Se anunță ger puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică în Harghita. Sunt deja întreruperi ale alimentării cu energie electrică în opt localităţi

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita avertizează populația sâmbătă seara că va fi ger puternic în cursul nopții, dar și duminică, 18 ianuarie. Minimele vor coborî până la minus 20 de grade Celsius. Deja au fost semnalate întreruperi în alimentarea cu energie electrică în mai multe localități din județ.

Judeţul Harghita se află sub incidenţa unui cod galben meteo de vreme geroasă, cu temperaturi minime cuprinse între minus 20 şi minus 10 grade Celsius.

„Pentru a evita riscurile asociate gerului, vă recomandăm să rămâneți mai mult la adăpost. Atunci când deplasările nu pot fi evitate, echiparea corespunzătoare este esențială: haine groase, purtate în mai multe straturi, încălțăminte de iarnă, căciulă și mănuși.În gospodării, acordați o atenție deosebită sistemelor de încălzire. Folosiți doar surse sigure, evitați improvizațiile și nu lăsați focul aprins nesupravegheat sau pe timpul nopții. Animalele au nevoie, la rândul lor, de protecție suplimentară în fața temperaturilor scăzute. Un spațiu ferit de frig și vânt, precum și hrană adecvată, pot face diferența în aceste zile geroase” ,a transmis ISU Harghita.

Condițiile de iarnă îngreunează și traficul rutier, potrivit acelorași avertizări.

Șoferii sunt îndemnați să manifeste prudență maximă, să circule cu viteză redusă, să păstreze distanța față de celelalte autovehicule și să se asigure că mașinile sunt pregătite pentru drumurile de iarnă.

Avarii la rețeaua electrică în opt localități din județ

Aproximativ 1.500 de consumatori din opt localităţi sunt afectaţi de întreruperi de energie electrică sâmbătă seara, posibil din cauza vremii, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.

19 posturi de transformare au rămas nealimentate în localităţile Bădeni, Rareş, Sânpaul, Orăşeni, Crăciunel, Satu Nou, Ocland şi Mărtiniş, cu 1.504 utilizatori, potrivit Agerpres.

Nu se știe cauza exactă a întreruperilor de energie electrică, dar este posibil ca problemele să fi fost generate de condiţiile meteo.

Echipele distribuitorului de energie se află pe teren şi lucrează pentru remedierea defecţiunilor.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a avertizat că România va fi afectată de patru zile de ger extrem, de sâmbătă, 17 ianuarie, ora 10:00, până miercuri, 21 ianuarie, ora 10:00, cu temperaturi de până la -20°C și intensificări ale vântului care vor amplifica senzația de frig.