Vremea se schimbă radical. Ploile își fac apariția în toată țara, lapoviță și ninsoare în Nordul Moldovei

Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o informare valabilă de miercuri, de la ora 10.00, până duminică, la ora 20.00, aceasta vizând ploi importante cantitativ, precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare, intensificări ale vântului şi o răcire a vremii.

Potrivit meteorologilor, precipitaţiile se vor extinde dinspre vest şi sud-vest şi vor cuprinde treptat toate regiunile. Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara şi noaptea de joi spre vineri vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitaţii sub formă de lapoviţă şi ninsoare.

Până la sfârşitul intervalului, se vor acumula cantităţi de apă de 10-25 l/mp, iar în regiunile sudice şi sud-estice, precum şi în zona Carpaţilor Meridionali de 35-45 l/mp şi local de 60-80 l/mp.

Local şi temporar, vântul va avea intensificări, miercuri, în vestul şi estul ţării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45-50 km/h. În zona înaltă a Carpaţilor Meridionali vor fi rafale de 70-90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ, miercuri, în vest şi nord-vest, apoi şi în restul zonelor.

În zona municipiului Bucureşti, cerul, variabil în prima parte a zilei de miercuri, se va înnora treptat, iar noaptea trecător vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 15-16 grade, iar cea minimă de 4-6 grade.

Joi, vremea se va răci faţă de ziua precedentă. Cerul va fi noros şi va ploua. Vântul va sufla slab şi moderat, temporar cu intensificări noaptea, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă va fi de 10-12 grade, iar cea minimă va fi de 4-5 grade.

Vineri, cerul va fi noros şi va ploua, iar vântul va avea intensificări temporare, cu viteze la rafală de până la 45 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade, iar cea minimă va fi de 4-5 grade.

Sâmbătă, cerul va fi noros şi va ploua moderat cantitativ. Vântul va suflat în general moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5-6 grade.

Pe parcursul zilei de duminică, cerul va mai avea înnorări şi cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla în general slab. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade.