești. Nu au fost însă depășite minimele absolute istorice ale lunii iulie, a precizat ANM.