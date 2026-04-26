Prognoza meteo pentru vacanța de 1 Mai. Ce temperaturi se vor înregistra

Meteorologii au transmis că, de 1 Mai, vremea se va încălzi ușor în majoritatea regiunilor, cu maxime în general între 18 și 20 grade și minime cuprinse între 4 și 8 grade. Cu toate acestea, sunt așteptate perioade cu precipitații în mai multe zone ale țării.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Banat, temperaturile vor crește, cu maxime în jur de 20 de grade și minime de 6-7°C. Există posibilitatea să plouă.

În Crișana, temperaturile vor ajunge la 20 de grade, iar minimele se vor situa între 6–7 grade, cu perioade de ploi, în special după 27 aprilie. În Transilvania și Moldova, maximele vor fi de aproximativ 18°C, iar minimele între 4–6°C, cu precipitații posibile, mai ales după 27 aprilie, în timp ce în Maramureș valorile vor urca spre 20°C, cu minime de 5–6°C și intervale cu ploi după 26 aprilie.

În Dobrogea, vremea se va încălzi ușor la începutul lunii mai, însă ploile vor fi posibile, cu o probabilitate mai mare după 28 aprilie.

În Muntenia și Oltenia, temperaturile vor ajunge la 20°C, cu minime între 7–8°C, iar ploile sunt așteptate spre finalul lunii aprilie și începutul lunii mai. În București, temperaturile se vor situa sub normele perioadei și vor fi posibile ploi temporare, cu precădere la începutul

La munte, maximele vor fi de aproximativ 10°C, iar minimele între 1–2°C, cu precipitații posibile, mai ales după 27 aprilie.