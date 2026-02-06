Cod galben de ceață în peste zece județe din țară, avertizează meteorologii

Meteorologii au emis vineri, 6 februarie, mai multe atenționări de Cod galben de ceață valabile pentru zone din 14 județe în orele următoare.

Astfel, Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că până la ora 9:00, în Iași, Vaslui și Botoșani ploile și burnița pot provoca polei, scrie Agerpres.

În Gorj va fi ceață locală, cu vizibilitate sub 200 m, iar izolat sub 50 m.

În Neamț, Iași, Gorj, Dolj, Olt, Vâlcea, Mehedinți și Teleorman, ceața însoțită de burniță poate duce la formarea de polei sau ghețuș, în funcție de condițiile locale. Totodată, până la ora 10:00, este ceață și în județul Alba, și în localități din județele Sibiu, Constanța și Tulcea.

Avertizările de fenomene periculoase imediate se emit pentru o perioadă de maximum 6 ore.

În rest, vremea de vineri rămâne mai caldă decât normalul perioadei.

Valorile termice vor scădea față de zilele trecute în regiunile intracarpatice, dar vor rămâne peste mediile normale pentru această perioadă în toată țara. Cerul va fi mai mult noros, cu precipitații slabe aproape peste tot.

Va ploua, iar din a doua parte a nopții, în Maramureș și estul Transilvaniei vor fi precipitații mixte, iar în nordul și centrul Moldovei va ninge. La munte, ziua va ploua, iar noaptea vor fi precipitații mixte, iar la altitudini mari ninsori.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale de până la 40–45 km/h în sud-vest. Temperaturile maxime se vor situa între 3 și 10°C, iar minimele între -3 și 5°C. În zonele joase, mai ales din sud și est, se va semnala ceață.