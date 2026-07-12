Cod galben de furtuni în aproape toată țara și în Capitală. Vin ploi torențiale, vijelii și grindină

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 12 iulie, noi atenționări Cod galben de instabilitate atmosferică pentru mai multe zone din România. Sunt așteptate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și căderi de grindină.

Prima dintre atenționările Cod galben, intrată în vigoare la ora 10.00, este valabilă până la ora 18.00.

„Duminică (12 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în sudul Banatului, cea mai mare parte a Olteniei, nordul Munteniei, sudul Transilvaniei și vestul Moldovei. Aceasta se va manifesta prin perioade cu averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp”, precizează ANM.

Potrivit meteorologilor, manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi izolat și în restul teritoriului.

La ora 18.00 va intra în vigoare o altă atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, valabilă până luni, 13 iulie, la ora 10.00.

„Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, precum și în estul și sud-estul Transilvaniei. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15...25 l/mp și izolat de peste 30...40 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi luni (13 iulie) izolat și în restul teritoriului, marți și miercuri cu precădere în jumătatea estică, apoi în majoritatea zonelor”, mai transmite ANM.

Prognoză specială pentru București

Pănă luni la ora 09:00, în Capitală vremea va fi în general instabilă. Îndeosebi seara și noaptea vor fi înnorări temporar accentuate, averse (15...20l/mp și izolat peste 25 l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h)și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm).

„Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 31 degrade, iar cea minimă va fi de 15...16 grade”, avertizează ANM.

Prognoză meteorologică pentru Intervalul 13 iulie 09.00 - 13 iulie Ora 22.00 arată că vremea se va menține în general instabilă:

„Valorile termice vor fi ușor sub cele specifice datei. Cerul va fi variabil,cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și seara, când vor fi averse (15...20 l/mp și izolat peste 25l/mp), descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze în general de 40...60 km/h) și grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). Temperatura maximă va fi de 26...28 de grade”.

În intervalul 12 iulie, ora 18 - 13 iulie, ora 18. 00, pentru municipiul București vor fi în vigoare mesaje de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.