Când se schimbă vremea radical. Cât cresc temperaturile și unde anunță meteorologii lapoviță și ninsori

Deşi încălzirea vremii va continua, valorile termice se vor menţine în cea mai mare parte a ţării mai coborâte decât cele specifice perioadei. Ploile vor fi în extindere, iar la munte se anunță lapoviță și ninsoare.

”Duminică, în ziua sărbătorii Floriilor, vorbim de o încălzire a vremii. Valorile termice se vor menține în cea mai mare parte a țării ușor sub cele specifice datei în care ne aflăm. Când vorbim de această încălzire comparăm temperaturile maxime la nivelul întregii țări, situate între 7 până la 16 grade Celsius, cu ceea ce am înregistrat pe parcursul acestui episod autentic de iarnă, când am avut valori care nu au depășit 9-10 grade Celsius în întreaga țară. Vorbim în special de valori mai ridicate în Muntenia și în Dobrogea și minime între 2 până la 7 grade Celsius", a explicat Elena Mateescu, director Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

Precipitații în mai multe regiuni

Duminică, 9 aprilie, în ţară, deşi încălzirea vremii va continua, valorile termice se vor menţine în cea mai mare parte a ţării mai coborâte decât cele specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros şi local va ploua slab, pe parcursul zilei în Banat, Oltenia şi dealurile Munteniei, iar noaptea îndeosebi în nordul Moldovei şi în Maramureş. În celelalte regiuni ploile se vor semnala izolat, iar la munte vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 şi 17 grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Muntenia, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 3 şi 7 grade Celsius. Pe arii restrânse va fi ceaţă -în orele dimineţii în special în Moldova, Dobrogea şi sud-estul Munteniei, iar noaptea şi în depresiuni. Spre sfârşitul intervalului, izolat se va produce brumă.

În Bucureşti, vremea va continua să se încălzească uşor, astfel că temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius, iar cea minimă se va situa între 3 și 5 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, iar probabilitatea de ploaie va fi redusă. Vântul va sufla slab şi moderat.

Maximele urcă până la 17 grade Celsius

Luni, 10 aprilie, conform meteorologilor, în ţară, în cea mai mare parte valorile termice se vor situa în continuare uşor sub normele climatologice. La începutul zilei nebulozitatea va fi persistentă în nord, nord-est şi în extremitatea de sud-vest, unde va ploua slab, apoi cerul va fi temporar noros, iar dupã-amiaza şi seara vor fi averse locale, posibil însoţite de descărcări electrice în vest, centru şi sud şi cu totul izolat în rest. Spre sfârşitul intervalului va creşte probabilitatea pentru ploi în extremitatea sud-estică a teritoriului.

În zona de munte, mai ales dupã-amiaza vor fi averse de ploaie, lapoviţă, ninsoare şi măzăriche. Vântul va sufla slab şi moderat, cu unele intensificări mai ales în a doua parte a intervalului în sud-est şi la munte. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 9 şi 17 grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 0 şi 9 grade Celsius, mai coborâte în depresiuni spre minus 2 grade Celsius. Pe arii restrânse, dimineaţa şi noaptea, se va forma ceaţă, iar în dealurile subcarpatice, îndeosebi din sud vor fi condiţii de brumă.

În Bucureşti, valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale specifice acestei date. Cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales după-amiaza şi seara vor fi condiţii pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi în jurul a 17 grade Celsius, iar cea minimă se va încadra între 4 și 7 grade Celsius.