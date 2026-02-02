Cod galben de ger și temperaturi scăzute în peste jumătate din țară. Temperaturi minime de până la -20 de grade în unele zone

Meteorologii au emis luni, 2 februarie, un cod galben de ger și temperaturi deosebit de scăzute, care vizează aproape toată țara.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), avertismentul este valabil pentru perioada 2 februarie, ora 10:00 – 3 februarie, ora 10:00.

În Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul și sud-estul Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei) cu valori maxime ce se vor încadra între -9 și -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista și pe parcursul zilei.

Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 și -8 grade.

De asemenea, meteorologii au anunțat că în perioada 1 februarie, ora 10:00 – 4 februarie, ora 10:00.

În această perioadă, vremea va fi deosebit de rece, cu precădere în regiunile extracarpatice, geroasă în timpul dimineților și nopților, la început în Moldova, apoi și în Dobrogea, estul și sud-estul Transilvaniei, în Muntenia și Oltenia și izolat în sudul Banatului.

Astfel, în aceste regiuni temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -7 grade, iar cele maxime între -15 și -2 grade, cu cele mai scăzute valori în nordul Moldovei, unde gerul va persista și pe parcursul zilelor.

De duminică seară până luni dimineață, ninsorile se extind în jumătatea de sud a țării, unde se va depune un strat de zăpadă de până la 10 cm. Luni ninge slab în vest, sud și sud-est, iar în noaptea de marți spre miercuri sunt așteptate precipitații mixte și polei în centru și nord-est.

Vântul va sufla cu până la 50 km/h în sud și sud-est, accentuând senzația de frig și viscolind trecător ninsoarea în Oltenia, Muntenia și Dobrogea.