Alertă meteo: regiunile vizate de cod galben de vânt și de ninsori slabe

Meteorologii anunță că vineri, 20 martie, vremea va fi mai răcoroasă decât în ziua precedentă, cu cer mai mult noros și vânt cu ușoare intensificări în regiunile sud-estice. De asemenea, un cod galben de vânt puternic este valabil până vineri seară, în mai multe județe.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), cerul va fi mai mult noros în sudul, estul și centrul țării, unde izolat vor apărea precipitații, mai ales sub formă de ploaie. În Carpații Orientali și, pe alocuri, în Carpații Meridionali vor predomina ninsorile slabe cantitativ, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil.

Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în regiunile sud-estice, iar temperaturile minime vor fi cuprinse între -4 și 5 grade. Spre dimineață, izolat, mai ales în zonele deluroase, se va produce brumă.

În București, cerul va fi noros, însă condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă se va situa între 2 și 4 grade.

De asemenea, meteorologii au anunțat că vântul va avea intensificări până vineri seară în mai multe regiuni ale țării, în special în est și sud-est, cu viteze de 40–45 km/h și rafale de până la 60–80 km/h la munte.

Pentru vineri, între orele 10:00 și 18:00, este în vigoare un cod galben de vânt în Dobrogea, estul Munteniei și sudul Moldovei, unde rafalele vor ajunge la 50–65 km/h, iar în Carpații de Curbură până la 70–80 km/h.