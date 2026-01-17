Meteorologii anunță temperaturi extrem de scăzute în majoritatea regiunilor țării: ger, ceață și chiciură pe drumuri

Meteorologii anunță că sâmbătă, 17 ianuarie, în aproape toate regiunile țării se vor înregistra cu temperaturi mult sub normalul perioadei, ger dimineața și noaptea, ceață densă și depuneri de chiciură pe drumuri, iar vântul va amplifica senzația de frig.

Meteorologii anunță o răcire accentuată a vremii în aproape toate regiunile țării.

„În vest, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru această perioadă, însă în restul zonelor valorile vor fi mult mai scăzute, cu ger dimineața și noaptea, iar în Moldova chiar și pe parcursul zilei. Cerul va fi variabil, cu înnorări în est și sud-est în a doua parte a zilei și pe timpul nopții, unde pe alocuri vor fi fulguieli. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului și pe arii restrânse în sud-est, cu rafale de 40–60 km/h, amplificând senzația de frig”, a transmis ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între -14 și 3 grade Celsius, cele mai scăzute valori fiind estimate în nordul și estul Moldovei, iar minimele vor varia între -18 și -4 grade. Pe alocuri se va semnala ceață asociată cu depuneri de chiciură.

În Capitală, vremea va fi deosebit de rece, cu ger dimineața și noaptea. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa între -3 și -2 grade, iar minima în jur de -10 grade.

Meteorologii au emis avertizări de Cod galben pentru mai multe localități, unde vizibilitatea poate scădea sub 200 de metri și izolat sub 50 de metri, favorizând formarea ghețușului sau a chiciurei.

În județul Argeș sunt vizate localitățile Merișani, Cuca, Cotmeana, Morărești și Drăganu.

În Bihor, avertizarea se referă la Oradea, Salonta, Beiuș, Sânmartin, Tileagd, Tinca, Dobrești, Oșorhei, Nojorid, Ceica, Holod, Pomezeu, Finiș, Biharia, Sântandrei, Ineu, Cociuba Mare, Hidișelu de Sus, Șoimi, Remetea, Borș, Țețchea, Tulca, Girișu de Criș, Lăzăreni, Uileacu de Beiuș, Drăgești, Copăcel, Vârciorog, Răbăgani, Husasău de Tinca, Cefa, Cetariu, Căbești, Căpâlna, Sănnicolau Român, Toboliu, Mădăraș, Tămășeu, Săcădat, Pocola, Sâmbăta, Paleu, Gepiu și Mădăras.

În Sălaj sunt vizate localitățile din zona Gâlgău, iar în Cluj sunt: Gherla, Cășeiu, Bonțida, Iclod, Mica, Mintiu Gherlii, Dej, Sic, Cuzdrioara, Fizeșu Gherlii, Câțcău, Țaga, Vad și Jichișu de Jos.

În Bistrița-Năsăud sunt vizate localitățile Beclean, Căianu Mic, Șintereag, Braniștea, Petru Rareș, Uriu, Chiuza și Ciceu-Mihăiești.

Autoritățile recomandă prudență la drum, conducere cu viteză redusă și echiparea corespunzătoare a autovehiculelor, având în vedere riscul de ceață densă, chiciură și ghețuș.