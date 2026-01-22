Cel mai ieftin resort de schi din Europa se află aproape de granița cu România. Cât costă o zi pe pârtie

Un resort din Balcani, la doar câțiva kilometri de România, a fost desemnat cea mai accesibilă destinație de schi din Europa, oferind prețuri surprinzător de mici pentru pasionații sporturilor de iarnă. Potrivit studiului realizat de EasyJet, Bansko, în Bulgaria, s-a clasat pe primul loc după ce cercetătorii au comparat prețurile medii pentru pârtii, închirieri echipamente, hoteluri, transport și bere, notează focus.ua.

Resortul bulgar se află la două ore de capitala Sofia, la poalele Munților Pirin, și oferă închiriere echipament de schi pentru aproximativ 17 euro ( aproximativ 85 lei), iar cazarea costă în jur de 51 de euro pe noapte (255 lei). Accesul la pârtii poate fi asigurat pentru mai puțin de 57 euro (285 lei), iar o bere costă doar un euro (aproximativ 5 lei).

Pe locul al treilea în clasament se află Borovets, cel mai vechi resort de schi din Bulgaria, cu 58 km de pârtii împărțite în trei zone în Munții Rila, ideal pentru schiorii intermediari. Italia se află și ea în top, cu Bardonecchia pe locul patru, un resort cu atmosferă minunată, unde costul zilnic rămâne sub 57 euro (285 lei). În Andorra, resortul Pal-Arinsal este apreciat pentru accesibilitate, fiind ușor de ajuns cu zboruri din Barcelona sau Toulouse.

Cât costă o zi de schi în Bukovel, Ucraina

În Bukovel, Ucraina, un ski-pass pentru o zi costă aproximativ 65 euro (320 lei), prețul variind în funcție de sezon. Cazarea la hotel pentru două persoane poate ajunge la 130 euro (640 lei), iar mesele la restaurant sunt relativ accesibile, dar pot varia în funcție de locație.

De asemenea, Mavka Aquapark, unul dintre principalele puncte de atracție, costă peste 96 euro (480 lei) pentru pachetul complet, însă dacă vizitați aquaparkul doar două ore seara, prețul scade la 32 euro (160 lei).