Prognoza meteo marți, 19 mai. Vremea se menține călduroasă, cu temperaturi de până la 26 de grade

Meteorologii au anunțat că marți, 19 mai, vremea se menține călduroasă, cu temperaturi de până la 26 de grade. În multe zone vor apărea perioade cu înnorări, averse și descărcări electrice.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile se vor situa în jurul celor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate, averse și descărcări electrice în zona Carpaților Orientali și Meridionali, local în centrul și sud-estul țării și izolat în rest.

ANM adaugă că, pe alocuri, cantitățile de apă vor depăși 15–20 l/mp și va cădea grindină.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Noaptea, în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, vitezele vor ajunge în general la 40–50 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali rafalele vor atinge 55–65 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 18 și 26 de grade, iar cele minime între 5 și 15 grade. Izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În București, vremea va fi normală din punct de vedere termic pentru această perioadă. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată, mai ales pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23–24 de grade, iar minima de 12–13 grade.

Cum va fi vremea miercuri

Miercuri, ANM transmite că vremea se va menține normală din punct de vedere termic, cu temperaturi maxime între 19 și 26 de grade în țară și de 23–25 de grade în București.

Vântul va avea intensificări în Moldova, estul Munteniei și Dobrogea, cu viteze de 50–60 km/h, precum și în zona montană înaltă, unde rafalele vor depăși 70–80 km/h.

Temporar, intensificări ale vântului vor apărea și în restul teritoriului. Izolat, ploile pot fi mai abundente și însoțite de grindină. Tot izolat, dimineața și noaptea, va fi ceață.

În Capitală, sunt așteptate ploi și furtuni de scurtă durată spre seară și în timpul nopții.