Cod portocaliu de viscol în România. Furtuni, ninsori și vânt puternic în jumătate de țară. Care sunt zonele vizate

Meteorologii au emis, vineri seară, o avertizare Cod portocaliu de viscol, pe fondul pătrunderii unui val de aer polar în România.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, avertizarea vizează zonele montane situate la peste 1.800 de metri din județele Caraș-Severin și Hunedoara. În aceste regiuni sunt așteptate ninsori abundente, însoțite de vânt puternic, cu rafale ce pot atinge viteze de 85 până la 120 km/h.

În aceste condiții, vizibilitatea va scădea semnificativ, sub 50 de metri, ceea ce va face deplasările extrem de dificile. Codul portocaliu este valabil de vineri, de la ora 21:00, până la miezul nopții.

Pe lângă avertizarea de viscol, meteorologii au emis și un cod galben de vreme rea, valabil până luni dimineață, în mai bine de jumătate de țară. Sunt prognozate ploi torențiale, ninsori la munte și intensificări ale vântului.

Astfel, vântul va sufla cu putere vineri și sâmbătă în cea mai mare parte a țării, iar duminică, în special în sud-est și izolat în vest. Rafalele vor atinge, în general, 45-55 km/h, iar la munte pot depăși 70-80 km/h.

Ploile vor începe din sud-vest și se vor extinde treptat în toate regiunile. La altitudini de peste 1.600 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în ninsoare, iar stratul de zăpadă va deveni consistent, fiind însoțit de viscol.

Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 20-25 l/mp, însă local pot depăși 40-60 l/mp. În sud-vest și sud, vineri și sâmbătă, sunt posibile și descărcări electrice, pe arii restrânse.

Meteorologii avertizează că vremea va fi deosebit de instabilă în următoarele zile și recomandă prudență, în special în zonele montane și în regiunile afectate de vânt puternic.