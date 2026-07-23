Prognoza meteo pentru 23 iulie. Unde ajung temperaturile la 30 de grade

Meteorologii anunță că joi, 23 iulie, vremea se va încălzi ușor, temperaturile maxime urmând să ajungă până la 30 de grade în unele regiuni ale țării. În același timp, județul Tulcea se află sub Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în Tulcea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 70...90 km/h).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 20... 40 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Aici este în vigoare și un Cod portocaliu de ploi torențiale și vijelii, valabil până la ora 12:00.

În rest, temperaturile, mai ales cele din timpul zilei, vor fi în creștere față de intervalul anterior, cu precădere în sudul, centrul și estul țării, dar se vor menține în general sub cele specifice perioadei.

În prima parte a zilei, în județul Tulcea vor continua ploile torențiale, însoțite de descărcări electrice, vijelii cu rafale de 70–90 km/h și cantități importante de apă, de 20–30 l/mp, iar izolat de peste 40 l/mp.

În restul țării, vremea va fi schimbătoare. După-amiaza și seara sunt așteptate averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii, în special în zonele montane și submontane, precum și în sudul și nordul țării. Izolat, va cădea grindină.

Temperaturile maxime vor varia între 20 de grade în estul Transilvaniei și 30 de grade în Crișana, iar cele minime între 7 grade în depresiunile din estul Carpaților și 19 grade pe litoral. Pe alocuri se va forma ceață.

În București, vremea va fi ușor instabilă și mai rece decât în mod obișnuit în această perioadă. Temperatura maximă este în creștere față de ziua precedentă, cu maxime de până la 25 de grade.

Cerul va fi temporar noros pe parcursul zilei, când vor fi averse slabe (în general 5–10 l/mp) și posibil descărcări electrice, iar noaptea va deveni variabil. Vântul va sufla moderat. Minima termică va fi de 14–15 grade, mai scăzută în zona preorășenească, spre 12 grade.